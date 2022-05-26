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  4. Eredivisie ECL Playoff 2022

Голландия: Eredivisie ECL Playoff


Стадион: Зрители: 17547
Витесс
2:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
22' Гол
Бёйтинк Томас
49' Желтая карточка
Гайек Томаш
1:1
59' Гол
Класи Йорди
2:1
86' Гол
Икома Луис
90'+5

Ход матча

16'
 
Рейндерс Тиджани
Мидтше Фредрик
22'
Бёйтинк Томас
(Икома Луис)
1:0
46'
Гайек Томаш
Домджони Тони
 
49'
Гайек Томаш
 
59'
1:1
Класи Йорди
76'
Уйсман Дан
Бёйтинк Томас
 
76'
Milano Jonathans
Япи Ромарик
 
76'
Де Регт Гиан
Вруг Патрик
 
80'
 
Витри Аслак Фонн
Керкез Милош
80'
 
Абухлал Закария
Эвьен Хэкон
86'
Икома Луис
(Манхуф Миллион)
2:1
89'
Marcus Steffen
Икома Луис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости
24
Хауэн
Йерун
27
Япи
Ромарик
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
22
Домджони
Тони
36
Вруг
Патрик
29
Бёйтинк
Томас
7
Икома
Луис
1
Виндаль-Йенсен
Петер
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
26
Керкез
Милош
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
Витесс
4-3-1-2
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Витесс
АЗ Алкмаар

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
4 победы 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
К
2:0
Э
0:0
Э
4:3
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 1 0.33
Икома Луис 1 0.33
Тронстад Сондре 1 0.33
Фредериксен Николай 1 0.33
Бёйтинк Томас 1 0.33
Вруг Патрик 1 0.33
Беро Матуш 0 0
Домджони Тони 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Класи Йорди 1 0.33
Павлидис Вангелис 1 0.33
Де Вит Дани 1 0.33
Эвьен Хэкон 1 0.33
Абухлал Закария 1 0.33
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фредериксен Николай 1 1
Гайек Томаш 2 0
Хауэн Йерун 1 0
Тронстад Сондре 1 0
Духи Данило 1 0
Икома Луис 1 0
Бёйтинк Томас 1 0
Домджони Тони 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инди Мартинс 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Абухлал Закария 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Керкез Милош 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0
Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2
АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2
1/2 финала
3 Утрехт
4 Витесс
3 Херенвен
4 АЗ Алкмаар
Финал
2 Витесс
1 АЗ Алкмаар
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