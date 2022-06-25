Стадион: Леркендаль Зрители: 11843
3:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолСэтер Оле Кристиан
1:1
19' ГолДиоп Амиду
25' Желтая карточкаАскар Армин
2:1
37' ГолСэтер Оле Кристиан
3:1
47' ГолСэтер Оле Кристиан
61' Желтая карточкаСэтер Оле Кристиан
61' Желтая карточкаСкарсем Олаус
61' Желтая карточкаМбайе Серинье
61' Желтая карточкаВиллиамсен Макс
66' Желтая карточкаНилсен Снорре
90'+6
Ход матча
4'
19'
1:1
25'
37'
47'
61'
61'
61'
66'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
23
Вагич
Павле
10
Хольсе
Карло
19
Коли
Алиу
23
Аскар
Армин
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 David Agbo
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Русенборг
Кристиансунд
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|6 (1)
|0.55
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|0.45
|Перейра Адриан
|2
|0.18
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.18
|Хольм Ноа
|1
|0.09
|Samuel Rogers
|1
|0.09
|Тагсет Эдвард
|1
|0.09
|Хольсе Карло
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Йенсен Виктор
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Bryan Solhaug Fiabema
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диоп Амиду
|2
|0.22
|Бюэ Бендик
|1
|0.11
|Муколли Агон
|1
|0.11
|Ертсен Торгиль
|1
|0.11
|Нилсен Снорре
|1
|0.11
|Каллудра Лиридон
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Адриан
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Samuel Rogers
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Renzo Giampaoli
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
20%
3
33%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
4
44%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
19
6
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
2
33%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
14
19
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
7%
4
21%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
5
36%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
1
7%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4
Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1
Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|3
|0
|24 - 8
|27
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|22 - 11
|25
|3.
|Викинг
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|4.
|Стрёмсгодсет
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|5.
|Русенборг
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|6.
|Сарпсборг-08
|10
|5
|1
|4
|22 - 12
|16
|7.
|Будё-Глимт
|10
|4
|4
|2
|20 - 14
|16
|8.
|Олесунн
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|9.
|Хам-Кам
|10
|2
|6
|2
|14 - 12
|12
|10.
|Саннефьёрд
|9
|4
|0
|5
|14 - 17
|12
|11.
|Тромсё
|10
|2
|6
|2
|13 - 16
|12
|12.
|Хёугесунн
|12
|3
|3
|6
|20 - 24
|12
|13.
|Одд
|11
|4
|0
|7
|10 - 17
|12
|14.
|Волеренга
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|15.
|Дьерв
|10
|2
|1
|7
|5 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Русенборг
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Стрёмсгодсет
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|6.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|7.
|Олесунн
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Будё-Глимт
|5
|1
|4
|0
|11 - 7
|7
|9.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|10.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|11.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Дьерв
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|14.
|Одд
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|3.
|Лиллестрём
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|5.
|Будё-Глимт
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Олесунн
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Викинг
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Русенборг
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Хёугесунн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|13.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|14.
|Тромсё
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
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