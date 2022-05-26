Стадион: Тиволи Ной
1:2
Второй тайм: 70'
0'
4' Желтая карточкаШульц Кофи
0:1
10' ГолГрюлль Марко
0:2
14' ГолАуэр Йонас
1:2
27' ГолВриони Джакомо
39' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
66' Желтая карточкаВиммер Кевин
Ход матча
4'
10'
0:1
14'
0:2
27'
1:2
66'
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
44
Шульц
Кофи
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
44 Шульц КофиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Прица ТимПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Китагава КояПолузащитник
-
46 Бошняк ДенисПолузащитник
-
45 Tobias Hedl
-
-
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Сваровски Тироль
Рапид Вена
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1
Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0
Рапид Вена
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2
Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2