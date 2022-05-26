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  3. Швейцария: Суперлига: Квалификация: Финал

Стадион:
Шаффхаузен
1:1
Первый тайм: 30'
Люцерн
0'
Лучшие коэффициенты
Шаффхаузен
Ничья
Люцерн
3.15
3.80
2.27
Все Коэффициенты
29
Руберто
Франческо
27
Красники
Джетмер
5
Serge
Mueller
13
Guillermo
Padula
15
Лика
Буджар
25
Uran
Bislimi
34
Valon
Hamdiju
8
Agustin
Gonzalez
7
Джорджев
Никола
9
Ардаис
Хоакин
32
Бобадилья
Рауль
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
9
Соргич
Деян
21
Абубакар-Анкра
Асума
Шаффхаузен
4-3-1-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Шаффхаузен
Люцерн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ТМК
4:1
К
0:2
ТМС
2:2
ТМК
1:2
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМС
3:1
КШ
3:5
ТМС
3:1
ТМС
4:2

Результаты последних матчей

Шаффхаузен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 1:2 Шаффхаузен - Арау 0:1 Тун - Шаффхаузен 2:5 Шаффхаузен - Кринс 4:1
Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Шаффхаузен - Виль 5:2 Ивердон - Шаффхаузен 0:1 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Шаффхаузен - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Кринс - Шаффхаузен 0:0 Шаффхаузен - Ивердон 3:1 Арау - Шаффхаузен 3:4 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 0:1 Шаффхаузен - Винтертур 3:2 Шаффхаузен - Тун 1:0 Виль - Шаффхаузен 3:2 Шаффхаузен - Вадуц 4:2 Нёвшатель Ксамакс - Шаффхаузен 2:1 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3
Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0
Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1
Лучшие коэффициенты
Шаффхаузен
Ничья
Люцерн
3.15
3.80
2.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шаффхаузен 1:1 Люцерн онлайн

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