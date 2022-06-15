Стадион: Lumen Field
4:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
5' ПенальтиЛодейро Николас
2:0
28' ГолРуидиас Рауль
3:0
54' ГолРуидиас Рауль
65' Желтая карточкаКубас Андрес
79' Желтая карточкаАлександр Кайо
4:0
89' ГолРольдан Александер
Ход матча
5'
1:0
28'
2:0
54'
3:0
65'
79'
88'
89'
24
Фрай
Стефан
22
Роу
Келин
73
Obed
Vargas
23
Leo
Chu
55
Кроппер
Коди
22
Годой
Эрик
25
Голд
Райан
14
Мартинш
Луиш
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Obed VargasПолузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
99 Dylan Teves
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 7 побед
34 матча
47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|5 (1)
|0.38
|Лодейро Николас
|3 (2)
|0.23
|Моррис Джордан
|3
|0.23
|Ролдан Кристиан
|2
|0.15
|Рольдан Александер
|1
|0.08
|Брюин Уилл
|1
|0.08
|Joao Paulo I
|1
|0.08
|Арреага Хавьер
|1
|0.08
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.08
|Медранда Джимми
|0
|0
|Лейва Дэнни
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|4 (2)
|0.27
|Рикеттс Тосайн
|2
|0.13
|Уайт Брайан
|2
|0.13
|Рапосо Райан
|2
|0.13
|Голд Райан
|2 (2)
|0.13
|Дахоме Кристиан
|1
|0.07
|Годой Эрик
|1
|0.07
|Блэкмон Тристан
|1
|0.07
|Веселинович Ранко
|1
|0.07
|Кайседо Дейбер
|0
|0
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Obed Vargas
|5
|0
|Рольдан Александер
|3
|1
|Роу Келин
|3
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Jackson Ragen
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Моррис Джордан
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|5
|0
|Тейберт Расселл
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
8%
3
60%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
20
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
5
25%
1-15
1
17%
4
20%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
1
17%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
17%
4
20%
76-90
Забито
6
11
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Пропущено
11
8
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
4
36%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
11%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
3
17%
6
38%
76-90
Пропущено
17
28
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
5
18%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
4
24%
5
18%
46-60
4
24%
4
14%
61-75
4
24%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Орландо Сити
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|6.
|Шарлотт
|15
|6
|1
|8
|15 - 18
|19
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|5
|4
|5
|24 - 24
|19
|8.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|9.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|13.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|14.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|4
|4
|18 - 19
|25
|4.
|Остин
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|13
|6
|1
|6
|19 - 16
|19
|8.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|10.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|2
|8
|16 - 28
|17
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|3
|6
|6
|25 - 32
|15
|13.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|6.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|7.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|10.
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|11.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|13.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|14.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|9.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1