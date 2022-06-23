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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Неман
 
Позже
БАТЭ
Прогнозы 60
Неман 3.3% (2)
X 6.7% (4)
БАТЭ 90% (54)
Все прогнозы

История личных встреч

Неман
БАТЭ

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
166.7%
1 победа 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

32 матча

12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед

Первый тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 21 победа

38 матчей

13.2%
13.2%
73.6%
5 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

2.6%
44.7%
52.7%
1 победа 17 ничьих 20 побед

Второй тайм

18.4%
26.3%
55.3%
7 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

К
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
7:1
ПЛ
0:1
К
1:2
К
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Неман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савицкий Павел 5 (2) 0.45
Зубович Егор 2 0.18
Куадьо Седрик 2 0.18
Жуковский Валерий 2 (1) 0.18
Анюкевич Александр 1 0.09
Садовничий Иван 1 0.09
Адамович Ненад 1 0.09
Кадымян Гегам 1 0.09
Грибовский Роман 1 0.09
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 4 (2) 0.4
Драгун Станислав 3 0.3
Филипович Александар 3 0.3
Бессмертный Дмитрий 3 0.3
Милич Неманья 1 0.1
Малькевич Владислав 1 0.1
Нечаев Данила 1 0.1
Бочеров Валерий 1 0.1
Шуманский Артем 1 0.1

Карточки

Неман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалашников Алексей 0 1
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1

Голы по времени матча

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
22%
3
21%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
33%
5
36%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
5
31%
6
33%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
2
33%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
1
17%
61-75
3
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Неман
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Днепр Могилёв - Неман 1:3 Неман - Белшина 2:2 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - Арсенал Дзержинск 2:0
Минск - Неман 3:2 Неман - Энергетик-БГУ 1:4 БАТЭ - Неман 2:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Ислочь - Неман 1:1 Неман - Динамо-Брест 2:1 Неман - БАТЭ 2:1 Слуцк - Неман 0:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо Минск - Неман 2:0 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Спутник - Неман 0:3 Неман - Рух Брест 0:1 Шахтёр Солигорск - Неман 1:0
БАТЭ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
БАТЭ - Ислочь 0:1 Динамо-Брест - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0
БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
3. Динамо Минск Заявка 11 6 4 1 16 - 10 22
4. Шахтёр Солигорск Заявка 11 6 3 2 14 - 6 21
5. Минск Заявка 11 6 1 4 16 - 14 19
6. Ислочь Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
7. Неман Заявка 11 4 5 2 17 - 14 17
8. Славия Мозырь Заявка 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Слуцк Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
10. Гомель Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
11. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13. Витебск Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
14. Днепр Могилёв Заявка 11 1 2 8 9 - 23 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 11 0 4 7 5 - 16 4
16. Динамо-Брест Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
6. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Динамо Минск Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
8. БАТЭ Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Гомель Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Слуцк Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
11. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Слуцк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
11. Неман Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Минск Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
13. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Витебск Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Неман - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 60
    Неман 3.3% (2)
    X 6.7% (4)
    БАТЭ 90% (54)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Неман - БАТЭ онлайн

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    Прогнозы на матч Неман - БАТЭ

    Исход игры
    Неман
    3.3% (2)
    Ничья
    6.7% (4)
    БАТЭ
    90% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (36)
    Меньше
    37.93% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (38)
    Нет
    34.48% (20)
    Популярный счёт
    1:2 БАТЭ
    43.3% (26)
    0:1 БАТЭ
    18.3% (11)
    0:2 БАТЭ
    15% (9)
    1:3 БАТЭ
    8.3% (5)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
    2:3 БАТЭ
    3.3% (2)
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    Неман
    БАТЭ
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