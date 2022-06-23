Стадион: Neman Stadium
История личных встреч
Неман
БАТЭ
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
166.7%
1 победа 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед
32 матча
12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед
Первый тайм
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 21 победа
38 матчей
13.2%
13.2%
73.6%
5 побед 5 ничьих 28 побед
Первый тайм
2.6%
44.7%
52.7%
1 победа 17 ничьих 20 побед
Второй тайм
18.4%
26.3%
55.3%
7 побед 10 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Неман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савицкий Павел
|5 (2)
|0.45
|Зубович Егор
|2
|0.18
|Куадьо Седрик
|2
|0.18
|Жуковский Валерий
|2 (1)
|0.18
|Анюкевич Александр
|1
|0.09
|Садовничий Иван
|1
|0.09
|Адамович Ненад
|1
|0.09
|Кадымян Гегам
|1
|0.09
|Грибовский Роман
|1
|0.09
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|4 (2)
|0.4
|Драгун Станислав
|3
|0.3
|Филипович Александар
|3
|0.3
|Бессмертный Дмитрий
|3
|0.3
|Милич Неманья
|1
|0.1
|Малькевич Владислав
|1
|0.1
|Нечаев Данила
|1
|0.1
|Бочеров Валерий
|1
|0.1
|Шуманский Артем
|1
|0.1
Карточки
Неман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалашников Алексей
|0
|1
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Неманья
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
22%
3
21%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
33%
5
36%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
31%
6
33%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
2
33%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
1
17%
61-75
3
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Неман
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Днепр Могилёв - Неман 1:3 Неман - Белшина 2:2 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - Арсенал Дзержинск 2:0
Минск - Неман 3:2 Неман - Энергетик-БГУ 1:4 БАТЭ - Неман 2:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Ислочь - Неман 1:1 Неман - Динамо-Брест 2:1 Неман - БАТЭ 2:1 Слуцк - Неман 0:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо Минск - Неман 2:0 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Спутник - Неман 0:3 Неман - Рух Брест 0:1 Шахтёр Солигорск - Неман 1:0
БАТЭ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0
БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 10
|22
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 6
|21
|5.
|Минск
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|6.
|Ислочь
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|7.
|Неман
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 14
|17
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|9.
|Слуцк
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|10.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|11.
|Белшина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Витебск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|14.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 23
|5
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 16
|4
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 19
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 1
|12
|4.
|Неман
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|6.
|Ислочь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|8.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Гомель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Слуцк
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Витебск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|13.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 2
|17
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|4.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Слуцк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Гомель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Белшина
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|11.
|Неман
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Минск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|13.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Витебск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
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Прогнозы на матч Неман - БАТЭ
Исход игры
Неман
3.3% (2)
Ничья
6.7% (4)
БАТЭ
90% (54)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (36)
Меньше
37.93% (22)
Обе команды забьют
Да
65.52% (38)
Нет
34.48% (20)
Популярный счёт
1:2 БАТЭ
43.3% (26)
0:1 БАТЭ
18.3% (11)
0:2 БАТЭ
15% (9)
1:3 БАТЭ
8.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (2)
2:3 БАТЭ
3.3% (2)
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