Первый тайм

28' Точный и зрячий заброс на Усмана, который промедлил и не успел пробить из ситуации один в один. Защитник успел выбить мяч из его ног прямо за лицевую.

27' Дембеле сместился с левого края в центр и сильно пробил в створ, однако прямо по позиции голкипера.

26' Неплохо Грант отборолся за мяч на правом краю, затем последовал оттуда прострел в штрафную. Неточно.

24' И еще удар с полулета метров с 11 в исполнении "Барселоны". Слишком высоко.

23' Летит мяч в штрафную справа, а затем удар Гави с лету, выше цели уходит игровой снаряд.

22' Розыгрыш с угла поля, а затем удар Траоре из-за штрафной площади. Рядом со штангой.