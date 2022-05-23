Стадион: Аббе-Дешам
Позже
История личных встреч
Осер
Сент-Этьен
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0
Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1 Осер - Тулуза 1:2 Ним - Осер 1:2 Осер - Сошо 3:2 Родез - Осер 1:3 Осер - Кевийи 1:0 Ньор - Осер 0:1 Осер - Нанси 1:1 Генгам - Осер 1:1 Осер - Париж 1:2 Аяччо - Осер 0:0 Гренобль - Осер 0:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нант - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ренн - Сент-Этьен 2:0
Сент-Этьен - Монако 1:4 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2
Прогнозы на матч Осер - Сент-Этьен
Исход игры
Осер
37.3% (19)
Ничья
31.4% (16)
Сент-Этьен
31.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
44% (22)
Меньше
56% (28)
Обе команды забьют
Да
72% (36)
Нет
28% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (14)
1:2 Сент-Этьен
21.6% (11)
2:1 Осер
19.6% (10)
1:0 Осер
11.8% (6)
0:1 Сент-Этьен
9.8% (5)
2:0 Осер
3.9% (2)
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