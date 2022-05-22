Стадион: Жоффруа Гишар
Позже
История личных встреч
Сент-Этьен
Осер
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Осер - Сент-Этьен 1:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Ницца - Сент-Этьен 4:2
Ренн - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0
Осер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2
Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1 Осер - Тулуза 1:2 Ним - Осер 1:2 Осер - Сошо 3:2 Родез - Осер 1:3 Осер - Кевийи 1:0 Ньор - Осер 0:1 Осер - Нанси 1:1 Генгам - Осер 1:1 Осер - Париж 1:2 Аяччо - Осер 0:0
Прогнозы на матч Сент-Этьен - Осер
Исход игры
Сент-Этьен
82.4% (42)
Ничья
13.7% (7)
Осер
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (21)
Меньше
57.14% (28)
Обе команды забьют
Да
55.1% (27)
Нет
44.9% (22)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
39.2% (20)
1:0 Сент-Этьен
31.4% (16)
1:1 Ничья
11.8% (6)
2:0 Сент-Этьен
11.8% (6)
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