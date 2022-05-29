Стадион: АФАС
6:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолПавлидис Вангелис
8' Желтая карточкаЭвьен Хэкон
2:0
13' ГолРейндерс Тиджани
29' Желтая карточкаБеро Матуш
3:0
41' ГолДе Вит Дани
4:0
52' ГолРейндерс Тиджани
69' Желтая карточкаТронстад Сондре
69' Желтая карточкаИкома Луис
5:0
75' ГолКарлссон Йеспер
5:1
78' ГолБазур Рихедли
6:1
89' ГолКарлссон Йеспер
90'+3
Ход матча
3'
1:0
8'
13'
2:0
29'
41'
3:0
52'
69'
69'
75'
5:0
78'
5:1
89'
6:1
Статистика матча
-
6 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
14 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
31
Бёкема
Сэм
26
Керкез
Милош
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
24
Хауэн
Йерун
27
Япи
Ромарик
21
Беро
Матуш
36
Вруг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
-
26 Керкез МилошЗащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
-
18 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
54 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Витесс
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед
31 матч
48.4%
25.8%
25.8%
15 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.2%
38.7%
16.1%
14 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|2
|0.5
|Павлидис Вангелис
|2
|0.5
|Де Вит Дани
|2
|0.5
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.5
|Класи Йорди
|1
|0.25
|Эвьен Хэкон
|1
|0.25
|Абухлал Закария
|1
|0.25
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|1
|0.25
|Икома Луис
|1
|0.25
|Базур Рихедли
|1
|0.25
|Тронстад Сондре
|1
|0.25
|Фредериксен Николай
|1
|0.25
|Бёйтинк Томас
|1
|0.25
|Вруг Патрик
|1
|0.25
|Беро Матуш
|0
|0
|Домджони Тони
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инди Мартинс
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фредериксен Николай
|1
|1
|Гайек Томаш
|2
|0
|Тронстад Сондре
|2
|0
|Икома Луис
|2
|0
|Хауэн Йерун
|1
|0
|Беро Матуш
|1
|0
|Духи Данило
|1
|0
|Бёйтинк Томас
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
2
22%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
67%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3
Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4
Витесс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1
Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1