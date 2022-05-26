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  3. Австрия: Бундеслига ECL: Плей-офф: Финал

Стадион:
Сваровски Тироль
1:2
Конец матча
Рапид Вена
0'
4' Желтая карточка
Шульц Кофи
0:1
10' Гол
Грюлль Марко
0:2
13' Гол
Ауэр Йонас
1:2
27' Гол
Вриони Джакомо
39' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
66' Желтая карточка
Виммер Кевин
86' Желтая карточка
Бошняк Денис
89' Вторая желтая карточка
Шульц Кофи
90' Желтая карточка
Прица Тим
90'+4
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
21
Рогель
Жан
77
Эртльталер
Юлиус
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
44
Шульц
Кофи
7
Забитцер
Томас
9
Вриони
Джакомо
25
Гартлер
Пауль
54
Pascal
Fallmann
20
Хофманн
Максимилиан
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
4
Айву
Эмануэль
5
Любичич
Роберт
27
Грюлль
Марко
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
23
Ауэр
Йонас
41
Циммерманн
Бернхард
Сваровски Тироль
3-5-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рапид Вена

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:2
Б
5:2
БЧГ
2:3
БЧГ
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1
Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0
Рапид Вена
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2
Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Хофманн Максимилиан уходит с поля. Leopold Querfeld выходит вместо него
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