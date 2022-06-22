Стадион: Таммела
0'
86' Желтая карточкаKai Meriluoto
0:1
87' ГолАли Юсиф
89' Желтая карточкаАрифи Дони
0:1
90' Не забитый пенальтиОллила Туомас
90'+6
Ход матча
86'
87'
0:1
89'
90'
0:1
22
Мяенпя
Аапо
13
Сийра
Тууре
13
Бету
Антониу
15
Jesse
Nikki
55
Серж
Канон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сийра ТууреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
-
49 Отенг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Noel Hasa
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
-
15 Jesse NikkiЗащитник
- Защитник
-
55 Серж КанонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Бакман ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
-
21 Eetu Puro
-
-
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
История личных встреч
Ильвес
ХИФК
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
19 матчей
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kai Meriluoto
|6
|0.55
|Пеннанен Петтери
|5
|0.45
|Оллила Туомас
|4
|0.36
|Алмен Микаэль
|1
|0.09
|Видьеског Аксель
|1
|0.09
|Нгуекам Ариэль
|0
|0
|Сийра Тууре
|0
|0
|Сарр Момоду
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркканен Ээро
|2
|0.18
|Али Юсиф
|1
|0.09
|Маттила Сакари
|1 (1)
|0.09
|Камавуака Уилсон
|1
|0.09
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0.09
|Eetu Puro
|1
|0.09
|Куйянпяя Аату
|1
|0.09
|Саэс Фелипе
|1 (1)
|0.09
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сийра Тууре
|3
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Нгуекам Ариэль
|2
|0
|Манга Таби
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Каллио Тони
|0
|1
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Лейслахти Расмус
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Арифи Дони
|1
|0
|Kai Meriluoto
|1
|0
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ерёменко Сергей
|2
|1
|Маттила Сакари
|3
|0
|Бету Антониу
|2
|0
|Камавуака Уилсон
|2
|0
|Малоло Обед
|2
|0
|Бакман Джани
|2
|0
|Али Юсиф
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Маркканен Ээро
|1
|0
|Серж Канон
|1
|0
|Клинкенберг Дан
|1
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0
|Didis Lutumba-Pitah
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|Тайнио Максимус
|1
|0
|Саэс Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
18%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
2
29%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
50%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
38%
5
36%
76-90
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
12%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
1
5%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
7
44%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0
ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0
ХИФК
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7
ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|ХИК
|1:2
|13
|8
|2
|3
|18 - 12
|26
|3.
|Хонка
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|4.
|Интер Турку
|12
|5
|3
|4
|24 - 16
|18
|5.
|Оулу
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|6.
|Хака
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|7.
|Ильвес
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|ВПС
|11
|4
|1
|6
|21 - 15
|13
|9.
|СЯК Сейнайоки
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|10.
|Мариехамн
|2:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|11.
|Лахти
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|12.
|ХИФК
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Хонка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|ХИК
|1:2
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|4.
|Ильвес
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|7.
|Оулу
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Мариехамн
|2:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|СЯК Сейнайоки
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|ВПС
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|11.
|Лахти
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|12.
|ХИФК
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:2
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|КуПС
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|ВПС
|6
|4
|0
|2
|18 - 8
|12
|4.
|Хонка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Лахти
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|6.
|Интер Турку
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|7.
|Оулу
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|ХИФК
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Хака
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|10.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|11.
|Ильвес
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Мариехамн
|2:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
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