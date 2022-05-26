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  4. Eredivisie ECL Playoff 2022

Голландия: Eredivisie ECL Playoff


Стадион:
Витесс
1:0
Первый тайм: 23'
АЗ Алкмаар
0'
1:0
22' Гол

Ход матча

16'
 
Рейндерс Тиджани
Мидтше Фредрик
22'
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
АЗ Алкмаар
3.13
3.32
2.74
Все Коэффициенты
Новости
24
Хауэн
Йерун
27
Япи
Ромарик
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
22
Домджони
Тони
36
Вруг
Патрик
29
Бёйтинк
Томас
7
Икома
Луис
1
Виндаль-Йенсен
Петер
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
26
Керкез
Милош
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
Витесс
4-3-1-2
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Витесс
АЗ Алкмаар

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
4 победы 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
К
2:0
Э
0:0
Э
4:3
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 1 0.33
Тронстад Сондре 1 0.33
Фредериксен Николай 1 0.33
Вруг Патрик 1 0.33
Беро Матуш 0 0
Домджони Тони 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 1 0.33
Де Вит Дани 1 0.33
Эвьен Хэкон 1 0.33
Абухлал Закария 1 0.33
Класи Йорди 0 0
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фредериксен Николай 1 1
Гайек Томаш 1 0
Хауэн Йерун 1 0
Тронстад Сондре 1 0
Духи Данило 1 0
Икома Луис 1 0
Бёйтинк Томас 1 0
Домджони Тони 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инди Мартинс 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Абухлал Закария 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Керкез Милош 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0
Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2
АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2
1/2 финала
3 Утрехт
4 Витесс
3 Херенвен
4 АЗ Алкмаар
Финал
0 Витесс
0 АЗ Алкмаар
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    ГОООООЛ Витесс забивает
  • 22'
    Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 22'
    Икома Луис из команды Витесс делает отличный кросс...
  • 22'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 22'
    Ромарик Япи из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 22'
    АЗ Алкмаар контролирует мяч.
  • 21'
    Витесс выполняет удар от ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Карлссон Йеспер III из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
    • 20'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 20'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 19'
      АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      16'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мидтше Фредрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      16'
      Мидтше Фредрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Витесс: 44%, АЗ Алкмаар: 56%.
    • 14'
      Павлидис Вангелис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
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    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    3.13
    3.32
    2.74
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    Где смотреть матч Витесс 1:0 АЗ Алкмаар онлайн

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