История личных встреч
Франция (до 19 лет)
Италия (до 19 лет)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Франция (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виржинюс Алан
|2
|1
|Бонни Анж-Йоан
|2
|1
|Чауна Лум
|2
|1
|Адлен Мартин
|1
|0.5
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|1
|0.5
|Вольпато Кристиан
|1
|0.5
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.5
Карточки
Италия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мулацци Габриэле
|2
|0
|Насти Марко
|1
|0
|Фатиканти Джакомо
|1
|0
|Казадеи Чезаре
|1
|0
|Даниэле Гиларди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (до 19 лет)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Румыния (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Словакия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:1
Франция (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 5:0 Сербия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:0 Франция (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 2:0 Франция (до 19 лет) - Фарерские острова (до 19 лет) 5:0 Франция (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:0 Франция (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 1:0 Ирландия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:1 Чехия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Франция (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 3:2 Франция (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 0:0 Бельгия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 2:2 Франция (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 7:0
Италия (до 19 лет)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Румыния (до 19 лет) 2:1 Бельгия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 4:0
Италия (до 19 лет) - Германия (до 19 лет) 2:2 Словения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 1:3 Италия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 2:0 Словакия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:3 Италия (до 19 лет) - Кипр (до 19 лет) 2:0 Италия (до 19 лет) - Мальта (до 19 лет) 2:0 Испания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 2:1 Армения (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:4 Италия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 0:3 Сербия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Италия (до 19 лет) - Украина (до 19 лет) 3:1 Италия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 2:2 Дания (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет) - Финляндия (до 19 лет) 3:0 Италия (до 19 лет) - Эстония (до 19 лет)* 3:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 19 лет)
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Италия (до 19 лет)
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Румыния (до 19 лет)
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|Словакия (до 19 лет)
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Франция (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Румыния (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Словакия (до 19 лет)
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 19 лет)
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Италия (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Словакия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Румыния (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в полуфинал
Прогнозы на матч Франция (до 19 лет) - Италия (до 19 лет)
Исход игры
Франция (до 19 лет)
100% (8)
Ничья
0% (0)
Италия (до 19 лет)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75% (6)
Меньше
25% (2)
Обе команды забьют
Да
75% (6)
Нет
25% (2)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 19 лет)
75% (6)
1:0 Франция (до 19 лет)
25% (2)
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