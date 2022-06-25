Стадион: Хуагесунд
0'
0:1
4' ГолDaniel Seland Karlsbakk
1:1
8' ГолНдур Алиун
12' Красная карточкаЛёкберг Кристоффер
17' Желтая карточкаСольбаккен Маркус
1:2
20' ПенальтиФридйонссон Самуэль
2:2
52' ГолНдур Алиун
Ход матча
4'
8'
1:1
20'
52'
2:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
99
Нжи
Билал
27
Санде
Мадс
25
Ндур
Алиун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Хёугесунн
Викинг
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
35 матчей
34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|8 (1)
|0.67
|Содерлунд Александер
|3 (1)
|0.25
|Санде Мадс
|3
|0.25
|Теркильдсен Петер
|2
|0.17
|Реесе Сёрен
|1
|0.08
|Гонг Хилари
|1
|0.08
|Christos Zafeiris
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.62
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.31
|Трипич Златко
|3
|0.23
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.15
|Кабран Кевин
|1
|0.08
|Танген Харальд
|1
|0.08
|Траоре Маи
|1
|0.08
|Сандберг Никлас
|1
|0.08
|Брекало Давид
|1
|0.08
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.08
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.08
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Сольбаккен Маркус
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|2
|0
|Санде Мадс
|2
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
|Christos Zafeiris
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Лёкберг Кристоффер
|0
|1
|Трипич Златко
|1
|0
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
4
44%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
17
23
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
18%
1
4%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
5
29%
29%
1
4%
46-60
3
18%
8
35%
61-75
0
0%
7
30%
76-90
Пропущено
21
12
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
19%
1
8%
1-15
3
14%
4
33%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
6
29%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2
Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1
Викинг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1
Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|3
|0
|24 - 8
|27
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|22 - 11
|25
|3.
|Викинг
|2:2
|13
|6
|4
|3
|24 - 15
|22
|4.
|Стрёмсгодсет
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|5.
|Сарпсборг-08
|10
|5
|1
|4
|22 - 12
|16
|6.
|Будё-Глимт
|10
|4
|4
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Олесунн
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|8.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|16 - 13
|14
|9.
|Хам-Кам
|10
|2
|6
|2
|14 - 12
|12
|10.
|Саннефьёрд
|9
|4
|0
|5
|14 - 17
|12
|11.
|Тромсё
|10
|2
|6
|2
|13 - 16
|12
|12.
|Одд
|11
|4
|0
|7
|10 - 17
|12
|13.
|Волеренга
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|Хёугесунн
|2:2
|12
|2
|4
|6
|18 - 24
|10
|15.
|Дьерв
|10
|2
|1
|7
|5 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|1
|7
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|2:2
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|6.
|Русенборг
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Олесунн
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|9.
|Будё-Глимт
|5
|1
|4
|0
|11 - 7
|7
|10.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|11.
|Дьерв
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|12.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Одд
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|14.
|Хёугесунн
|2:2
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|3.
|Лиллестрём
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|5.
|Будё-Глимт
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Викинг
|2:2
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Олесунн
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Русенборг
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Хёугесунн
|2:2
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|13.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|14.
|Тромсё
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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