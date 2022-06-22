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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Ильвес
0:1
Конец матча
ХИФК
0'
86' Желтая карточка
Kai Meriluoto
0:1
87' Гол
Али Юсиф
89' Желтая карточка
Арифи Дони
0:1
90' Не забитый пенальти
Оллила Туомас
90'+6
1
Лейслахти
Расмус
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
13
Сийра
Тууре
6
Арифи
Дони
18
Видьеског
Аксель
42
Kai
Meriluoto
8
Пеннанен
Петтери
11
Нгуекам
Ариэль
13
Бету
Антониу
15
Jesse
Nikki
4
Клинкенберг
Дан
55
Серж
Канон
88
Хинг-Гловер
Макарио
11
Куйянпяя
Аату
3
Маттила
Сакари
6
Малоло
Обед
5
Саэс
Фелипе
31
Исакссон
Китон
19
Тайнио
Максимус
Ильвес
ХИФК

История личных встреч

Ильвес
ХИФК

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

В
0:3
В
1:0
В
1:1
В
1:2
В
2:2
В
3:1
В
2:2
В
2:1
В
4:3
В
0:1
В
1:1
В
3:1
В
0:1
В
1:3
В
2:2
В
1:1
И
2:3
И
0:0
И
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kai Meriluoto 6 0.55
Пеннанен Петтери 5 0.45
Оллила Туомас 4 0.36
Алмен Микаэль 1 0.09
Видьеског Аксель 1 0.09
Нгуекам Ариэль 0 0
Сийра Тууре 0 0
Сарр Момоду 0 0
Арифи Дони 0 0
ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркканен Ээро 2 0.18
Али Юсиф 1 0.09
Маттила Сакари 1 (1) 0.09
Камавуака Уилсон 1 0.09
Хинг-Гловер Макарио 1 0.09
Eetu Puro 1 0.09
Куйянпяя Аату 1 0.09
Саэс Фелипе 1 (1) 0.09

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сийра Тууре 3 0
Катц Калле 3 0
Нгуекам Ариэль 2 0
Манга Таби 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Каллио Тони 0 1
Пеннанен Петтери 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Сарр Момоду 1 0
Лейслахти Расмус 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Арифи Дони 1 0
Kai Meriluoto 1 0
ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ерёменко Сергей 2 1
Маттила Сакари 3 0
Бету Антониу 2 0
Камавуака Уилсон 2 0
Малоло Обед 2 0
Бакман Джани 2 0
Али Юсиф 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Eetu Puro 2 0
Маркканен Ээро 1 0
Серж Канон 1 0
Клинкенберг Дан 1 0
Хинг-Гловер Макарио 1 0
Didis Lutumba-Pitah 1 0
Куйянпяя Аату 1 0
Тайнио Максимус 1 0
Саэс Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
18%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
50%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
38%
5
36%
76-90

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
12%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
1
5%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
7
44%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0
ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0
ХИФК
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7
ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 12 9 2 1 19 - 8 29
2. ХИК 1:2 13 8 2 3 18 - 12 26
3. Хонка 11 7 2 2 19 - 9 23
4. Интер Турку 12 5 3 4 24 - 16 18
5. Оулу 12 5 3 4 17 - 15 18
6. Хака 12 4 3 5 17 - 22 15
7. Ильвес 11 4 3 4 17 - 16 15
8. ВПС 11 4 1 6 21 - 15 13
9. СЯК Сейнайоки 12 3 3 6 11 - 19 12
10. Мариехамн 2:1 11 2 4 5 10 - 17 10
11. Лахти 12 2 3 7 12 - 24 9
12. ХИФК 11 1 3 7 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Хонка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. ХИК 1:2 6 4 0 2 11 - 9 12
4. Ильвес 6 4 0 2 11 - 8 12
5. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
7. Оулу 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Мариехамн 2:1 6 2 3 1 7 - 7 9
9. СЯК Сейнайоки 6 2 2 2 7 - 7 8
10. ВПС 5 0 1 4 3 - 7 1
11. Лахти 5 0 1 4 1 - 11 1
12. ХИФК 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:2 7 4 2 1 7 - 3 14
2. КуПС 6 4 1 1 8 - 4 13
3. ВПС 6 4 0 2 18 - 8 12
4. Хонка 6 3 1 2 7 - 5 10
5. Лахти 7 2 2 3 11 - 13 8
6. Интер Турку 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Оулу 6 2 1 3 8 - 8 7
8. ХИФК 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Хака 6 1 1 4 8 - 14 4
10. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
11. Ильвес 5 0 3 2 6 - 8 3
12. Мариехамн 2:1 5 0 1 4 3 - 10 1
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