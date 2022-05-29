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  3. Австрия: Бундеслига ECL: Плей-офф: Финал

Стадион:
Рапид Вена
1:0
Второй тайм: 57'
Сваровски Тироль
0'
1:0
29' Гол
Любичич Роберт
50' Желтая карточка
Мюллер Валентино

Ход матча

29'
Любичич Роберт
(Грюлль Марко)
1:0
50'
 
Мюллер Валентино
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Сваровски Тироль
1.77
5.52
4.50
Все Коэффициенты
25
Гартлер
Пауль
13
Шик
Торстен
43
Leopold
Querfeld
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
4
Айву
Эмануэль
5
Любичич
Роберт
27
Грюлль
Марко
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
23
Ауэр
Йонас
41
Циммерманн
Бернхард
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
4
Мюллер
Валентино
77
Эртльталер
Юлиус
26
Dominik
Stumberger
7
Забитцер
Томас
9
Вриони
Джакомо
Рапид Вена
4-2-3-1
Сваровски Тироль
3-5-2

История личных встреч

Рапид Вена
Сваровски Тироль

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

БE
1:2
Б
0:2
Б
5:2
БЧГ
2:3
БЧГ
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2
Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    Мюллер Валентино получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Любичич Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Сваровски Тироль
1.77
5.52
4.50
Все Коэффициенты
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