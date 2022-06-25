Удар Пасевича с двадцати двух метров заблокировал Носко.

Садовничий у центрального круга ударил по ногам Бессмертного и получил жёлтую карточку.

БАТЭ решил подержать мяч в центре поля. Нужно погасить наступательный порыв хозяев.

Шукуров в штрафной площади не смог остановить мяч после заброса Васильева вперёд.

Бочеров справа с пятнадцати метров пробил под перекладину. Василючек успел выставить руку и отбить мяч.

Бессмертный от углового флага навесил к ближней штанге, где оказались только хозяева. Мяч вынесен от ворот.

Драгун исполнил перевод налево на Малькевича, который вперёд идти не решился.

Малькевич слева прострелил на Драгуна, удар которого с пятнадцати метров получился слабым. Василючек забрал мяч в руки.

Зубович в центре поля в стыке с Носко получил небольшое повреждение.

Зубович слева с двадцати семи метров пробил точно в Кудравца.

Зубович сместился немного вправо и с двадцати одного метра пробил в дальний угол. Кудравец в прыжке отбил мяч в сторону.

20' Пасевич слева навесил в руки Кудравцу.

18' Васильев справа навесил на Зубовича, который не смог с делать адресную скидку на Савицкого.

17' Малькевич на левом фланге не догнал мяч после сильного перевода партнёров во фланг.

16' Малькевич у центрального круга отобрал мяч у Васильева, но начать атаку борисовской команды не смог.

15' Бессмертный справа исполнил перевод на Малькевича, удар которого в упор сумел заблокировать Васильев, оказавшийся перед голкипером.

14' Стартовые минуты активно провёл "Неман", а теперь постепенно инициатива стала переходить к гостям.

12' Жимо смог выбить мяч у Малькевича, который по центру прорвался к воротам.

11' Бессмертный справа навесил к дальней штанге, где Драгун проскочил мимо мяча.

10' Бордачёв не позволил Зубовичу слева убежать к воротам.