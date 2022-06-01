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Кубок африканских наций

2022
Кот-д'Ивуар
FIFA #53
 
Позже
Замбия
FIFA #87
Прогнозы 43
Кот-д'Ивуар 86% (37)
X 11.6% (5)
Замбия 2.3% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Кот-д'Ивуар
Замбия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
1:4
ЧАН
0:2
КАН
0:0

Результаты последних матчей

Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1
Замбия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Замбия - Бенин 1:2 Замбия - Конго 3:1 Ирак - Замбия 3:1 Тунис - Замбия 3:1
Замбия - Мавритания 4:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Замбия - Тунис 0:2 Мавритания - Замбия 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Бенин - Замбия 2:2 Зимбабве - Замбия 0:2 Замбия - Алжир 3:3 Марокко - Замбия 3:1 Намибия - Замбия 0:0 Замбия - Гвинея 1:1 Замбия - Танзания 2:0 Уганда - Замбия 0:2 Замбия - Нигер 3:3

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Лесото 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Замбия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Коморские острова 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Коморские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Замбия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лесото 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Коморские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Замбия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лесото 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кот-д'Ивуар - Замбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Кот-д'Ивуар 86% (37)
    X 11.6% (5)
    Замбия 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Кот-д'Ивуар - Замбия онлайн

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    Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Замбия

    Исход игры
    Кот-д'Ивуар
    86% (37)
    Ничья
    11.6% (5)
    Замбия
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.84% (21)
    Меньше
    51.16% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Кот-д'Ивуар
    39.5% (17)
    2:0 Кот-д'Ивуар
    25.6% (11)
    1:0 Кот-д'Ивуар
    14% (6)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    3:1 Кот-д'Ивуар
    7% (3)
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    Замбия
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