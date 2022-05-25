0:0
Первый тайм: 29'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Грант РайанЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
41 Родуэлл ДжекПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Алвес ДаниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
-
11 Депай МемфисНападающий
-
17 Фати АнсуНападающий
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Полузащитник
-
41 Мармол МикаЗащитник
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
Результаты последних матчей
А-Лига Старс
(2 матча)
100%
0 побед 0 ничьих 2 поражения
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2
Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4
Прогнозы на матч А-Лига Старс 0:0 Барселона
Исход игры
А-Лига Старс
8.3% (12)
Ничья
6.9% (10)
Барселона
84.7% (122)
Тотал 2.5
Больше
70.48% (74)
Меньше
29.52% (31)
Обе команды забьют
Да
63.81% (67)
Нет
36.19% (38)
Популярный счёт
0:2 Барселона
18.1% (26)
1:2 Барселона
16% (23)
1:3 Барселона
13.2% (19)
0:3 Барселона
6.9% (10)
1:4 Барселона
4.2% (6)
2:4 Барселона
3.5% (5)
2:3 Барселона
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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