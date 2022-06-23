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Чемпионат Европы (до 19 лет)

2022
Израиль (до 19 лет)
 
Позже
Англия (до 19 лет)
Прогнозы 22
Израиль (до 19 лет) 0% (0)
X 0% (0)
Англия (до 19 лет) 100% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Израиль (до 19 лет)
Ничья
Англия (до 19 лет)
8.30
5.45
1.34
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Израиль (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Gloch 2 1
Said Ibrahim Ahmed 1 0.5
Tay Kassus Abed 1 0.5
Ariel Lugassy 1 0.5
Мадмон Илай 1 (1) 0.5
Англия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуквуэмека Карни 2 1
Скарлетт Дейн 2 1
Девайн Алфи 1 0.5
Джеббисон Дэниел 1 0.5

Карточки

Израиль (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Англия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скарлетт Дейн 1 0
Вейл Харви 1 0
Ироэгбунам Тим 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 4:2 Сербия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 2:2 Шотландия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1 Турция (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:3
Израиль (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 1:4 Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 6:0 Кипр (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1 Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 0:2 Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 2:0 Латвия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Швейцария (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет) 1:1 Израиль (до 19 лет) - Лихтенштейн (до 19 лет) 2:1 Азербайджан (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:4 Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 0:2 Израиль (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 1:2 Литва (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1
Англия (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Англия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Англия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0
Ирландия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:3 Швеция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Англия (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 4:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:4 Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 5:0 Англия (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:2 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Англия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 4:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Англия (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 4:0 Норвегия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 3:0 Англия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Украина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия (до 19 лет) 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Израиль (до 19 лет) 2 1 1 0 6 - 4 4
3. Сербия (до 19 лет) 2 0 1 1 2 - 6 1
4. Австрия (до 19 лет) 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия (до 19 лет) 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Израиль (до 19 лет) 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Сербия (до 19 лет) 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Австрия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль (до 19 лет) 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Англия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сербия (до 19 лет) 1 0 0 1 0 - 4 0
4. Австрия (до 19 лет) 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в полуфинал
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Израиль (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 22
    Израиль (до 19 лет) 0% (0)
    X 0% (0)
    Англия (до 19 лет) 100% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Израиль (до 19 лет)
    Ничья
    Англия (до 19 лет)
    8.30
    5.45
    1.34
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Израиль (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Израиль (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)

    Исход игры
    Израиль (до 19 лет)
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Англия (до 19 лет)
    100% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (18)
    Меньше
    18.18% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (16)
    Нет
    27.27% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Англия (до 19 лет)
    59.1% (13)
    0:2 Англия (до 19 лет)
    18.2% (4)
    1:3 Англия (до 19 лет)
    9.1% (2)
    0:4 Англия (до 19 лет)
    9.1% (2)
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    Англия (до 19 лет)
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