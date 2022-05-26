Стадион: Гелредом
1:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
22'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
24
Хауэн
Йерун
27
Япи
Ромарик
21
Беро
Матуш
36
Вруг
Патрик
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
54 Де Регт ГианПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
-
26 Керкез МилошЗащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
-
18 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
АЗ Алкмаар
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
4 победы 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|1
|0.33
|Тронстад Сондре
|1
|0.33
|Фредериксен Николай
|1
|0.33
|Вруг Патрик
|1
|0.33
|Беро Матуш
|0
|0
|Домджони Тони
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|1
|0.33
|Де Вит Дани
|1
|0.33
|Эвьен Хэкон
|1
|0.33
|Абухлал Закария
|1
|0.33
|Класи Йорди
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фредериксен Николай
|1
|1
|Гайек Томаш
|1
|0
|Хауэн Йерун
|1
|0
|Тронстад Сондре
|1
|0
|Духи Данило
|1
|0
|Икома Луис
|1
|0
|Бёйтинк Томас
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инди Мартинс
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0
Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2
АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2