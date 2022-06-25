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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Неман
0:0
Первый тайм: 37'
БАТЭ
0'
Прогнозы 113
Неман 4.4% (5)
X 10.6% (12)
БАТЭ 85% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Неман
Ничья
БАТЭ
4.20
3.76
3.55
Все Коэффициенты
Неман
БАТЭ

История личных встреч

Неман
БАТЭ

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
166.7%
1 победа 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

32 матча

12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед

Первый тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 21 победа

38 матчей

13.2%
13.2%
73.6%
5 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

2.6%
44.7%
52.7%
1 победа 17 ничьих 20 побед

Второй тайм

18.4%
26.3%
55.3%
7 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

К
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
7:1
ПЛ
0:1
К
1:2
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Неман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савицкий Павел 5 (2) 0.42
Зубович Егор 2 0.17
Куадьо Седрик 2 0.17
Жуковский Валерий 2 (1) 0.17
Анюкевич Александр 1 0.08
Садовничий Иван 1 0.08
Адамович Ненад 1 0.08
Кадымян Гегам 1 0.08
Грибовский Роман 1 0.08
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 4 (2) 0.36
Драгун Станислав 3 0.27
Филипович Александар 3 0.27
Бессмертный Дмитрий 3 0.27
Милич Неманья 1 0.09
Малькевич Владислав 1 0.09
Нечаев Данила 1 0.09
Бочеров Валерий 1 0.09
Шуманский Артем 1 0.09

Карточки

Неман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалашников Алексей 0 1
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1

Голы по времени матча

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
22%
3
21%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
33%
5
36%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
31%
6
33%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
2
33%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
1
17%
61-75
3
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Неман
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Днепр Могилёв - Неман 1:3 Неман - Белшина 2:2 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - Арсенал Дзержинск 2:0
Минск - Неман 3:2 Неман - Энергетик-БГУ 1:4 БАТЭ - Неман 2:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Ислочь - Неман 1:1 Неман - Динамо-Брест 2:1 Неман - БАТЭ 2:1 Слуцк - Неман 0:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо Минск - Неман 2:0 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Спутник - Неман 0:3 Неман - Рух Брест 0:1 Шахтёр Солигорск - Неман 1:0
БАТЭ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0
БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ 0:0 Заявка 11 7 3 1 19 - 5 24
3. Динамо Минск Заявка 11 6 4 1 16 - 10 22
4. Шахтёр Солигорск Заявка 12 6 3 3 14 - 7 21
5. Ислочь Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
6. Минск Заявка 11 6 1 4 16 - 14 19
7. Неман 0:0 Заявка 12 4 6 2 17 - 14 18
8. Славия Мозырь Заявка 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Гомель Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Слуцк Заявка 11 3 6 2 14 - 14 15
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Витебск Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
14. Днепр Могилёв Заявка 11 1 2 8 9 - 23 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 11 0 4 7 5 - 16 4
16. Динамо-Брест Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 6 4 0 2 8 - 2 12
4. Неман 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Ислочь Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
6. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Динамо Минск Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
8. БАТЭ 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Гомель Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Слуцк Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ 0:0 Заявка 8 5 3 0 15 - 2 18
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Гомель Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
9. Слуцк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
11. Неман 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Витебск Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
13. Минск Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
14. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 37'
    Шукуров в штрафной площади не смог остановить мяч после заброса Васильева вперёд.
  • 36'
    Бессмертный справа с девятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 35'
    БАТЭ решил подержать мяч в центре поля. Нужно погасить наступательный порыв хозяев.
  • Фол, нарушение
    34'
    Зубович в центральном круге сбил Филиповича.
  • Желтая карточка
    32'
    Садовничий у центрального круга ударил по ногам Бессмертного и получил жёлтую карточку.
  • 31'
    Удар Пасевича с двадцати двух метров заблокировал Носко.
  • Фол, нарушение
    30'
    Бочеров в центре поля сбил Жимо.
  • Опасный момент
    28'
    Зубович сместился немного вправо и с двадцати одного метра пробил в дальний угол. Кудравец в прыжке отбил мяч в сторону.
  • 27'
    Зубович слева с двадцати семи метров пробил точно в Кудравца.
  • 26'
    Прострел Малькевича слева получился точно в руки Василючеку.
  • Травма, повреждение
    25'
    Зубович в центре поля в стыке с Носко получил небольшое повреждение.
  • 24'
    Малькевич слева прострелил на Драгуна, удар которого с пятнадцати метров получился слабым. Василючек забрал мяч в руки.
  • 23'
    Драгун исполнил перевод налево на Малькевича, который вперёд идти не решился.
  • Угловой
    22'
    Бессмертный от углового флага навесил к ближней штанге, где оказались только хозяева. Мяч вынесен от ворот.
  • Опасный момент
    21'
    Бочеров справа с пятнадцати метров пробил под перекладину. Василючек успел выставить руку и отбить мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Пасевич слева навесил в руки Кудравцу.
    • 18'
      Васильев справа навесил на Зубовича, который не смог с делать адресную скидку на Савицкого.
    • 17'
      Малькевич на левом фланге не догнал мяч после сильного перевода партнёров во фланг.
    • 16'
      Малькевич у центрального круга отобрал мяч у Васильева, но начать атаку борисовской команды не смог.
    • Опасный момент
      15'
      Бессмертный справа исполнил перевод на Малькевича, удар которого в упор сумел заблокировать Васильев, оказавшийся перед голкипером.
    • 14'
      Стартовые минуты активно провёл "Неман", а теперь постепенно инициатива стала переходить к гостям.
    • 12'
      Жимо смог выбить мяч у Малькевича, который по центру прорвался к воротам.
    • 11'
      Бессмертный справа навесил к дальней штанге, где Драгун проскочил мимо мяча.
    • 10'
      Бордачёв не позволил Зубовичу слева убежать к воротам.
    • 9'
      Зубович справа в штрафной площади получил мяч, но подойти к воротам не смог.
    • Угловой
      8'
      Пасевич исполнил подачу от углового флага. Зуюович сделал скидку в центр, где первым на перехвате оказался Носко.
    • 7'
      Савицкий справа не смог прорваться в чужую штрафную площадь, но заработал угловой удар.
    • Офсайд
      6'
      Драгун слева забежал в офсайд.
    • Угловой
      5'
      Бессмертный от углового флага прострелил к ближней штанге. Мяч проскочил к Громыко, который с четырнадцати метров неудачно пробил в сторону ворот.
    • Фол, нарушение
      4'
      Носко в центре поля нарушил правила.
    • Фол, нарушение
      3'
      Пасевич у угла чужой штрафной площади наступи на ногу Носко.
    • 2'
      "Неман" играет в жёлто-зелёной форме, БАТЭ - в синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Немане"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двенадцатого тура Беларусской Премьер-лиги, в котором сыграют «Неман» и БАТЭ. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 113
    Неман 4.4% (5)
    X 10.6% (12)
    БАТЭ 85% (96)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Неман
    Ничья
    БАТЭ
    4.20
    3.76
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Неман 0:0 БАТЭ онлайн

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    Прогнозы на матч Неман 0:0 БАТЭ

    Исход игры
    Неман
    4.4% (5)
    Ничья
    10.6% (12)
    БАТЭ
    85% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.63% (59)
    Меньше
    45.37% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (68)
    Нет
    37.04% (40)
    Популярный счёт
    1:2 БАТЭ
    39.8% (45)
    0:1 БАТЭ
    22.1% (25)
    0:2 БАТЭ
    13.3% (15)
    1:1 Ничья
    8% (9)
    1:3 БАТЭ
    6.2% (7)
    2:1 Неман
    2.7% (3)
    2:3 БАТЭ
    1.8% (2)
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    Неман
    БАТЭ
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