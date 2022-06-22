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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Мариехамн
2:1
Второй тайм: 88'
ХИК
0'
0:1
14' Гол
Хостикка Сантери
21' Желтая карточка
Или-Кокко Йоханнес
25' Желтая карточка
Кубронн Жан-Кристоф
1:1
32' Гол
Овоери Джон
35' Желтая карточка
Тенхо Миро
46' Желтая карточка
Ниссинен Йири
73' Желтая карточка
Балисо Янга
2:1
77' Гол
De
79' Желтая карточка
Хостикка Сантери
84' Желтая карточка
Joakim Latonen
1
Филлион
Янн-Александр
7
Сьорос
Рику
13
Кубронн
Жан-Кристоф
3
Менса
Баба
28
Ниссинен
Йири
17
Сид
Робин
6
Абубакари
Мохаммед
16
Балисо
Янга
9
De
19
Овоери
Джон
20
Тамминен
Ээро
1
Хазард
Конор
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
5
Хосконен
Артту
24
Браун
Дэвид
58
Или-Кокко
Йоханнес
17
Мартич
Мануэль
20
Мурило
10
Бурджеллаб
Нассим
44
Серраренс
Фабиан
7
Хостикка
Сантери
Мариехамн
ХИК

История личных встреч

Мариехамн
ХИК

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

43 матча

7%
93%
0 побед 3 ничьи 40 побед

Первый тайм

39.5%
60.5%
0 побед 17 ничьих 26 побед

Второй тайм

11.6%
88.4%
0 побед 5 ничьих 34 победы

51 матч

7.8%
13.7%
78.5%
4 победы 7 ничьих 40 побед

Первый тайм

2%
47.1%
50.9%
1 победа 24 ничьи 26 побед

Второй тайм

11.8%
21.6%
66.6%
6 побед 11 ничьих 34 победы

История матчей

В
1:0
В
0:1
В
0:5
В
6:1
К
3:1
VEL
1:2
В
3:0
В
0:2
В
2:1
К
2:2
В
2:0
В
2:0
В
0:1
В
1:0
В
2:0
В
1:1
К
0:3
В
1:1
В
0:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
4:0
В
0:2
К
5:1
В
1:0
В
5:1
КС
1:2
В
0:2
В
1:0
В
6:1
В
0:5
В
0:0
КЛ(2
0:4
КЛ(2
6:0
В
5:1
В
0:2
В
3:1
В
0:2
В
1:0
В
2:0
КЛ
4:0
В
3:1
К
3:0
В
1:2
КЛ
2:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
3:1
В
4:0
В
0:2
В
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овоери Джон 2 0.18
Сумусало Микко 1 0.09
Сид Робин 1 0.09
Joakim Latonen 1 0.09
Абубакари Мохаммед 1 0.09
Менса Баба 1 0.09
Тамминен Ээро 1 0.09
Хамбо Вахид 1 0.09
De 1 0.09
Ниссинен Йири 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 3 (1) 0.23
Терхо Каспер 2 0.15
Олусанья Антони 2 0.15
Жаир 2 0.15
Тенхо Миро 2 0.15
Серраренс Фабиан 1 0.08
Браун Дэвид 1 0.08
Хетемай Перпарим 1 0.08
Танака Атому 1 0.08
Хостикка Сантери 1 0.08
Мартич Мануэль 1 0.08
Бурджеллаб Нассим 1 0.08
Мурило 0 0
Или-Кокко Йоханнес 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 3 1
Ниссинен Йири 4 0
Кубронн Жан-Кристоф 3 0
Балисо Янга 3 0
Тамминен Ээро 1 1
Абубакари Мохаммед 2 0
Лахти Тими 2 0
Фелипе 2 0
Нгамба Альваро 2 0
Сумусало Микко 1 0
Овоери Джон 1 0
Сид Робин 1 0
Хамбо Вахид 1 0
Joakim Latonen 1 0
Райтанен Патрик 1 0
Виклеф Оскар 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 0
Бурджеллаб Нассим 3 0
Мурило 3 0
Радулович Боян 1 1
Хостикка Сантери 2 0
Тенхо Миро 2 0
Или-Кокко Йоханнес 2 0
Хетемай Перпарим 1 0
Танака Атому 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хосконен Артту 1 0
Олусанья Антони 1 0
Пелтола Матти 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
6
60%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
2
25%
6
35%
76-90

Пропущено

16
10
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
7
44%
3
30%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0
ХИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4
ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 12 9 2 1 19 - 8 29
2. ХИК 1:2 13 8 2 3 18 - 12 26
3. Хонка 11 7 2 2 19 - 9 23
4. Интер Турку 12 5 3 4 24 - 16 18
5. Оулу 12 5 3 4 17 - 15 18
6. Хака 12 4 3 5 17 - 22 15
7. Ильвес 11 4 3 4 17 - 16 15
8. ВПС 11 4 1 6 21 - 15 13
9. СЯК Сейнайоки 12 3 3 6 11 - 19 12
10. Мариехамн 2:1 11 2 4 5 10 - 17 10
11. Лахти 12 2 3 7 12 - 24 9
12. ХИФК 11 1 3 7 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Хонка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. ХИК 1:2 6 4 0 2 11 - 9 12
4. Ильвес 6 4 0 2 11 - 8 12
5. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
7. Оулу 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Мариехамн 2:1 6 2 3 1 7 - 7 9
9. СЯК Сейнайоки 6 2 2 2 7 - 7 8
10. ВПС 5 0 1 4 3 - 7 1
11. Лахти 5 0 1 4 1 - 11 1
12. ХИФК 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:2 7 4 2 1 7 - 3 14
2. КуПС 6 4 1 1 8 - 4 13
3. ВПС 6 4 0 2 18 - 8 12
4. Хонка 6 3 1 2 7 - 5 10
5. Лахти 7 2 2 3 11 - 13 8
6. Интер Турку 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Оулу 6 2 1 3 8 - 8 7
8. ХИФК 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Хака 6 1 1 4 8 - 14 4
10. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
11. Ильвес 5 0 3 2 6 - 8 3
12. Мариехамн 2:1 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Лучшие коэффициенты
    Мариехамн
    Ничья
    ХИК
    7.50
    4.70
    4.40
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