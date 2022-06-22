Стадион: Виклоф Холдинг Арена
0'
0:1
14' ГолХостикка Сантери
21' Желтая карточкаИли-Кокко Йоханнес
25' Желтая карточкаКубронн Жан-Кристоф
1:1
32' ГолОвоери Джон
35' Желтая карточкаТенхо Миро
46' Желтая карточкаНиссинен Йири
73' Желтая карточкаБалисо Янга
2:1
77' ГолDe
79' Желтая карточкаХостикка Сантери
84' Желтая карточкаJoakim Latonen
Ход матча
14'
0:1
32'
1:1
35'
46'
67'
73'
77'
2:1
79'
82'
84'
17
Сид
Робин
16
Балисо
Янга
9
De
19
Овоери
Джон
15
Тенхо
Миро
24
Браун
Дэвид
20
Мурило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
-
9 DeНападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
-
10 ФелипеПолузащитник
-
11 Хамбо ВахидНападающий
-
-
-
30 Otto Hautamo
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
19 Терхо КасперНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Мариехамн
ХИК
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
43 матча
7%
93%
0 побед 3 ничьи 40 побед
Первый тайм
39.5%
60.5%
0 побед 17 ничьих 26 побед
Второй тайм
11.6%
88.4%
0 побед 5 ничьих 34 победы
51 матч
7.8%
13.7%
78.5%
4 победы 7 ничьих 40 побед
Первый тайм
2%
47.1%
50.9%
1 победа 24 ничьи 26 побед
Второй тайм
11.8%
21.6%
66.6%
6 побед 11 ничьих 34 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овоери Джон
|2
|0.18
|Сумусало Микко
|1
|0.09
|Сид Робин
|1
|0.09
|Joakim Latonen
|1
|0.09
|Абубакари Мохаммед
|1
|0.09
|Менса Баба
|1
|0.09
|Тамминен Ээро
|1
|0.09
|Хамбо Вахид
|1
|0.09
|De
|1
|0.09
|Ниссинен Йири
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|3 (1)
|0.23
|Терхо Каспер
|2
|0.15
|Олусанья Антони
|2
|0.15
|Жаир
|2
|0.15
|Тенхо Миро
|2
|0.15
|Серраренс Фабиан
|1
|0.08
|Браун Дэвид
|1
|0.08
|Хетемай Перпарим
|1
|0.08
|Танака Атому
|1
|0.08
|Хостикка Сантери
|1
|0.08
|Мартич Мануэль
|1
|0.08
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.08
|Мурило
|0
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|3
|1
|Ниссинен Йири
|4
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Тамминен Ээро
|1
|1
|Абубакари Мохаммед
|2
|0
|Лахти Тими
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Овоери Джон
|1
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Хамбо Вахид
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Райтанен Патрик
|1
|0
|Виклеф Оскар
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|3
|0
|Бурджеллаб Нассим
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Тенхо Миро
|2
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|2
|0
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
6
60%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
2
25%
6
35%
76-90
Пропущено
16
10
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
7
44%
3
30%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0
ХИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4
ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|ХИК
|1:2
|13
|8
|2
|3
|18 - 12
|26
|3.
|Хонка
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|4.
|Интер Турку
|12
|5
|3
|4
|24 - 16
|18
|5.
|Оулу
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|6.
|Хака
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|7.
|Ильвес
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|ВПС
|11
|4
|1
|6
|21 - 15
|13
|9.
|СЯК Сейнайоки
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|10.
|Мариехамн
|2:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|11.
|Лахти
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|12.
|ХИФК
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Хонка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|ХИК
|1:2
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|4.
|Ильвес
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|7.
|Оулу
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Мариехамн
|2:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|СЯК Сейнайоки
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|ВПС
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|11.
|Лахти
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|12.
|ХИФК
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:2
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|КуПС
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|ВПС
|6
|4
|0
|2
|18 - 8
|12
|4.
|Хонка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Лахти
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|6.
|Интер Турку
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|7.
|Оулу
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|ХИФК
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Хака
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|10.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|11.
|Ильвес
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Мариехамн
|2:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
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