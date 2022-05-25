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А-Лига Старс
0:0
Первый тайм: 29'
Барселона
0' 29'
Прогнозы 144
А-Лига Старс 8.3% (12)
X 6.9% (10)
Барселона 84.7% (122)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
А-Лига Старс
Ничья
Барселона
8.79
6.26
1.27
Все Коэффициенты
А-Лига Старс
Барселона
  • Первый тайм
  • 28'
    Точный и зрячий заброс на Усмана, который промедлил и не успел пробить из ситуации один в один. Защитник успел выбить мяч из его ног прямо за лицевую. 
  • 27'
    Дембеле сместился с левого края в центр и сильно пробил в створ, однако прямо по позиции голкипера. 
  • 26'
    Неплохо Грант отборолся за мяч на правом краю, затем последовал оттуда прострел в штрафную. Неточно. 
  • 24'
    И еще удар с полулета метров с 11 в исполнении "Барселоны". Слишком высоко. 
  • 23'
    Летит мяч в штрафную справа, а затем удар Гави с лету, выше цели уходит игровой снаряд. 
  • Угловой
    22'
    Розыгрыш с угла поля, а затем удар Траоре из-за штрафной площади. Рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    21'
    А теперь Дембеле на себя взял игру, обыграл пару защитников и пробил с левой в дальний. От оборонца на угловой ушел мяч. 
  • 20'
    Прострел с левого фланга в штрафную хозяев, частокол ног там, защита первая на мяче. 
  • Угловой
    19'
    Ответный корнер "Барселоны", тоже не так опасно, но тут подбор за атакующей командой. 
  • Угловой
    18'
    Угловой у "А-Лиги" не самый удачный получился, просто защита каталонского клуба отбилась. 
  • Опасный момент
    17'
    Опасно! Редкая контратака "А-Лиги Старс", в которой ловко удалось О'Ши пройти мимо защитников и пробить в ближний! Тер Штеген выручил. 
  • 16'
    Бальде чуть не прорвался в штрафную, но прямо на линии его остановила защита. 
  • 15'
    Легко "Барса" раз за разом возвращает себе мяч, как и сейчас, пошла подача во вратарскую. Не опасно. 
  • 14'
    Много пространства перед Дембеле, он им пользуется, а затем обостряет в штрафную, прочитала защита. 
  • 13'
    Неудачное вбрасывание из-за боковой от сборной "А-Лиги", "Барса" легко вернула мяч под свой контроль. 
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    • 12'
      Вновь с правого фланга подача на дальнюю штангу, отбились хозяева. Подбор за "Барселоной".
    • 11'
      Мягкий перевод на правый край штрафной, откуда попытались каталонцы подать в центр. Не дошло. 
    • 9'
      На Гранта последовал заброс, чуть-чуть футболист не успел к мячу, Тер-Штеген вышел из ворот вовремя. 
    • 8'
      Демонстрируют нам Хави, который что-то сосредоточенно обсуждает с ассистентами, видимо хотят отработать какие-либо моменты после не самого лучшего сезона. 
    • Угловой
      7'
      Дембеле разыграл корнер с ближним, затем подача и удар Траоре головой мимо цели. 
    • Опасный момент
      6'
      "Барселона" комбинирует на чужой половине, затем Бальде пробил с левой ноги в ближний. Курто на месте!
    • 5'
      "А-Лига" хорошо вышла из-под плотного прессинга соперника, затем подача с правого края, которая до адресата не дошла. 
    • 4'
      Не догнал мяч игрок хозяев, в результате удар от ворот для "Барсы". 
    • 3'
      Диагональ на Усмана, затем передача на Бальде, который подал в штрафную, неточно. 
    • 2'
      Дембеле упустил мяч в атаке, затем контрвыпад "Звезд А-Лиги", но там неточная передача. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Приветствую вас на товарищеском матче "А-Лига Старс" - "Барселона". Работать для вас будет Константин Лицин. 
    Прогнозы 144
    А-Лига Старс 8.3% (12)
    X 6.9% (10)
    Барселона 84.7% (122)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    А-Лига Старс
    Ничья
    Барселона
    8.79
    6.26
    1.27
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч А-Лига Старс 0:0 Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч А-Лига Старс 0:0 Барселона

    Исход игры
    А-Лига Старс
    8.3% (12)
    Ничья
    6.9% (10)
    Барселона
    84.7% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.48% (74)
    Меньше
    29.52% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    63.81% (67)
    Нет
    36.19% (38)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    18.1% (26)
    1:2 Барселона
    16% (23)
    1:3 Барселона
    13.2% (19)
    0:3 Барселона
    6.9% (10)
    1:4 Барселона
    4.2% (6)
    2:4 Барселона
    3.5% (5)
    2:3 Барселона
    2.1% (3)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
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    А-Лига Старс
    Барселона
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