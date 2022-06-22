Стадион: Савон Саномат Ареена
0'
0:1
24' ГолMagnus Breitenmoser
49' Желтая карточкаРикардо Пауло
1:1
54' ГолGabriel Bispo
60' Желтая карточкаMagnus Breitenmoser
2:1
61' ГолВяйринен Тим
62' Желтая карточкаРафинья
90'+5
Ход матча
24'
49'
54'
1:1
61'
2:1
62'
35
Уорд
Каллум
11
Рафинья
30
Noah
Pallas
77
Ягуби
Моштаг
19
Onni
Suutari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироНападающий
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
- Защитник
-
30 Noah PallasЗащитник
- Полузащитник
-
77 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Onni SuutariНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Банза ЕнохНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
КуПС
Оулу
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|7 (1)
|0.58
|Икауниекс Янис
|4
|0.33
|Де Паула Таллес
|2
|0.17
|Gabriel Bispo
|2
|0.17
|Антви Клинтон
|1
|0.08
|Попович Антон
|1 (1)
|0.08
|Ветели Йоона
|1
|0.08
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.08
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Тойвомяки Ханри
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|6 (2)
|0.5
|Лииматта Отсо
|2
|0.17
|Rafael Floro
|2 (1)
|0.17
|Onni Suutari
|1
|0.08
|Кабаши Армеш
|1
|0.08
|Riku Selander
|1
|0.08
|Magnus Breitenmoser
|1
|0.08
|Банза Енох
|1
|0.08
|Коскела Миика
|1
|0.08
|Саланович Деннис
|1 (1)
|0.08
|Ягуби Моштаг
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|1
|Рикардо Пауло
|2
|0
|Santeri Haarala2
|2
|0
|Gabriel Bispo
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Попович Антон
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Томас Диого
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Henry Uzochokwu
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья
|4
|0
|Magnus Breitenmoser
|4
|0
|Rafael Floro
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Ягуби Моштаг
|1
|1
|Onni Suutari
|2
|0
|Анибал
|1
|0
|Кабаши Армеш
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Лопес Майкл
|1
|0
|Уорд Каллум
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
5
26%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
2
11%
3
18%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
38%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
1
13%
5
33%
61-75
1
13%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1
ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1
Оулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - Оулу 0:1 ЯПС - Оулу 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0 Оулу - Ильвес Тампере-2 4:0
Лахти - Оулу 0:2 Оулу - КуПС 0:3 Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|ХИК
|1:2
|13
|8
|2
|3
|18 - 12
|26
|3.
|Хонка
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|4.
|Интер Турку
|12
|5
|3
|4
|24 - 16
|18
|5.
|Оулу
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|6.
|Хака
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|7.
|Ильвес
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|ВПС
|11
|4
|1
|6
|21 - 15
|13
|9.
|СЯК Сейнайоки
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|10.
|Мариехамн
|2:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|11.
|Лахти
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|12.
|ХИФК
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Хонка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|ХИК
|1:2
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|4.
|Ильвес
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|7.
|Оулу
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Мариехамн
|2:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|СЯК Сейнайоки
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|ВПС
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|11.
|Лахти
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|12.
|ХИФК
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:2
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|КуПС
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|ВПС
|6
|4
|0
|2
|18 - 8
|12
|4.
|Хонка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Лахти
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|6.
|Интер Турку
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|7.
|Оулу
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|ХИФК
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Хака
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|10.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|11.
|Ильвес
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Мариехамн
|2:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров