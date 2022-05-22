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  3. Франция: Переходный матч за право играть в Лиге 1: Финал

Стадион:
Сент-Этьен
 
Позже
Осер
Прогнозы 51
Сент-Этьен 82.4% (42)
X 13.7% (7)
Осер 3.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Осер
1.97
4.28
4.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сент-Этьен
Осер

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПМЗПИВЛ1
1:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:3
К
3:2
Л1
0:0

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Осер - Сент-Этьен 1:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Ницца - Сент-Этьен 4:2
Ренн - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Брест 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0
Осер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2
Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1 По - Осер 1:4 Осер - Валансьен 1:0 Бастия - Осер 1:1 Осер - Тулуза 1:2 Ним - Осер 1:2 Осер - Сошо 3:2 Родез - Осер 1:3 Осер - Кевийи 1:0 Ньор - Осер 0:1 Осер - Нанси 1:1 Генгам - Осер 1:1 Осер - Париж 1:2 Аяччо - Осер 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Осер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Сент-Этьен 82.4% (42)
    X 13.7% (7)
    Осер 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    Осер
    1.97
    4.28
    4.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сент-Этьен - Осер онлайн

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    Прогнозы на матч Сент-Этьен - Осер

    Исход игры
    Сент-Этьен
    82.4% (42)
    Ничья
    13.7% (7)
    Осер
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    55.1% (27)
    Нет
    44.9% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Сент-Этьен
    39.2% (20)
    1:0 Сент-Этьен
    31.4% (16)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    2:0 Сент-Этьен
    11.8% (6)
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    Сент-Этьен
    Осер
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