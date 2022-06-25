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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 11843
Русенборг
3:1
Конец матча
Кристиансунд
0'
1:0
4' Гол
Сэтер Оле Кристиан
1:1
19' Гол
Диоп Амиду
25' Желтая карточка
Аскар Армин
2:1
37' Гол
Сэтер Оле Кристиан
3:1
47' Гол
Сэтер Оле Кристиан
61' Желтая карточка
Сэтер Оле Кристиан
61' Желтая карточка
Скарсем Олаус
61' Желтая карточка
Мбайе Серинье
61' Желтая карточка
Виллиамсен Макс
66' Желтая карточка
Нилсен Снорре
90'+6
1
Хансен
Андре
23
Вагич
Павле
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
21
Скарсем
Олаус
11
Йенсен
Виктор
10
Хольсе
Карло
19
Перейра
Адриан
27
Сэтер
Оле
Кристиан
29
Bryan
Solhaug
Fiabema
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
26
Виллиамсен
Макс
3
Осбак
Кристоффер
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
23
Аскар
Армин
21
Диоп
Амиду
10
Каллудра
Лиридон
13
Бюэ
Бендик
Русенборг
3-5-2
Кристиансунд
4-2-3-1

История личных встреч

Русенборг
Кристиансунд

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
3:2
ТМК
3:2
Т
1:0
Т
1:0
ТМК
3:0
Т
0:0
Т
0:0
ТМК
3:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
0:2
Т
2:2
Т
4:1
Т
3:3
ТМК
7:3
ТМК
3:1
ТМС
2:2
КН
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 6 (1) 0.55
Сэтер Оле Кристиан 5 0.45
Перейра Адриан 2 0.18
Бёркеейет Тобиас 2 0.18
Хольм Ноа 1 0.09
Samuel Rogers 1 0.09
Тагсет Эдвард 1 0.09
Хольсе Карло 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Йенсен Виктор 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Bryan Solhaug Fiabema 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диоп Амиду 2 0.22
Бюэ Бендик 1 0.11
Муколли Агон 1 0.11
Ертсен Торгиль 1 0.11
Нилсен Снорре 1 0.11
Каллудра Лиридон 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Скарсем Олаус 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Samuel Rogers 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Хенриксен Маркус 1 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Renzo Giampaoli 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 3 0
Осбак Кристоффер 2 0
Диоп Амиду 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Isaac Annan 2 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Аскар Армин 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
David Agbo 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
20%
3
33%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
4
44%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

19
6
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
2
33%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
1
17%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

14
19
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
7%
4
21%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
5
36%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
1
7%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4
Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1
Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 3 0 24 - 8 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 13 6 3 4 24 - 17 21
4. Стрёмсгодсет 11 5 2 4 17 - 20 17
5. Русенборг 11 4 5 2 19 - 14 17
6. Сарпсборг-08 10 5 1 4 22 - 12 16
7. Будё-Глимт 10 4 4 2 20 - 14 16
8. Олесунн 11 4 4 3 14 - 15 16
9. Хам-Кам 10 2 6 2 14 - 12 12
10. Саннефьёрд 9 4 0 5 14 - 17 12
11. Тромсё 10 2 6 2 13 - 16 12
12. Хёугесунн 12 3 3 6 20 - 24 12
13. Одд 11 4 0 7 10 - 17 12
14. Волеренга 11 3 2 6 12 - 21 11
15. Дьерв 10 2 1 7 5 - 19 7
16. Кристиансунд 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Русенборг 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Стрёмсгодсет 5 3 0 2 10 - 12 9
6. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
7. Олесунн 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Будё-Глимт 5 1 4 0 11 - 7 7
9. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
10. Волеренга 4 2 1 1 4 - 6 7
11. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Дьерв 6 2 1 3 4 - 9 7
13. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Одд 6 2 0 4 7 - 11 6
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 5 2 3 0 11 - 7 9
4. Сарпсборг-08 4 3 0 1 13 - 5 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Олесунн 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Викинг 6 2 1 3 11 - 13 7
9. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
11. Одд 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Хёугесунн 6 1 2 3 10 - 12 5
13. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
14. Тромсё 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 5 0 0 5 2 - 9 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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