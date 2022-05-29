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  4. Eredivisie ECL Playoff 2022

Голландия: Eredivisie ECL Playoff


Стадион:
АЗ Алкмаар
6:1
Конец матча
Витесс
0'
1:0
3' Гол
Павлидис Вангелис
8' Желтая карточка
Эвьен Хэкон
2:0
13' Гол
Рейндерс Тиджани
29' Желтая карточка
Беро Матуш
3:0
41' Гол
Де Вит Дани
4:0
52' Гол
Рейндерс Тиджани
69' Желтая карточка
Тронстад Сондре
69' Желтая карточка
Икома Луис
5:0
75' Гол
Карлссон Йеспер
5:1
78' Гол
Базур Рихедли
6:1
89' Гол
Карлссон Йеспер
90'+3
1
Виндаль-Йенсен
Петер
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
26
Керкез
Милош
24
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
24
Хауэн
Йерун
27
Япи
Ромарик
10
Базур
Рихедли
3
Духи
Данило
39
Корнелисс
Энцо
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
36
Вруг
Патрик
7
Икома
Луис
29
Бёйтинк
Томас
АЗ Алкмаар
4-3-3
Витесс
5-3-2

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Витесс

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед

31 матч

48.4%
25.8%
25.8%
15 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.2%
38.7%
16.1%
14 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

EEP
2:1
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
К
2:0
Э
0:0
Э
4:3
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 2 0.5
Павлидис Вангелис 2 0.5
Де Вит Дани 2 0.5
Рейндерс Тиджани 2 0.5
Класи Йорди 1 0.25
Эвьен Хэкон 1 0.25
Абухлал Закария 1 0.25
Мидтше Фредрик 0 0
Керкез Милош 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 1 0.25
Икома Луис 1 0.25
Базур Рихедли 1 0.25
Тронстад Сондре 1 0.25
Фредериксен Николай 1 0.25
Бёйтинк Томас 1 0.25
Вруг Патрик 1 0.25
Беро Матуш 0 0
Домджони Тони 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инди Мартинс 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Абухлал Закария 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Керкез Милош 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фредериксен Николай 1 1
Гайек Томаш 2 0
Тронстад Сондре 2 0
Икома Луис 2 0
Хауэн Йерун 1 0
Беро Матуш 1 0
Духи Данило 1 0
Бёйтинк Томас 1 0
Домджони Тони 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
2
22%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
67%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3
Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4
Витесс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1
Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1
1/2 финала
3 Утрехт
4 Витесс
3 Херенвен
4 АЗ Алкмаар
Финал
3 Витесс
7 АЗ Алкмаар
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