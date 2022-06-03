Абубакар--- Абу Аль Валид
Борис Суханов #
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коморские острова
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Замбия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лесото
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коморские острова
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Лесото
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Замбия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Замбия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Коморские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лесото
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0