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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
4:0
Второй тайм: 90+'
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
5' Пенальти
Лодейро Николас
2:0
28' Гол
Руидиас Рауль
3:0
54' Гол
Руидиас Рауль
65' Желтая карточка
Кубас Андрес
79' Желтая карточка
Александр Кайо
4:0
89' Гол
Рольдан Александер
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
25
Jackson
Ragen
3
Арреага
Хавьер
22
Роу
Келин
94
Медранда
Джимми
10
Лодейро
Николас
73
Obed
Vargas
23
Leo
Chu
9
Руидиас
Рауль
12
Монтеро
Фреди
55
Кроппер
Коди
22
Годой
Эрик
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
2
Годиньо
Маркус
25
Голд
Райан
26
Юнгвирт
Флориан
14
Мартинш
Луиш
7
Кайседо
Дейбер
17
Овусу
Леонард
24
Уайт
Брайан
Сиэтл Саундерс
4-4-2
Ванкувер Уайткэпс
3-4-2-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 7 побед

34 матча

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

М
1:1
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
1:0
М
1:2
ЛЧК
3:0
М
0:3
ЛЧК
1:1
М
0:3
М
0:2
М
0:1
М
1:0
М
2:2
М
1:4
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
2:2
М
1:3
М
2:2
USL
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 5 (1) 0.38
Лодейро Николас 3 (2) 0.23
Моррис Джордан 3 0.23
Ролдан Кристиан 2 0.15
Рольдан Александер 1 0.08
Брюин Уилл 1 0.08
Joao Paulo I 1 0.08
Арреага Хавьер 1 0.08
Монтеро Фреди 1 (1) 0.08
Медранда Джимми 0 0
Лейва Дэнни 0 0
Leo Chu 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 4 (2) 0.27
Рикеттс Тосайн 2 0.13
Уайт Брайан 2 0.13
Рапосо Райан 2 0.13
Голд Райан 2 (2) 0.13
Дахоме Кристиан 1 0.07
Годой Эрик 1 0.07
Блэкмон Тристан 1 0.07
Веселинович Ранко 1 0.07
Кайседо Дейбер 0 0
Гутьеррес Кристиан 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Роу Келин 3 0
Толо Нуху 3 0
Гомес Еймар 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Jackson Ragen 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Моррис Джордан 1 0
Joao Paulo I 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 5 0
Тейберт Расселл 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Александр Кайо 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Кубас Андрес 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
8%
3
60%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
20
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
5
25%
1-15
1
17%
4
20%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
1
17%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
17%
4
20%
76-90

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Пропущено

11
8
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
4
36%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
11%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
3
17%
6
38%
76-90

Пропущено

17
28
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
5
18%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
4
24%
5
18%
46-60
4
24%
4
14%
61-75
4
24%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 15 6 5 4 24 - 17 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Шарлотт 15 6 1 8 15 - 18 19
7. Нью-Инглэнд Революшн 14 5 4 5 24 - 24 19
8. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
9. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
10. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
13. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
14. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 15 7 4 4 18 - 19 25
4. Остин 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 17 - 15 23
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 13 6 1 6 19 - 16 19
8. Хьюстон Динамо 14 5 3 6 17 - 17 18
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
11. Ванкувер Уайткэпс 15 5 2 8 16 - 28 17
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 15 3 6 6 25 - 32 15
13. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
5. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
6. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
7. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
10. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
11. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
12. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
13. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
14. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 6 4 0 2 12 - 6 12
9. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
10. Лос-Анджелес Гэлакси 7 4 0 3 9 - 9 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 7 0 1 6 4 - 13 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 7 3 1 3 11 - 13 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 6 2 0 4 7 - 9 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 8 1 0 7 5 - 20 3
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 0 2 5 8 - 16 2
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Лодейро Николас из команды Сиэтл Саундерс забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сиэтл Саундерс
    Ничья
    Ванкувер Уайткэпс
    4.05
    3.98
    5.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 4:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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