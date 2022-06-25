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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Хёугесунн
2:2
Второй тайм: 60'
Викинг
0'
0:1
4' Гол
Daniel Seland Karlsbakk
1:1
8' Гол
Ндур Алиун
12' Красная карточка
Лёкберг Кристоффер
17' Желтая карточка
Сольбаккен Маркус
1:2
20' Пенальти
Фридйонссон Самуэль
2:2
52' Гол
Ндур Алиун

Ход матча

4'
0:1
Daniel Seland Karlsbakk
8'
Ндур Алиун
(Санде Мадс)
1:1
12'
 
Лёкберг Кристоффер
17'
 
Сольбаккен Маркус
20'
1:2
Фридйонссон Самуэль
46'
Вальстад Николас
Педерсен Торе
 
52'
Ндур Алиун
2:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Викинг
4.62
3.95
2.13
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
23
Педерсен
Торе
21
Эскесен
Юлиус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
99
Нжи
Билал
27
Санде
Мадс
25
Ндур
Алиун
30
Гуннарссон
Патрик
4
Брекало
Давид
18
Бьёрсхоль
Сондре
3
Веватне
Вильяр
17
Себулонсен
Себастьян
27
Фридйонссон
Самуэль
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
20
Паттинама
Шейн
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
9
Кабран
Кевин
Хёугесунн
4-4-1-1
Викинг
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Викинг

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

35 матчей

34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Т
5:1
ТМК
1:0
Т
1:1
Т
4:2
ТМК
4:0
Т
0:1
Т
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
Т
1:0
Т
0:0
ТМК
4:0
ТМК
1:2
Т
2:1
Т
1:1
ТМК
2:2
Т
4:1
Т
3:2
ТМК
1:4
Т
0:1
Т
0:2
ТМК
2:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
0:2
ТМС
0:2
Т
1:1
КН
2:3
Т
2:0
Т
4:0
Т
1:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 8 (1) 0.67
Содерлунд Александер 3 (1) 0.25
Санде Мадс 3 0.25
Теркильдсен Петер 2 0.17
Реесе Сёрен 1 0.08
Гонг Хилари 1 0.08
Christos Zafeiris 0 0
Педерсен Торе 0 0
Вальстад Николас 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.62
Себулонсен Себастьян 4 0.31
Трипич Златко 3 0.23
Лёкберг Кристоффер 2 0.15
Кабран Кевин 1 0.08
Танген Харальд 1 0.08
Траоре Маи 1 0.08
Сандберг Никлас 1 0.08
Брекало Давид 1 0.08
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.08
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.08
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Сольбаккен Маркус 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 2 0
Санде Мадс 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Педерсен Торе 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Ндур Алиун 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Torje Naustdal 1 0
Christos Zafeiris 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандберг Никлас 3 0
Сольбаккен Маркус 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Брекало Давид 2 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Лёкберг Кристоффер 0 1
Трипич Златко 1 0
Веватне Вильяр 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Танген Харальд 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
4
44%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

17
23
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
18%
1
4%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
5
29%
29%
1
4%
46-60
3
18%
8
35%
61-75
0
0%
7
30%
76-90

Пропущено

21
12
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
19%
1
8%
1-15
3
14%
4
33%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
6
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2
Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1
Викинг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1
Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 3 0 24 - 8 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 2:2 13 6 4 3 24 - 15 22
4. Стрёмсгодсет 11 5 2 4 17 - 20 17
5. Сарпсборг-08 10 5 1 4 22 - 12 16
6. Будё-Глимт 10 4 4 2 20 - 14 16
7. Олесунн 11 4 4 3 14 - 15 16
8. Русенборг 10 3 5 2 16 - 13 14
9. Хам-Кам 10 2 6 2 14 - 12 12
10. Саннефьёрд 9 4 0 5 14 - 17 12
11. Тромсё 10 2 6 2 13 - 16 12
12. Одд 11 4 0 7 10 - 17 12
13. Волеренга 11 3 2 6 12 - 21 11
14. Хёугесунн 2:2 12 2 4 6 18 - 24 10
15. Дьерв 10 2 1 7 5 - 19 7
16. Кристиансунд 8 0 1 7 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 2:2 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
6. Русенборг 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Олесунн 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
9. Будё-Глимт 5 1 4 0 11 - 7 7
10. Волеренга 4 2 1 1 4 - 6 7
11. Дьерв 6 2 1 3 4 - 9 7
12. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Одд 6 2 0 4 7 - 11 6
14. Хёугесунн 2:2 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Сарпсборг-08 4 3 0 1 13 - 5 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Викинг 2:2 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Олесунн 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
11. Одд 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Хёугесунн 2:2 6 1 2 3 10 - 12 5
13. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
14. Тромсё 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 4 0 0 4 1 - 6 0
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Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Викинг
4.62
3.95
2.13
Все Коэффициенты
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