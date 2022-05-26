Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

14' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...

14' Плохо сыграл Ромарик Япи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Плохо сыграл Духи Данило - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Тронстад Сондре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Ромарик Япи из команды Витесс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

9' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля