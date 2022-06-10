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Бразилия: Серия A

2022
Форталеза
1:1
Конец матча
Гойяс
0'
1:0
13' Гол
Picachu
68' Желтая карточка
Dada Belmonte
70' Желтая карточка
Матеус де Салес
81' Желтая карточка
Эркулес
1:1
86' Гол
Раул Педро
90'+6
1
Марсело
Бук
3
Ландасури
Антони
5
Marcelo
Conceicao
15
Фелипе
22
Picachu
13
Лима
Лукас
III
35
Эркулес
6
Brayan
Ceballos
10
Lucas
Crispim
18
Ромеро
Сильвио
21
Moises
Vieira
23
Tadeu
I
2
Магиньо
12
Сидней
29
Reynaldo2
4
Joao
Caetano
97
Dada
Belmonte
36
Матеус
де
Салес
5
Auremir
8
Бастос
Фернандр
Феллипе
7
Vinicius
XII
11
Раул
Педро
Форталеза
3-4-1-2
Гойяс
5-4-1

История личных встреч

Форталеза
Гойяс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
2:0
СB
3:1
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 3 (1) 0.3
Эркулес 1 0.1
Jose Welison 1 0.1
Robson IV 1 0.1
Moises Vieira 1 0.1
Ромеро Сильвио 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 5 0.5
Elvis II 4 (3) 0.4
Аподи Диаллиссон 1 0.1
Nícolas I 1 0.1
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 4 1
Фелипе 2 1
Лима Лукас III 3 0
Robson IV 2 0
Picachu 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Romarinho3 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Jose Welison 1 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
Ландасури Антони 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Ronald 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danilo IV 3 0
Elvis II 3 0
Раул Педро 3 0
Caio Vinicius2 3 0
Dada Belmonte 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Да Силва 2 0
Бастос Фернандр Феллипе 2 0
Матеус де Салес 2 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Магиньо 1 0
Joao Caetano 1 0
Reynaldo2 1 0
Luan Dias 1 0
Filipe Luiz 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
33%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
5
45%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
17%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2
Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1
Гойяс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0
Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 4 1 17 - 5 19
2. Коринтианс 10 5 3 2 13 - 9 18
3. Атлетико Минейро 10 4 4 2 16 - 13 16
4. Атлетико Паранаэнсе 10 5 1 4 11 - 12 16
5. Сан-Паулу 10 3 6 1 16 - 12 15
6. Коритиба Парана 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 6 1 11 - 9 15
8. Флуминенсе 10 4 2 4 13 - 12 14
9. Америка Минейро 10 4 2 4 11 - 12 14
10. Сантос 10 3 4 3 13 - 9 13
11. Ред Булл Брагантино 10 3 4 3 11 - 10 13
12. Сеара 10 3 4 3 12 - 12 13
13. Гойяс 10 3 4 3 11 - 13 13
14. Ботафого Рибейрао 10 3 3 4 12 - 15 12
15. Фламенго 10 3 3 4 10 - 10 12
16. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
17. Куяба 10 3 2 5 8 - 12 11
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 4 4 8 - 13 10
19. Жувентуде 10 2 4 4 10 - 17 10
20. Форталеза 10 1 3 6 7 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба Парана 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
3. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
11. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Флуминенсе 5 2 1 2 8 - 7 7
14. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
16. Куяба 5 1 2 2 3 - 4 5
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
19. Форталеза 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Атлетико Минейро 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
12. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
13. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Фламенго 5 1 2 2 5 - 6 5
15. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
16. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
17. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Коритиба Парана 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Яго Пикачу бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Форталеза 1:1 Гойяс онлайн

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