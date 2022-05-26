Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Базур Рихедли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Отличные скиллы показывает Рейндерс Тиджани , обводя своих соперников

86' Г О О О О Л - Икома Луис из команды Витесс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

86' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Тронстад Сондре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Сегодняшная посещаемость составляет 17547 болельщиков

81' Гости сейчас реально начинают давить соперника

81' Витесс выполняет удар от ворот.

80' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Тактическая замена. Milos Kerkez уходит с поля и его заменяет Витри Аслак Фонн

80' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

79' Даан Хейсман из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

78' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Манхуф Миллион из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' Матч возобновлен

76' Ромарик Япи получил травму и заменен. Milano Jonathans выходит на поле.

76' Ромарик Япи возвращается на поле.

76' Тактическая замена. Бёйтинк Томас уходит с поля и его заменяет Даан Хейсман

75' Хорошую попытку сделал Беро Матуш . Удар в створ, но вратарь начеку

75' ШАНС! Беро Матуш вышел один на один с голкипером...

75' Отличные скиллы показывает Беро Матуш , обводя своих соперников

75' Икома Луис разрезает оборону соперника отличным пасом

74' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Ромарик Япи получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Ромарик Япи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Духи Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.

70' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

69' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Витесс выполняет удар от ворот.

67' Витесс выполняет удар от ворот.

66' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

65' Витесс выполняет удар от ворот.

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Бёйтинк Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Бёйтинк Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Вруг Патрик из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Вруг Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Г О О О О Л - Класи Йорди из команды АЗ Алкмаар забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

59' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Плохо сыграл Ромарик Япи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Хороший удар издали нанес Рейндерс Тиджани , но отличный сейв сделал Джерон Хоувен. Угловой.

58' Карлссон Йеспер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

56' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Витесс выполняет удар от ворот.

52' Удар от ворот произведет Витесс

51' Milos Kerkez оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...

51' Тронстад Сондре не смог попасть в створ ударом издали

51' Ромарик Япи нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Плохо сыграл Бёкема Сэм - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Игрок Беро Матуш из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Отличные скиллы показывает Беро Матуш , обводя своих соперников

50' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хауэн Йерун из команды Витесс

50' Карлссон Йеспер III имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!

50' Де Вит Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Гайек Томаш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота