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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Слуцк
 
Позже
Витебск
Прогнозы 58
Слуцк 63.8% (37)
X 29.3% (17)
Витебск 6.9% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Слуцк
Витебск

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Слуцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергейчик Кирилл 3 0.3
Глебко Сергей 2 0.2
Санец Максим 2 0.2
Концедайлов Арсений 2 (1) 0.2
Остроух Юрий 1 0.1
Гречишко Павел 1 0.1
Yao Kouassi 1 0.1
Выскребенцев Андрей 1 0.1
Гирс Дмитрий 1 0.1
Витебск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ксенофонтов Александр 2 0.18
Баранок Никита 2 0.18
Матвеенко Антон 1 0.09
Рассадкин Глеб 1 0.09
Яроцкий Ярослав 1 0.09
Теверов Руслан 1 0.09

Карточки

Слуцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жевнеров Эдуард 0 1
Витебск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвеенко Антон 0 1
Скитов Артём 0 1
Лебедев Андрей 0 1

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
4
50%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
14%
1
33%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
14%
1
13%
1-15
6
43%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
5
42%
5
26%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
1
8%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Слуцк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Динамо Минск - Слуцк 1:1 Слуцк - Гомель 2:2 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2 Белшина - Слуцк 0:2
Слуцк - Славия Мозырь 1:0 Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:1 Слуцк - Минск 2:4 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Слуцк - Неман 0:0 Ислочь - Слуцк 1:2 Спутник - Слуцк 0:3 Слуцк - Рух Брест 3:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Слуцк - Сморгонь 2:1 Ислочь - Слуцк 2:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Минск - Слуцк 2:1 Слуцк - Гомель 1:4 Динамо-Брест - Слуцк 0:0 Слуцк - Славия Мозырь 2:1
Витебск
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Динамо Минск - Витебск 2:1 Витебск - Гомель 1:1
БАТЭ - Витебск 2:1 Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Витебск - Гомель 1:0 Белшина - Витебск 2:2 Витебск - Славия Мозырь 0:3 Арсенал Дзержинск - Витебск 0:0 Гомель - Витебск 2:0 Витебск - Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 БАТЭ - Витебск 4:0 Витебск - Спутник 3:0 Рух Брест - Витебск 2:0 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Витебск 2:0 Витебск - Ислочь 0:4 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
3. Динамо Минск Заявка 11 6 4 1 16 - 10 22
4. Шахтёр Солигорск Заявка 11 6 3 2 14 - 6 21
5. Минск Заявка 11 6 1 4 16 - 14 19
6. Ислочь Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
7. Неман Заявка 11 4 5 2 17 - 14 17
8. Славия Мозырь Заявка 11 5 2 4 18 - 17 17
9. Слуцк Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
10. Гомель Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
11. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13. Витебск Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
14. Днепр Могилёв Заявка 11 1 2 8 9 - 23 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 11 0 4 7 5 - 16 4
16. Динамо-Брест Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Славия Мозырь Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
6. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Динамо Минск Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
8. БАТЭ Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Гомель Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Слуцк Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
11. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Слуцк Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
11. Неман Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Минск Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
13. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Витебск Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Слуцк - Витебск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2022, осталось 2 дня 9 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Слуцк 63.8% (37)
    X 29.3% (17)
    Витебск 6.9% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Слуцк - Витебск онлайн

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    Прогнозы на матч Слуцк - Витебск

    Исход игры
    Слуцк
    63.8% (37)
    Ничья
    29.3% (17)
    Витебск
    6.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.03% (18)
    Меньше
    68.97% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    53.45% (31)
    Нет
    46.55% (27)
    Популярный счёт
    1:0 Слуцк
    36.2% (21)
    1:1 Ничья
    24.1% (14)
    2:1 Слуцк
    20.7% (12)
    1:2 Витебск
    5.2% (3)
    2:0 Слуцк
    5.2% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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    Слуцк
    Витебск
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