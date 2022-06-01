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История личных встреч
Кот-д'Ивуар
Замбия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1
Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2 Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1
Замбия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Замбия - Бенин 1:2 Замбия - Конго 3:1 Ирак - Замбия 3:1 Тунис - Замбия 3:1
Замбия - Мавритания 4:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Замбия - Тунис 0:2 Мавритания - Замбия 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Бенин - Замбия 2:2 Зимбабве - Замбия 0:2 Замбия - Алжир 3:3 Марокко - Замбия 3:1 Намибия - Замбия 0:0 Замбия - Гвинея 1:1 Замбия - Танзания 2:0 Уганда - Замбия 0:2 Замбия - Нигер 3:3
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лесото
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Замбия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Коморские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коморские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Замбия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лесото
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коморские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Замбия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лесото
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Замбия
Исход игры
Кот-д'Ивуар
86% (37)
Ничья
11.6% (5)
Замбия
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (21)
Меньше
51.16% (22)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
2:1 Кот-д'Ивуар
39.5% (17)
2:0 Кот-д'Ивуар
25.6% (11)
1:0 Кот-д'Ивуар
14% (6)
1:1 Ничья
9.3% (4)
3:1 Кот-д'Ивуар
7% (3)
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