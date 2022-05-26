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  3. Франция: Переходный матч за право играть в Лиге 1: Финал

Стадион:
Осер
 
Позже
Сент-Этьен
16
Леон
Донован
2
Аркус
Карлан
4
Жубал
Мендес
Пелленар
Тео
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
25
Синайоко
Лассин
7
Эн
Готье
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
19
Шарбонье
Гаэтан
50
Бернардони
Поль
14
Сако
Фалае
2
Мукуди
Ароль
3
Наде
Микаэль
17
Аушиш
Адиль
8
Камара
Махди
28
Юссуф
Зейду
13
Трауко
Мигель
18
Норден
Арно
31
Кривелли
Энцо
20
Буанга
Денис
Осер
4-1-4-1
Сент-Этьен
3-4-3

История личных встреч

Осер
Сент-Этьен

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:3
К
3:2
Л1
0:0

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0
Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1 Осер - Тулуза 1:2 Ним - Осер 1:2 Осер - Сошо 3:2 Родез - Осер 1:3 Осер - Кевийи 1:0 Ньор - Осер 0:1 Осер - Нанси 1:1 Генгам - Осер 1:1 Осер - Париж 1:2 Аяччо - Осер 0:0 Гренобль - Осер 0:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нант - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ренн - Сент-Этьен 2:0
Сент-Этьен - Монако 1:4 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осер - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 мая 2022, осталось 28 минут.

    Главный судья: Мийо Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 111
    Осер 38.7% (43)
    X 35.1% (39)
    Сент-Этьен 26.1% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    Сент-Этьен
    3.23
    3.30
    3.34
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Осер - Сент-Этьен онлайн

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    Прогнозы на матч Осер - Сент-Этьен

    Исход игры
    Осер
    38.7% (43)
    Ничья
    35.1% (39)
    Сент-Этьен
    26.1% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.25% (42)
    Меньше
    60.75% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    72.9% (78)
    Нет
    27.1% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.4% (36)
    1:2 Сент-Этьен
    18% (20)
    2:1 Осер
    16.2% (18)
    1:0 Осер
    15.3% (17)
    0:1 Сент-Этьен
    7.2% (8)
    2:0 Осер
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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