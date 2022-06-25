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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Слуцк
0:1
Второй тайм: 60'
Витебск
0'
0:1
45' Пенальти
Теверов Руслан

Ход матча

45'
0:1
Теверов Руслан
Прогнозы 112
Слуцк 71.4% (80)
X 23.2% (26)
Витебск 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Слуцк
Ничья
Витебск
3.05
3.20
3.35
Все Коэффициенты
Слуцк
Витебск

История личных встреч

Слуцк
Витебск

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Слуцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергейчик Кирилл 3 0.27
Глебко Сергей 2 0.18
Санец Максим 2 0.18
Концедайлов Арсений 2 (1) 0.18
Остроух Юрий 1 0.09
Гречишко Павел 1 0.09
Yao Kouassi 1 0.09
Выскребенцев Андрей 1 0.09
Гирс Дмитрий 1 0.09
Витебск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ксенофонтов Александр 2 0.17
Баранок Никита 2 0.17
Теверов Руслан 2 (1) 0.17
Матвеенко Антон 1 0.08
Рассадкин Глеб 1 0.08
Яроцкий Ярослав 1 0.08

Карточки

Слуцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жевнеров Эдуард 0 1
Витебск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвеенко Антон 0 1
Скитов Артём 0 1
Лебедев Андрей 0 1

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
4
50%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
14%
1
33%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
14%
1
13%
1-15
6
43%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
5
42%
5
26%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
1
8%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Слуцк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Динамо Минск - Слуцк 1:1 Слуцк - Гомель 2:2 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2 Белшина - Слуцк 0:2
Слуцк - Славия Мозырь 1:0 Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:1 Слуцк - Минск 2:4 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Слуцк - Неман 0:0 Ислочь - Слуцк 1:2 Спутник - Слуцк 0:3 Слуцк - Рух Брест 3:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Слуцк - Сморгонь 2:1 Ислочь - Слуцк 2:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Минск - Слуцк 2:1 Слуцк - Гомель 1:4 Динамо-Брест - Слуцк 0:0 Слуцк - Славия Мозырь 2:1
Витебск
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Динамо Минск - Витебск 2:1 Витебск - Гомель 1:1
БАТЭ - Витебск 2:1 Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Витебск - Гомель 1:0 Белшина - Витебск 2:2 Витебск - Славия Мозырь 0:3 Арсенал Дзержинск - Витебск 0:0 Гомель - Витебск 2:0 Витебск - Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 БАТЭ - Витебск 4:0 Витебск - Спутник 3:0 Рух Брест - Витебск 2:0 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Витебск 2:0 Витебск - Ислочь 0:4 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
3. Динамо Минск Заявка 11 6 4 1 16 - 10 22
4. Шахтёр Солигорск Заявка 11 6 3 2 14 - 6 21
5. Ислочь Заявка 12 5 4 3 18 - 15 19
6. Минск Заявка 11 6 1 4 16 - 14 19
7. Неман Заявка 11 4 5 2 17 - 14 17
8. Славия Мозырь Заявка 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Гомель Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Слуцк 0:1 Заявка 11 3 6 2 14 - 13 15
11. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13. Витебск 1:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
14. Днепр Могилёв Заявка 11 1 2 8 9 - 23 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 11 0 4 7 5 - 16 4
16. Динамо-Брест Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Ислочь Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
6. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Динамо Минск Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
8. БАТЭ Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Гомель Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Слуцк 0:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
11. Витебск 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Гомель Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
8. Слуцк 0:1 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
11. Неман Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Витебск 1:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
13. Минск Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
14. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Угловой
    59'
    Вторая подача с угла к ряду получилась менее успешной, Брановец кулаком выбил мяч из вратарской. 
  • Угловой
    58'
    Активно себя ведет вышедший со скамейки Ксенофонтов, вот сейчас после подачи углового, еще и успел на подбор, но тут еще один корнер будет. 
  • 57'
    Сильный перевод от "Витебска" вперед на Ксенофонтова, тот за мяч не зацепился, хотя угловой заработал. 
  • Опасный момент
    56'
    Удар Гречишко с разворота в дальний, неожиданно для голкипера получилось, рядом с целью!
  • Замена
    55'
    Вместо Рассадкина вышел Ксенофонтов у "Витебска". 
  • 54'
    На Жулио Сезара Гущенко направил мяч, однако Брановец прочитал всю ситуацию и опередил соперника. 
  • Угловой
    53'
    Навес с угла поля от "Слуцка", очень простой мяч для Гущенко. 
  • 52'
    Случане разгоняют, обостряющий пас в зону 11-метровой отметки, Краснов выбил. 
  • 51'
    Диагональ "Слуцка" на самый угол штрафной, ближе всех к мячу Скитов, который спокойно дает мячу уйти на удар от ворот. 
  • Угловой
    49'
    Теперь уже все нормально после навеса, защита выбила мяч в аут, и случане отыграли назад после вбрасывания. 
  • Угловой
    48'
    "Побадались" игроки в штрафной, из-за чего арбитр аннулировал подачу углового. Второй шанс будет.
  • 47'
    Здорово Концедалов сместился с левого фланга в центр и пробил прямо в голову оппонента. Угловой. 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Пенальти
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Теверов!!! Супер спокойно и прямо по центру пробил Теверов, а голкипер прыгнул в сторону. Счет открыт!
    • Желтая карточка
      44'
      Желтая карточка для Гречишко за этот фол. 
    • Пенальти!
      43'
      Пенальти в ворота "Слуцка"! Гречишко срубил соперника в своей штрафной!
    • 42'
      Решил ничего не выдумывать Сачковский и зарядил метров с 22-ух. Сильно выше створа. 
    • 41'
      Отработала оборона "Слуцка" в своей штрафной, теперь посмотрим, что нам предложит атака случан. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Концедалов пяткой оставил мяч партнеру, чуть слабовато вышло и получился только фол в атаке. 
    • 38'
      Гирс неудачную передачу отдал с правого края, могли Теверов с одноклубником убежать 2 в 3, однако пас подкачал. 
    • Угловой
      37'
      От углового флажка мяч прилетел прямо на кулак вышедшего из ворот Гущенко. Контратака у "Витебска" не удалась.
    • 36'
      Вновь излюбленный "Слуцком" левый фланг в работе. Подача на угол вратарской и оттуда на корнер. 
    • 35'
      Волков заметил забегание партнера и направил туда мяч, но Брановец оказался первее. 
    • 34'
      С левого фланга мяч летит во вратарскую витебцев, оттуда выбивает Гущенко. 
    • 33'
      Передача верхом от случан, мяч перелетает через всех, а затем уходит в аут. 
    • 31'
      Быстрый контрвыпад хозяев, Концедалов закручивал на левый край штрафной, но там никого из партнеров. 
    • Угловой
      30'
      Угловой "Слуцка", подача на ближнюю, куда вбежал один из игроков и пробил почти затылком. Выше цели. 
    • 29'
      Вновь неспешно подопечные Бразевича начинают свою атаку, после чего попытка заброса по правому краю. В аут мяч уходит. 
    • 28'
      Матвеенко демонстрирует свой дриблинг на левом фланге, затем возвращает в центр, откуда следует пас в штрафную. Неточно. 
    • 27'
      Выбит мяч из штрафной площади "Витебска", случане подбирают мяч и не спешат бить его вперед. Решили немного поконтролировать. 
    • 26'
      Пауза на водопой тем временем. +28 градусов в Слуцке и палящее солнышко. 
    • 25'
      "Слуцк" грузит с левого края на ближнюю, отбит мяч, подбор все еще за хозяевами. 
    • Угловой
      24'
      Короткий розыгрыш гостей и навес Краснова. В штрафной получилась скидка, однако прямо в Брановца. 
    • 23'
      После неплохого контроля в чужой трети все же последовала подача витебцев, справилась оборона, подбор за Лисовским, у которого мяч из ног выбили за лицевую. 
    • 21'
      "Витебск" поддавил, но пока мяч не доходит до штрафной площади. 
    • 20'
      Сильный заброс в сторону Лисовского, который не подоспел к мячу. Брановец тут как тут. 
    • 19'
      Прострел хозяев поля с правого края, Гущенко вовремя вышел из ворот и зафиксировал. 
    • 17'
      И еще подача витебцев, сейчас как-то совсем безадресно выглядело. Голкипер забрал мяч. 
    • 16'
      Повторный навес "Витебска", уже с игры, вновь оборона лучше на "втором этаже". 
    • 15'
      Краснов подал со стандарта, защитники выбили из опасной зоны. 
    • Угловой
      14'
      Подача с угла поля пошла во вратарскую, там Образов пытался дотянуться до мяча, не вышло. 
    • 13'
      Выскребенцев пробил метров с 20 и угодил в защитника. Корнер намечается. 
    • 12'
      Не хватает точности в передачах, вот и сейчас амбициозная контратака "Витебска" пала жертвой ошибки в пасе от Лисовского. 
    • 11'
      Диагональ от защиты "Слуцка" на левый фланг, там уже борьба за мяч, из которой победителями выходят гости. 
    • 9'
      Не прошел перспективный пас у Веретило, игрок обороны в подкате сумел выбить мяч в сторону. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Теверов вернулся в защиту на помощь своей команде и заработал на себе фол в атаке. 
    • 7'
      И у "Витебска" не удалась атака по бровке, только тут неточный пас пришелся прямо в защитника. 
    • 6'
      Длинная диагональ "Слуцка" на правый край, слишком высоко уходит мяч, аут. 
    • Опасный момент
      5'
      Ух! Хороший удар Краснова со стандарта, мяч прошел прямо над стенкой и в сантиметрах от штанги!
    • Фол, нарушение
      4'
      Еще одно нарушение от футболистов "Слуцка", теперь уже куда ближе к своей штрафной. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Первый фол в матче, Теверов оказался на газоне примерно в центре поля после контакта с соперником. 
    • 2'
      Остроух упустилмяч за боковую на левом фланге, не удалась эта атака у "Слуцка". 
    • Первый тайм начался
      Первый тайм стартовал. 
    • До матча
    • Приветствую вас на матче "Слуцк" - "Витебск". Работать для вас будет Константин Лицин.
    Прогнозы 112
    Слуцк 71.4% (80)
    X 23.2% (26)
    Витебск 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Слуцк
    Ничья
    Витебск
    3.05
    3.20
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Слуцк 0:1 Витебск онлайн

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    Прогнозы на матч Слуцк 0:1 Витебск

    Исход игры
    Слуцк
    71.4% (80)
    Ничья
    23.2% (26)
    Витебск
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.26% (37)
    Меньше
    65.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (56)
    Нет
    48.15% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Слуцк
    35.7% (40)
    2:1 Слуцк
    26.8% (30)
    1:1 Ничья
    18.8% (21)
    2:0 Слуцк
    6.3% (7)
    1:2 Витебск
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Витебск
    1.8% (2)
    3:0 Слуцк
    1.8% (2)
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