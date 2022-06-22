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Чемпионат Европы (до 19 лет)

2022
Франция (до 19 лет)
 
Позже
Италия (до 19 лет)
Прогнозы 8
Франция (до 19 лет) 100% (8)
X 0% (0)
Италия (до 19 лет) 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция (до 19 лет)
Ничья
Италия (до 19 лет)
2.09
3.62
3.32
Все Коэффициенты

История личных встреч

Франция (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЧЕ(1Л
2:0
ЧЕ(1Л
4:0
ЧЕ(1Л
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виржинюс Алан 2 1
Бонни Анж-Йоан 2 1
Чауна Лум 2 1
Адлен Мартин 1 0.5
Италия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 1 0.5
Вольпато Кристиан 1 0.5
Амброзино Джузеппе 1 0.5

Карточки

Франция (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диуф Энди 1 0
Чауна Лум 1 0
Италия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мулацци Габриэле 2 0
Насти Марко 1 0
Фатиканти Джакомо 1 0
Казадеи Чезаре 1 0
Даниэле Гиларди 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Румыния (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Словакия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:1
Франция (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 5:0 Сербия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет) 5:0 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Ирландия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:1 Чехия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Франция (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 3:2 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 2:2 Франция (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 7:0
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0
Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3 Италия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 2:0 Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Армения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Сербия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 3:1 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Дания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет)* 3:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 19 лет) 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Италия (до 19 лет) 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Румыния (до 19 лет) 2 0 0 2 2 - 4 0
4. Словакия (до 19 лет) 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия (до 19 лет) 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Франция (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Румыния (до 19 лет) 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Словакия (до 19 лет) 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 19 лет) 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Италия (до 19 лет) 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Словакия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Румыния (до 19 лет) 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в полуфинал
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2022, осталось 1 день 16 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 8
    Франция (до 19 лет) 100% (8)
    X 0% (0)
    Италия (до 19 лет) 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция (до 19 лет)
    Ничья
    Италия (до 19 лет)
    2.09
    3.62
    3.32
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)

    Исход игры
    Франция (до 19 лет)
    100% (8)
    Ничья
    0% (0)
    Италия (до 19 лет)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (6)
    Меньше
    25% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (6)
    Нет
    25% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 19 лет)
    75% (6)
    1:0 Франция (до 19 лет)
    25% (2)
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    Италия (до 19 лет)
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