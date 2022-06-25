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Чемпионат Европы (до 19 лет)

2022
Израиль (до 19 лет)
0:1
Первый тайм: 37'
Англия (до 19 лет)
0'
0:1
6' Гол
Делап Лиам

Ход матча

6'
0:1
Делап Лиам
Прогнозы 109
Израиль (до 19 лет) 2.8% (3)
X 1.8% (2)
Англия (до 19 лет) 95.4% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль (до 19 лет)
Ничья
Англия (до 19 лет)
4.74
7.55
1.57
Все Коэффициенты
Израиль (до 19 лет)
Англия (до 19 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Израиль (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Gloch 2 0.67
Said Ibrahim Ahmed 1 0.33
Абед Тай Кассус 1 0.33
Лугасси Ариэль 1 0.33
Мадмон Илай 1 (1) 0.33
Англия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуквуэмека Карни 2 0.67
Скарлетт Дейн 2 0.67
Девайн Алфи 1 0.33
Делап Лиам 1 0.33
Джеббисон Дэниел 1 0.33

Карточки

Израиль (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Англия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скарлетт Дейн 1 0
Вейл Харви 1 0
Ироэгбунам Тим 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 4:2 Сербия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 2:2 Шотландия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1 Турция (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:3
Израиль (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 1:4 Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 6:0 Кипр (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1 Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 0:2 Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 2:0 Латвия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Швейцария (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет) 1:1 Израиль (до 19 лет) - Лихтенштейн (до 19 лет) 2:1 Азербайджан (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:4 Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 0:2 Израиль (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 1:2 Литва (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1
Англия (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Англия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Англия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0
Ирландия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:3 Швеция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Англия (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 4:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:4 Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 5:0 Англия (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:2 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Англия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 4:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Англия (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 4:0 Норвегия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 3:0 Англия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Украина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия (до 19 лет) 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Израиль (до 19 лет) 0:1 3 1 1 1 6 - 5 4
3. Австрия (до 19 лет) 1:0 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Сербия (до 19 лет) 0:1 3 0 1 2 2 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия (до 19 лет) 1:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Израиль (до 19 лет) 0:1 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Австрия (до 19 лет) 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сербия (до 19 лет) 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия (до 19 лет) 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Израиль (до 19 лет) 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Австрия (до 19 лет) 1:0 2 0 0 2 2 - 6 0
4. Сербия (до 19 лет) 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в полуфинал
  • Первый тайм
  • 36'
    Израильтяне провели атаку, но Куанса спокойно вынес мяч из штрафной.
  • 35'
    Девайн пробил точно в стенку. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Канчепольски вновь у своей штрафной нарушает правила. Теперь пострадал Делап. Опасный стандарт будет у англичан. 
  • 33'
    Айлинг получил мяч на линии штарфной чуть правее от ворот и мощно пробил в ближний нижний угол, но чуть не попал. 
  • 30'
    Израильтяне провели атаку. Лугасси получил мяч слева перед штрафной, сместился в центр и пробил, но футбольный снаряд улетел выше.
  • 29'
    Чамберс перехватил мяч на чужой половине, слева вошёл в штрафную, но его прострел был заблокирован. 
  • 26'
    Первая вылазка израильтян. Последовала длинная передача на Тургемана, который по правому флангу приблизился к штрафной и пробил издали, но в створ не попал. 
  • 26'
    Постарались разыграть корнер, мяч в итоге дошёл до Скотта, который бил с линии штрафной, но его выстрел был заблокирован. 
  • Угловой
    25'
    Ещё один угловой зарабатывают англичане. 
  • 23'
    Хорошую атаку провели англичане. После кросса справа Девайн из пределов штрафной в касание замыкал, но в створ не попал. 
  • 22'
    Всё в порядке с полузащитником Англии, игра продолжилась. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Повреждение получил Скотт в центре поля, и у нас пауза в игре. 
  • 20'
    Скотт пробил сам, но получилось почти по центру, и Царфати мяч спокойно забрал. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Опасный штрафной зарабатывают англичане. Канчепольски по центру перед линией штрафной свалил Скотта. 
  • 18'
    На ближнем фланге, конечно, просто болото. Сейчас из-за это досталось Абеду, потому что мяч застрял в луже, и на него полетели два футболиста. К счастью, израильтянин в норме. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Опять Израиль взял мяч и катает его туда-сюда. Англию это в принципе устраивает, потому что к их штрафной соперник толком не подходит. 
    • Офсайд
      16'
      Всё закончилось длинной передачей на Абед Тая, который был в офсайде. 
    • 14'
      Минуты две уже израильтяне в середине катают мяч. Кажется, что их главная задача - не потерять его, чтобы не получить атаку соперника. 
    • 13'
      Израиль перешёл середину поля, но лишь перекатывает мяч без продвижения вперёд. 
    • 11'
      Сборная Израиля толком не может перейти середину поля. 
    • 10'
      После навеса со стандарта мяч улетел за пределы поля. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Англичане прессингуют соперника на чужой половине поля, получилось перехватить мяч и заработать штрафной на правом фланге. 
    • 8'
      Британцы продолжают катать мяч.
    • Описание гола
      6'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! ДЕЛАП! 0:1!

      Инициатива англичан привела к голу. Царфати неудачно вынес мяч ударом от ворот низом. На чужой половине поля его получил Девайн, который сделал пас на ход. Делап вышел один на один и пробил прямо на головой вратаря израильтян, который и тут выручить не смог. 
    • Угловой
      5'
      Ещё один угловой заработали британцы, но после навеса мяч никто не задел, и тот улетел за пределы поля. 
    • Дождь
      4'
      Перед матчем были обильные осадки, и на одном из флангов мяч еле катится, не сплавилась дренажная система. Это левый край для англичан и правый для израильтян в первом тайме. 
    • Фол, нарушение
      3'
      После навеса израильтяне отбились, а после атаки вторым темпом англичане нарушили правила. 
    • Угловой
      2'
      Первый угловой в матче зарабатывают англичане. У Девайна выбили мяч. 
    • 2'
      Англичане сделали много перестановок, явно экономя силы перед полуфиналом. 
    • Первый тайм начался
      Поехали! Матч стартовал!
    • До матча
    • Сегодня завершается групповой турнир на Евро до 19 лет в квартете В. Сборная Англии уже обеспечили себе попадание в полуфинал, а Израилю нужно набрать одно очко, чтобы не завидеть от второго матча. Вместе с вами за поединок следить буду я, Роман Андреев. 
    Прогнозы 109
    Израиль (до 19 лет) 2.8% (3)
    X 1.8% (2)
    Англия (до 19 лет) 95.4% (104)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Израиль (до 19 лет)
    Ничья
    Англия (до 19 лет)
    4.74
    7.55
    1.57
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Израиль (до 19 лет) 0:1 Англия (до 19 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Израиль (до 19 лет) 0:1 Англия (до 19 лет)

    Исход игры
    Израиль (до 19 лет)
    2.8% (3)
    Ничья
    1.8% (2)
    Англия (до 19 лет)
    95.4% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.63% (70)
    Меньше
    31.37% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    61.76% (63)
    Нет
    38.24% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Англия (до 19 лет)
    35.8% (39)
    0:2 Англия (до 19 лет)
    21.1% (23)
    1:3 Англия (до 19 лет)
    13.8% (15)
    0:1 Англия (до 19 лет)
    6.4% (7)
    0:3 Англия (до 19 лет)
    5.5% (6)
    2:3 Англия (до 19 лет)
    3.7% (4)
    2:1 Израиль (до 19 лет)
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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    Англия (до 19 лет)
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