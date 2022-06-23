Стадион: City Stadium, Slutsk
История личных встреч
Слуцк
Витебск
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Слуцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергейчик Кирилл
|3
|0.3
|Глебко Сергей
|2
|0.2
|Санец Максим
|2
|0.2
|Концедайлов Арсений
|2 (1)
|0.2
|Остроух Юрий
|1
|0.1
|Гречишко Павел
|1
|0.1
|Yao Kouassi
|1
|0.1
|Выскребенцев Андрей
|1
|0.1
|Гирс Дмитрий
|1
|0.1
Витебск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ксенофонтов Александр
|2
|0.18
|Баранок Никита
|2
|0.18
|Матвеенко Антон
|1
|0.09
|Рассадкин Глеб
|1
|0.09
|Яроцкий Ярослав
|1
|0.09
|Теверов Руслан
|1
|0.09
Карточки
Слуцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жевнеров Эдуард
|0
|1
Витебск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвеенко Антон
|0
|1
|Скитов Артём
|0
|1
|Лебедев Андрей
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
4
50%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
14%
1
33%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
14%
1
13%
1-15
6
43%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
5
42%
5
26%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
1
8%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Слуцк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Динамо Минск - Слуцк 1:1 Слуцк - Гомель 2:2 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2 Белшина - Слуцк 0:2
Слуцк - Славия Мозырь 1:0 Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:1 Слуцк - Минск 2:4 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Слуцк - Неман 0:0 Ислочь - Слуцк 1:2 Спутник - Слуцк 0:3 Слуцк - Рух Брест 3:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Слуцк - Сморгонь 2:1 Ислочь - Слуцк 2:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Минск - Слуцк 2:1 Слуцк - Гомель 1:4 Динамо-Брест - Слуцк 0:0 Слуцк - Славия Мозырь 2:1
Витебск
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск - Витебск 2:0 Динамо Минск - Витебск 2:1 Витебск - Гомель 1:1
БАТЭ - Витебск 2:1 Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Витебск - Гомель 1:0 Белшина - Витебск 2:2 Витебск - Славия Мозырь 0:3 Арсенал Дзержинск - Витебск 0:0 Гомель - Витебск 2:0 Витебск - Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 БАТЭ - Витебск 4:0 Витебск - Спутник 3:0 Рух Брест - Витебск 2:0 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Витебск 2:0 Витебск - Ислочь 0:4 Энергетик-БГУ - Витебск 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 10
|22
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 6
|21
|5.
|Минск
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|6.
|Ислочь
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|7.
|Неман
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 14
|17
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|9.
|Слуцк
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|14 - 12
|15
|10.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|11.
|Белшина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Витебск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|14.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 23
|5
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 16
|4
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 19
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 1
|12
|4.
|Неман
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|6.
|Ислочь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|8.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Гомель
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Слуцк
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Витебск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|13.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 2
|17
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|4.
|Ислочь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Слуцк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Гомель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Белшина
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|11.
|Неман
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Минск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|13.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Витебск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первый дивизион
Прогнозы на матч Слуцк - Витебск
Исход игры
Слуцк
63.8% (37)
Ничья
29.3% (17)
Витебск
6.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.03% (18)
Меньше
68.97% (40)
Обе команды забьют
Да
53.45% (31)
Нет
46.55% (27)
Популярный счёт
1:0 Слуцк
36.2% (21)
1:1 Ничья
24.1% (14)
2:1 Слуцк
20.7% (12)
1:2 Витебск
5.2% (3)
2:0 Слуцк
5.2% (3)
2:2 Ничья
3.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!