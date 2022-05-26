Стадион: LIPO Park
2:2
Конец матча
0'
65' Желтая карточкаБурч Марко
69' Желтая карточкаGuillermo Padula
85' Желтая карточкаLuka Stevic
90'+2
Ход матча
65'
69'
85'
15
Лика
Буджар
25
Uran
Bislimi
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лика БуджарЗащитник
-
25 Uran BislimiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
- Нападающий
-
45 Luka Stevic
-
20 Axel Mueller
-
11 Robin Kalem
-
-
Главный тренер: Мартин Андерматт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Шаффхаузен
Люцерн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Шаффхаузен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 1:2 Шаффхаузен - Арау 0:1 Тун - Шаффхаузен 2:5 Шаффхаузен - Кринс 4:1
Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Шаффхаузен - Виль 5:2 Ивердон - Шаффхаузен 0:1 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Шаффхаузен - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Кринс - Шаффхаузен 0:0 Шаффхаузен - Ивердон 3:1 Арау - Шаффхаузен 3:4 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 0:1 Шаффхаузен - Винтертур 3:2 Шаффхаузен - Тун 1:0 Виль - Шаффхаузен 3:2 Шаффхаузен - Вадуц 4:2 Нёвшатель Ксамакс - Шаффхаузен 2:1 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3
Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0
Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1