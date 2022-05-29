Стадион: Свисспорарена Зрители: 15500
2:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаСоргич Деян
31' Желтая карточкаШульц Марвин
39' Желтая карточкаФрыдек Мартин
41' Желтая карточкаКрасники Джетмер
41' Желтая карточкаБобадилья Рауль
42' Желтая карточкаВасич Васо
71' Желтая карточкаУгриниц Филип
74' Желтая карточкаРодригес Франсиско
74' Желтая карточкаСимани Денис
90'+5
Ход матча
28'
31'
39'
41'
41'
42'
71'
74'
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лика БуджарЗащитник
-
25 Uran BislimiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Robin Kalem
-
20 Axel Mueller
-
-
45 Luka Stevic
-
-
Главный тренер: Мартин Андерматт
История личных встреч
Люцерн
Шаффхаузен
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3
Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5
Шаффхаузен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 1:2 Шаффхаузен - Арау 0:1 Тун - Шаффхаузен 2:5
Шаффхаузен - Кринс 4:1 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Шаффхаузен - Виль 5:2 Ивердон - Шаффхаузен 0:1 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Шаффхаузен - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Кринс - Шаффхаузен 0:0 Шаффхаузен - Ивердон 3:1 Арау - Шаффхаузен 3:4 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 0:1 Шаффхаузен - Винтертур 3:2 Шаффхаузен - Тун 1:0 Виль - Шаффхаузен 3:2 Шаффхаузен - Вадуц 4:2 Нёвшатель Ксамакс - Шаффхаузен 2:1