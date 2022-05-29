  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия: Бундеслига ECL: Плей-офф: Финал

Стадион:
Рапид Вена
2:0
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
1:0
29' Гол
Любичич Роберт
50' Желтая карточка
Мюллер Валентино
67' Желтая карточка
Шик Торстен
79' Желтая карточка
Блуме Брор
79' Желтая карточка
Любичич Роберт
86' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
2:0
87' Гол
Nicolas Binder
90'+4
25
Гартлер
Пауль
43
Leopold
Querfeld
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
13
Шик
Торстен
5
Любичич
Роберт
4
Айву
Эмануэль
23
Ауэр
Йонас
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
27
Грюлль
Марко
41
Циммерманн
Бернхард
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
15
Авуджа
Максим
26
Dominik
Stumberger
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
4
Мюллер
Валентино
77
Эртльталер
Юлиус
7
Забитцер
Томас
9
Вриони
Джакомо
Рапид Вена
3-4-1-2
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Рапид Вена
Сваровски Тироль

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

БE
1:2
Б
0:2
Б
5:2
БЧГ
2:3
БЧГ
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2
Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Любичич Роберт бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 4000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 4000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     