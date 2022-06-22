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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
КуПС
2:1
Конец матча
Оулу
0'
0:1
24' Гол
Magnus Breitenmoser
49' Желтая карточка
Рикардо Пауло
1:1
54' Гол
Gabriel Bispo
60' Желтая карточка
Magnus Breitenmoser
2:1
61' Гол
Вяйринен Тим
62' Желтая карточка
Рафинья
90'+5
21
Крайдль
Йоханнес
22
Тойвомяки
Ханри
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
15
Henry
Uzochokwu
19
Gabriel
Bispo
14
Попович
Антон
25
Антви
Клинтон
10
Икауниекс
Янис
9
Вяйринен
Тим
11
Де
Паула
Таллес
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
11
Рафинья
70
Mehdi
Hetemaj
30
Noah
Pallas
20
Лииматта
Отсо
77
Ягуби
Моштаг
44
Magnus
Breitenmoser
14
Йокелайнен
Никлас
9
Лопес
Майкл
19
Onni
Suutari
КуПС
Оулу

История личных встреч

КуПС
Оулу

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

В
0:3
В
2:0
В
0:2
К
1:0
К
2:6
КС
0:2
КЛ
1:0
В
3:1
В
2:5
КЛ
0:0
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 7 (1) 0.58
Икауниекс Янис 4 0.33
Де Паула Таллес 2 0.17
Gabriel Bispo 2 0.17
Антви Клинтон 1 0.08
Попович Антон 1 (1) 0.08
Ветели Йоона 1 0.08
Дальстрем Себастьян 1 0.08
Ярвинен Ииро 0 0
Тойвомяки Ханри 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 6 (2) 0.5
Лииматта Отсо 2 0.17
Rafael Floro 2 (1) 0.17
Onni Suutari 1 0.08
Кабаши Армеш 1 0.08
Riku Selander 1 0.08
Magnus Breitenmoser 1 0.08
Банза Енох 1 0.08
Коскела Миика 1 0.08
Саланович Деннис 1 (1) 0.08
Ягуби Моштаг 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 3 0
Каррильо Даниэль II 1 1
Рикардо Пауло 2 0
Santeri Haarala2 2 0
Gabriel Bispo 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Попович Антон 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Томас Диого 1 0
Антви Клинтон 1 0
Henry Uzochokwu 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья 4 0
Magnus Breitenmoser 4 0
Rafael Floro 4 0
Riku Selander 3 0
Ягуби Моштаг 1 1
Onni Suutari 2 0
Анибал 1 0
Кабаши Армеш 1 0
Саланович Деннис 1 0
Лопес Майкл 1 0
Уорд Каллум 1 0
Каллинен Йере 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

19
17
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
5
26%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
2
11%
3
18%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
38%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
1
13%
5
33%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1
ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1
Оулу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - Оулу 0:1 ЯПС - Оулу 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0 Оулу - Ильвес Тампере-2 4:0
Лахти - Оулу 0:2 Оулу - КуПС 0:3 Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 12 9 2 1 19 - 8 29
2. ХИК 1:2 13 8 2 3 18 - 12 26
3. Хонка 11 7 2 2 19 - 9 23
4. Интер Турку 12 5 3 4 24 - 16 18
5. Оулу 12 5 3 4 17 - 15 18
6. Хака 12 4 3 5 17 - 22 15
7. Ильвес 11 4 3 4 17 - 16 15
8. ВПС 11 4 1 6 21 - 15 13
9. СЯК Сейнайоки 12 3 3 6 11 - 19 12
10. Мариехамн 2:1 11 2 4 5 10 - 17 10
11. Лахти 12 2 3 7 12 - 24 9
12. ХИФК 11 1 3 7 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Хонка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. ХИК 1:2 6 4 0 2 11 - 9 12
4. Ильвес 6 4 0 2 11 - 8 12
5. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
7. Оулу 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Мариехамн 2:1 6 2 3 1 7 - 7 9
9. СЯК Сейнайоки 6 2 2 2 7 - 7 8
10. ВПС 5 0 1 4 3 - 7 1
11. Лахти 5 0 1 4 1 - 11 1
12. ХИФК 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:2 7 4 2 1 7 - 3 14
2. КуПС 6 4 1 1 8 - 4 13
3. ВПС 6 4 0 2 18 - 8 12
4. Хонка 6 3 1 2 7 - 5 10
5. Лахти 7 2 2 3 11 - 13 8
6. Интер Турку 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Оулу 6 2 1 3 8 - 8 7
8. ХИФК 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Хака 6 1 1 4 8 - 14 4
10. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
11. Ильвес 5 0 3 2 6 - 8 3
12. Мариехамн 2:1 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Magnus Breitenmoser бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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