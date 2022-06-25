Навес с угла поля от "Слуцка", очень простой мяч для Гущенко.

На Жулио Сезара Гущенко направил мяч, однако Брановец прочитал всю ситуацию и опередил соперника.

Удар Гречишко с разворота в дальний, неожиданно для голкипера получилось, рядом с целью!

Сильный перевод от "Витебска" вперед на Ксенофонтова, тот за мяч не зацепился, хотя угловой заработал.

Активно себя ведет вышедший со скамейки Ксенофонтов, вот сейчас после подачи углового, еще и успел на подбор, но тут еще один корнер будет.

Вторая подача с угла к ряду получилась менее успешной, Брановец кулаком выбил мяч из вратарской.

Здорово Концедалов сместился с левого фланга в центр и пробил прямо в голову оппонента. Угловой.

"Побадались" игроки в штрафной, из-за чего арбитр аннулировал подачу углового. Второй шанс будет.

Теперь уже все нормально после навеса, защита выбила мяч в аут, и случане отыграли назад после вбрасывания.

Диагональ "Слуцка" на самый угол штрафной, ближе всех к мячу Скитов, который спокойно дает мячу уйти на удар от ворот.

Волков заметил забегание партнера и направил туда мяч, но Брановец оказался первее.

Вновь излюбленный "Слуцком" левый фланг в работе. Подача на угол вратарской и оттуда на корнер.

От углового флажка мяч прилетел прямо на кулак вышедшего из ворот Гущенко. Контратака у "Витебска" не удалась.

Гирс неудачную передачу отдал с правого края, могли Теверов с одноклубником убежать 2 в 3, однако пас подкачал.

Концедалов пяткой оставил мяч партнеру, чуть слабовато вышло и получился только фол в атаке.

Отработала оборона "Слуцка" в своей штрафной, теперь посмотрим, что нам предложит атака случан.

Решил ничего не выдумывать Сачковский и зарядил метров с 22-ух. Сильно выше створа.

Пенальти в ворота "Слуцка"! Гречишко срубил соперника в своей штрафной!

Желтая карточка для Гречишко за этот фол.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Теверов!!! Супер спокойно и прямо по центру пробил Теверов, а голкипер прыгнул в сторону. Счет открыт!

34' С левого фланга мяч летит во вратарскую витебцев, оттуда выбивает Гущенко.

33' Передача верхом от случан, мяч перелетает через всех, а затем уходит в аут.

31' Быстрый контрвыпад хозяев, Концедалов закручивал на левый край штрафной, но там никого из партнеров.

30' Угловой "Слуцка", подача на ближнюю, куда вбежал один из игроков и пробил почти затылком. Выше цели.

29' Вновь неспешно подопечные Бразевича начинают свою атаку, после чего попытка заброса по правому краю. В аут мяч уходит.

28' Матвеенко демонстрирует свой дриблинг на левом фланге, затем возвращает в центр, откуда следует пас в штрафную. Неточно.

27' Выбит мяч из штрафной площади "Витебска", случане подбирают мяч и не спешат бить его вперед. Решили немного поконтролировать.

26' Пауза на водопой тем временем. +28 градусов в Слуцке и палящее солнышко.

25' "Слуцк" грузит с левого края на ближнюю, отбит мяч, подбор все еще за хозяевами.

24' Короткий розыгрыш гостей и навес Краснова. В штрафной получилась скидка, однако прямо в Брановца.

23' После неплохого контроля в чужой трети все же последовала подача витебцев, справилась оборона, подбор за Лисовским, у которого мяч из ног выбили за лицевую.

21' "Витебск" поддавил, но пока мяч не доходит до штрафной площади.

20' Сильный заброс в сторону Лисовского, который не подоспел к мячу. Брановец тут как тут.

19' Прострел хозяев поля с правого края, Гущенко вовремя вышел из ворот и зафиксировал.

17' И еще подача витебцев, сейчас как-то совсем безадресно выглядело. Голкипер забрал мяч.

16' Повторный навес "Витебска", уже с игры, вновь оборона лучше на "втором этаже".

15' Краснов подал со стандарта, защитники выбили из опасной зоны.

14' Подача с угла поля пошла во вратарскую, там Образов пытался дотянуться до мяча, не вышло.

13' Выскребенцев пробил метров с 20 и угодил в защитника. Корнер намечается.

12' Не хватает точности в передачах, вот и сейчас амбициозная контратака "Витебска" пала жертвой ошибки в пасе от Лисовского.

11' Диагональ от защиты "Слуцка" на левый фланг, там уже борьба за мяч, из которой победителями выходят гости.

9' Не прошел перспективный пас у Веретило, игрок обороны в подкате сумел выбить мяч в сторону.

8' Теверов вернулся в защиту на помощь своей команде и заработал на себе фол в атаке.

7' И у "Витебска" не удалась атака по бровке, только тут неточный пас пришелся прямо в защитника.

6' Длинная диагональ "Слуцка" на правый край, слишком высоко уходит мяч, аут.

5' Ух! Хороший удар Краснова со стандарта, мяч прошел прямо над стенкой и в сантиметрах от штанги!

4' Еще одно нарушение от футболистов "Слуцка", теперь уже куда ближе к своей штрафной.

3' Первый фол в матче, Теверов оказался на газоне примерно в центре поля после контакта с соперником.

2' Остроух упустилмяч за боковую на левом фланге, не удалась эта атака у "Слуцка".