0'
1:0
13' ГолPicachu
68' Желтая карточкаDada Belmonte
70' Желтая карточкаМатеус де Салес
81' Желтая карточкаЭркулес
1:1
86' ГолРаул Педро
90'+6
Ход матча
46'
65'
68'
70'
81'
85'
86'
1:1
15
Фелипе
22
Picachu
35
Эркулес
23
Tadeu
I
2
Магиньо
12
Сидней
29
Reynaldo2
5
Auremir
11
Раул
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 ФелипеЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ronald
-
8 Jussa
-
-
-
11 Romarinho3
-
28 Habraao
-
-
77 Igor Torres
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
3 Да СилваЗащитник
-
26 Натан РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
99 Luan Dias
-
-
17 Pedro Bahia
-
14 Danilo IV
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Форталеза
Гойяс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|3 (1)
|0.3
|Эркулес
|1
|0.1
|Jose Welison
|1
|0.1
|Robson IV
|1
|0.1
|Moises Vieira
|1
|0.1
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|5
|0.5
|Elvis II
|4 (3)
|0.4
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.1
|Nícolas I
|1
|0.1
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|4
|1
|Фелипе
|2
|1
|Лима Лукас III
|3
|0
|Robson IV
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Jose Welison
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Ronald
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Danilo IV
|3
|0
|Elvis II
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Caio Vinicius2
|3
|0
|Dada Belmonte
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Да Силва
|2
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|2
|0
|Матеус де Салес
|2
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Магиньо
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Luan Dias
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
33%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
5
45%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
17%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2
Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1
Гойяс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0
Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|4
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Коринтианс
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|3.
|Атлетико Минейро
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|6.
|Коритиба Парана
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|9.
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|10.
|Сантос
|10
|3
|4
|3
|13 - 9
|13
|11.
|Ред Булл Брагантино
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|12.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|13.
|Гойяс
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|14.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|15.
|Фламенго
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|16.
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|17.
|Куяба
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|20.
|Форталеза
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба Парана
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|3.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|4.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|Ред Булл Брагантино
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|14.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|15.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|16.
|Куяба
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|19.
|Форталеза
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Атлетико Минейро
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Сан-Паулу
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|12.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|Фламенго
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|16.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Сантос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|19.
|Коритиба Парана
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1