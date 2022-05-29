Стадион: Альянц
2:0
Конец матча
0'
1:0
29' ГолЛюбичич Роберт
50' Желтая карточкаМюллер Валентино
67' Желтая карточкаШик Торстен
79' Желтая карточкаБлуме Брор
79' Желтая карточкаЛюбичич Роберт
86' Желтая карточкаБехоунек Рафаэл
2:0
87' ГолNicolas Binder
90'+4
Ход матча
29'
1:0
50'
67'
79'
79'
86'
87'
2:0
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
27
Грюлль
Марко
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бошняк ДенисПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
-
33 Прица ТимПолузащитник
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Рапид Вена
Сваровски Тироль
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2
Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1