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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Шахтёр Солигорск
 
Позже
Торпедо-БелАЗ
Прогнозы 57
Шахтёр Солигорск 82.5% (47)
X 12.3% (7)
Торпедо-БелАЗ 5.3% (3)
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Новости

История личных встреч

Шахтёр Солигорск
Торпедо-БелАЗ

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

36 матчей

69.4%
8.3%
22.3%
25 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

47.2%
41.7%
11.1%
17 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.2%
36.1%
16.7%
17 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Солигорск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дарбо Дембо 5 (2) 0.45
Политевич Сергей 2 0.18
Иванович Игор 2 0.18
Черняк Илья 2 0.18
Скавыш Максим 1 0.09
Шатара Милош 1 0.09
Соловей Андрей 1 (1) 0.09
Торпедо-БелАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Побудей Вадим 2 0.2
Горбачик Валерий 2 0.2
Премудров Кирилл 1 0.1
Берёзкин Евгений 1 0.1
Залеский Алексей 1 0.1
Шевченко Евгений 1 0.1
Чиж Александр 1 0.1

Карточки

Шахтёр Солигорск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шатара Милош 0 1
Торпедо-БелАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Липе 0 1

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
14%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
33%
1
6%
1-15
1
17%
6
38%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0
Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1
Торпедо-БелАЗ - Белшина 1:3 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 2:2 Торпедо-БелАЗ - Арсенал Дзержинск 1:0 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 Спутник - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 2:0 Торпедо-БелАЗ - Рух Брест 3:3 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 7:1 Ислочь - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 0:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
3. Динамо Минск Заявка 11 6 4 1 16 - 10 22
4. Шахтёр Солигорск Заявка 11 6 3 2 14 - 6 21
5. Минск Заявка 11 6 1 4 16 - 14 19
6. Ислочь Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
7. Неман Заявка 11 4 5 2 17 - 14 17
8. Славия Мозырь Заявка 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Слуцк Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
10. Гомель Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
11. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13. Витебск Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
14. Днепр Могилёв Заявка 11 1 2 8 9 - 23 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 11 0 4 7 5 - 16 4
16. Динамо-Брест Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
6. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Динамо Минск Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
8. БАТЭ Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Гомель Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Слуцк Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
11. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Слуцк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
11. Неман Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Минск Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
13. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Витебск Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2022, осталось 2 дня 11 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Шахтёр Солигорск 82.5% (47)
    X 12.3% (7)
    Торпедо-БелАЗ 5.3% (3)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ

    Исход игры
    Шахтёр Солигорск
    82.5% (47)
    Ничья
    12.3% (7)
    Торпедо-БелАЗ
    5.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (29)
    Меньше
    49.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (33)
    Нет
    42.11% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Солигорск
    40.4% (23)
    2:0 Шахтёр Солигорск
    24.6% (14)
    1:0 Шахтёр Солигорск
    15.8% (9)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    1:2 Торпедо-БелАЗ
    3.5% (2)
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    Шахтёр Солигорск
    Торпедо-БелАЗ
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