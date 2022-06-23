Бомбардиры внутри турнира
Израиль (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Gloch
|2
|1
|Said Ibrahim Ahmed
|1
|0.5
|Tay Kassus Abed
|1
|0.5
|Ariel Lugassy
|1
|0.5
|Мадмон Илай
|1 (1)
|0.5
Англия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чуквуэмека Карни
|2
|1
|Скарлетт Дейн
|2
|1
|Девайн Алфи
|1
|0.5
|Джеббисон Дэниел
|1
|0.5
Карточки
Израиль (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Англия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скарлетт Дейн
|1
|0
|Вейл Харви
|1
|0
|Ироэгбунам Тим
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль (до 19 лет)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 4:2 Сербия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 2:2 Шотландия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1 Турция (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:3
Израиль (до 19 лет) - Венгрия (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 1:4 Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 6:0 Кипр (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1 Израиль (до 19 лет) - Голландия (до 19 лет) 0:2 Израиль (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 2:0 Латвия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:0 Израиль (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Польша (до 19 лет) 1:0 Швейцария (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:3 Израиль (до 19 лет) - Грузия (до 19 лет) 1:1 Израиль (до 19 лет) - Лихтенштейн (до 19 лет) 2:1 Азербайджан (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 1:4 Израиль (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 0:2 Израиль (до 19 лет) - Косово (до 19 лет) 1:2 Литва (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 0:1
Англия (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Англия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Англия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0
Ирландия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:3 Швеция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Англия (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 4:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:4 Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 5:0 Англия (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:2 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Англия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 4:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Англия (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 4:0 Норвегия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 3:0 Англия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Украина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия (до 19 лет)
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Израиль (до 19 лет)
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|3.
|Сербия (до 19 лет)
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|Австрия (до 19 лет)
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия (до 19 лет)
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Израиль (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Сербия (до 19 лет)
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Австрия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Израиль (до 19 лет)
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Англия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сербия (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|Австрия (до 19 лет)
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в полуфинал
Прогнозы на матч Израиль (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)
Исход игры
Израиль (до 19 лет)
0% (0)
Ничья
0% (0)
Англия (до 19 лет)
100% (22)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (18)
Меньше
18.18% (4)
Обе команды забьют
Да
72.73% (16)
Нет
27.27% (6)
Популярный счёт
1:2 Англия (до 19 лет)
59.1% (13)
0:2 Англия (до 19 лет)
18.2% (4)
1:3 Англия (до 19 лет)
9.1% (2)
0:4 Англия (до 19 лет)
9.1% (2)
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