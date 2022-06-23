Стадион: Строитель Солигорск
История личных встреч
Шахтёр Солигорск
Торпедо-БелАЗ
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
19.2%
15.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
36 матчей
69.4%
8.3%
22.3%
25 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
47.2%
41.7%
11.1%
17 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.2%
36.1%
16.7%
17 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дарбо Дембо
|5 (2)
|0.45
|Политевич Сергей
|2
|0.18
|Иванович Игор
|2
|0.18
|Черняк Илья
|2
|0.18
|Скавыш Максим
|1
|0.09
|Шатара Милош
|1
|0.09
|Соловей Андрей
|1 (1)
|0.09
Торпедо-БелАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Побудей Вадим
|2
|0.2
|Горбачик Валерий
|2
|0.2
|Премудров Кирилл
|1
|0.1
|Берёзкин Евгений
|1
|0.1
|Залеский Алексей
|1
|0.1
|Шевченко Евгений
|1
|0.1
|Чиж Александр
|1
|0.1
Карточки
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шатара Милош
|0
|1
Торпедо-БелАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Липе
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
14%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
33%
1
6%
1-15
1
17%
6
38%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арсенал Дзержинск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0
Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1
Торпедо-БелАЗ - Белшина 1:3 Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ 2:2 Торпедо-БелАЗ - Арсенал Дзержинск 1:0 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 Спутник - Торпедо-БелАЗ 0:3 Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 2:0 Торпедо-БелАЗ - Рух Брест 3:3 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 7:1 Ислочь - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 0:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 10
|22
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 6
|21
|5.
|Минск
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|6.
|Ислочь
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|7.
|Неман
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 14
|17
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|9.
|Слуцк
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|10.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|11.
|Белшина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Витебск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|14.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 23
|5
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 16
|4
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 19
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 1
|12
|4.
|Неман
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|6.
|Ислочь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|8.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Гомель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Слуцк
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Витебск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|13.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 2
|17
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|4.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Слуцк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Гомель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Белшина
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|11.
|Неман
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Минск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|13.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Витебск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
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Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ
Исход игры
Шахтёр Солигорск
82.5% (47)
Ничья
12.3% (7)
Торпедо-БелАЗ
5.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (29)
Меньше
49.12% (28)
Обе команды забьют
Да
57.89% (33)
Нет
42.11% (24)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Солигорск
40.4% (23)
2:0 Шахтёр Солигорск
24.6% (14)
1:0 Шахтёр Солигорск
15.8% (9)
1:1 Ничья
7% (4)
2:2 Ничья
5.3% (3)
1:2 Торпедо-БелАЗ
3.5% (2)
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