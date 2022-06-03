  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок африканских наций 2022

Кубок африканских наций

2022
Кот-д'Ивуар
FIFA #53
 
Позже
Замбия
FIFA #87
Прогнозы 119
Кот-д'Ивуар 92.4% (110)
X 5.9% (7)
Замбия 1.7% (2)
0
выиграет Кот-д'Ивуар, со счетом 2:1
Абубакар--- Абу Аль Валид
Борис Суханов #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кот-д'Ивуар
Ничья
Замбия
4.32
4.22
8.03
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Кот-д'Ивуар
Замбия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
1:4
ЧАН
0:2
КАН
0:0

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1
Замбия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Замбия - Бенин 1:2 Замбия - Конго 3:1 Ирак - Замбия 3:1 Тунис - Замбия 3:1
Замбия - Мавритания 4:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Замбия - Тунис 0:2 Мавритания - Замбия 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Бенин - Замбия 2:2 Зимбабве - Замбия 0:2 Замбия - Алжир 3:3 Марокко - Замбия 3:1 Намибия - Замбия 0:0 Замбия - Гвинея 1:1 Замбия - Танзания 2:0 Уганда - Замбия 0:2 Замбия - Нигер 3:3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коморские острова 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Замбия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лесото 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коморские острова 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лесото 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Замбия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Замбия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Коморские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лесото 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Сегодня мы будем наблюдать за противостоянием между: сборной Кот-д'Ивуар и сборной Замбии. Кубок Африканских Наций. Текстовую трансляцию проведёт Матюшенцев Дмитрий.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кот-д'Ивуар - Замбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2022, осталось 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 119
Кот-д'Ивуар 92.4% (110)
X 5.9% (7)
Замбия 1.7% (2)
0
выиграет Кот-д'Ивуар, со счетом 2:1
Абубакар--- Абу Аль Валид
Борис Суханов #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кот-д'Ивуар
Ничья
Замбия
4.32
4.22
8.03
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кот-д'Ивуар - Замбия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Замбия

Исход игры
Кот-д'Ивуар
92.4% (110)
Ничья
5.9% (7)
Замбия
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
54.95% (61)
Нет
45.05% (50)
Популярный счёт
2:1 Кот-д'Ивуар
35.3% (42)
2:0 Кот-д'Ивуар
24.4% (29)
1:0 Кот-д'Ивуар
16% (19)
3:1 Кот-д'Ивуар
9.2% (11)
1:1 Ничья
4.2% (5)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кот-д'Ивуар
Замбия
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 