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  3. Австрия: Бундеслига ECL: Плей-офф: Финал

Стадион:
Сваровски Тироль
1:2
Второй тайм: 70'
Рапид Вена
0'
4' Желтая карточка
Шульц Кофи
0:1
10' Гол
Грюлль Марко
0:2
14' Гол
Ауэр Йонас
1:2
27' Гол
Вриони Джакомо
39' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
66' Желтая карточка
Виммер Кевин
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
21
Рогель
Жан
77
Эртльталер
Юлиус
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
44
Шульц
Кофи
7
Забитцер
Томас
9
Вриони
Джакомо
25
Гартлер
Пауль
54
Pascal
Fallmann
20
Хофманн
Максимилиан
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
4
Айву
Эмануэль
5
Любичич
Роберт
27
Грюлль
Марко
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
23
Ауэр
Йонас
41
Циммерманн
Бернхард
Сваровски Тироль
3-5-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рапид Вена

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:2
Б
5:2
БЧГ
2:3
БЧГ
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1
Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0
Рапид Вена
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2
Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рапид Вена
3.05
5.02
2.39
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