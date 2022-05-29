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  3. Швейцария: Суперлига: Квалификация: Финал

Стадион: Зрители: 15500
Люцерн
2:0
Конец матча
Шаффхаузен
0'
28' Желтая карточка
Соргич Деян
31' Желтая карточка
Шульц Марвин
39' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
41' Желтая карточка
Красники Джетмер
41' Желтая карточка
Бобадилья Рауль
42' Желтая карточка
Васич Васо
71' Желтая карточка
Угриниц Филип
74' Желтая карточка
Родригес Франсиско
74' Желтая карточка
Симани Денис
90'+5
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
19
Угриниц
Филип
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
21
Абубакар-Анкра
Асума
29
Руберто
Франческо
27
Красники
Джетмер
5
Serge
Mueller
13
Guillermo
Padula
15
Лика
Буджар
25
Uran
Bislimi
34
Valon
Hamdiju
8
Agustin
Gonzalez
7
Джорджев
Никола
9
Ардаис
Хоакин
32
Бобадилья
Рауль
Люцерн
4-3-1-2
Шаффхаузен
4-4-2

История личных встреч

Люцерн
Шаффхаузен

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:2
ТМК
4:1
К
0:2
ТМС
2:2
ТМК
1:2
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМС
3:1
КШ
3:5
ТМС
3:1
ТМС
4:2

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3
Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5
Шаффхаузен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 1:2 Шаффхаузен - Арау 0:1 Тун - Шаффхаузен 2:5
Шаффхаузен - Кринс 4:1 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Шаффхаузен - Виль 5:2 Ивердон - Шаффхаузен 0:1 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Шаффхаузен - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Кринс - Шаффхаузен 0:0 Шаффхаузен - Ивердон 3:1 Арау - Шаффхаузен 3:4 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 0:1 Шаффхаузен - Винтертур 3:2 Шаффхаузен - Тун 1:0 Виль - Шаффхаузен 3:2 Шаффхаузен - Вадуц 4:2 Нёвшатель Ксамакс - Шаффхаузен 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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