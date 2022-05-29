Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Milos Kerkez выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Пеер Копмейнерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды АЗ Алкмаар , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Икома Луис нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

49' Ромарик Япи из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

49' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Ох, нехорошо это выглядит. Класи Йорди получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Класи Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Игрок Икома Луис из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

43' Ромарик Япи из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

41' Milos Kerkez сделал результативную передачу.

41' Г О О О О Л - Де Вит Дани забивает с правой ноги!

41' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

41' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

41' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Базур Рихедли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Карлссон Йеспер III получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Карлссон Йеспер III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...

37' Ромарик Япи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Витесс выполняет удар от ворот.

36' Карлссон Йеспер III не смог попасть в створ ударом издали

36' Тронстад Сондре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Беро Матуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Карлссон Йеспер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Ромарик Япи из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

32' Де Вит Дани бьет ударом через себя, но Джерон Хоувен блокирует удар!

31' Джерон Хоувен отбил мяч на угловой после удара Рейндерс Тиджани из штрафной площади.

31' Плохо сыграл Хауэн Йерун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

30' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...

29' Беро Матуш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Milos Kerkez нанес удар, но тот был заблокирован.

27' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Должен был быть гол! Рейндерс Тиджани имел отличный шанс, но Джерон Хоувен не дал голу состоятся!

27' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Икома Луис из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Должен был быть гол! Павлидис Вангелис имел отличный шанс, но Джерон Хоувен не дал голу состоятся!

23' ШАНС! Павлидис Вангелис вышел один на один с голкипером...

22' Витесс выполняет удар от ворот.

22' Карлссон Йеспер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Базур Рихедли наказан за толчок Milos Kerkez

20' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Отличный пас сделал Манхуф Миллион из команды Витесс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Г О О О О Л - Рейндерс Тиджани наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

13' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ромарик Япи нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Как он промахнулся? Бёйтинк Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

11' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Бёкема Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Базур Рихедли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Эвьен Хэкон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

8' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

8' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' После штрафного удара,который нанес Карлссон Йеспер III мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

7' Безумный фол. Базур Рихедли грубо играет против соперника. Пострадал Milos Kerkez

6' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Выглядело как неплохой момент. Икома Луис из команды Витесс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

6' Опасность! Беро Матуш из команды Витесс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

6' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Команда АЗ Алкмаар забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Ромарик Япи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Витесс выполняет удар от ворот.

2' Рейндерс Тиджани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Витесс начинает с центра поля