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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
1:1
Первый тайм: 32'
Шарлотт
0'
1:0
6' Гол
Киото Ромель
1:1
9' Гол
Guzman Corujo

Ход матча

6'
Киото Ромель
(Бро-Гийяр Закари)
1:0
9'
1:1
Guzman Corujo
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Шарлотт
2.05
3.64
5.40
Все Коэффициенты
1
Бреза
Себастьян
22
Джонстон
Алистер
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэль
15
Бро-Гийяр
Закари
2
Ваньяма
Виктор
6
Пьетт
Самуэль
21
Лаппалайнен
Ласси
10
Торрес
Хоакин
7
Хафиз
Хуссейн
Ахмед
30
Киото
Ромель
31
George
Marks
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
5
Уолкс
Антон
28
Мора
Хосеф
13
Бронико
Брандт
36
Koa
Santos
8
Алсивар
Хорди
20
Джонс
Деррик
11
Свидерски
Кароль
12
Риос
Даниэль
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Шарлотт
4-1-4-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Шарлотт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 7 0.44
Киото Ромель 6 (2) 0.38
Камара Кей 3 0.19
Торрес Хоакин 3 0.19
Бро-Гийяр Закари 2 0.13
Уотерман Джоэль 2 0.13
Миллер Камаль 1 0.06
Джонстон Алистер 1 0.06
Коне Исмаэль 1 0.06
Лаппалайнен Ласси 1 0.06
Камашо Руди 1 0.06
Шуэньер Матьё 1 0.06
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ben Bender 3 0.18
Джонс Деррик 1 0.06
Guzman Corujo 1 0.06
Adam Armour 1 0.06

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 6 0
Ваньяма Виктор 5 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 2 1
Камашо Руди 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Пьетт Самуэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Matko Miljevic 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Миллер Камаль 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Бронико Брандт 4 0
Фухс Кристиан 2 0
Аффул Харрисон 2 0
Франко Алан 2 0
Риос Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
2
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 14
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

11
17
1 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
5
45%
3
18%
46-60
5
45%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

15
2
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
1
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
1
50%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
4
27%
5
36%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Забито

29
4
15 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 13
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
7
24%
1
25%
31-45
7
24%
1
25%
46-60
3
10%
1
25%
61-75
4
14%
1
25%
76-90

Пропущено

26
31
8 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 14
5
19%
7
23%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
8
31%
6
19%
46-60
7
27%
6
19%
61-75
3
12%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2
Шарлотт
(19 матчей)
42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 поражений
Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1
Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
5. Клёб де Фут Монреаль 1:1 16 7 3 6 29 - 28 24
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Шарлотт 1:1 17 6 3 8 17 - 20 21
9. Атланта Юнайтед 0:1 15 5 4 6 22 - 21 19
10. Интер Майами 0:0 16 5 4 7 15 - 24 19
11. Торонто 1:0 16 5 3 8 22 - 29 18
12. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
13. Чикаго Файр 0:0 16 3 6 7 14 - 20 15
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 16 8 4 4 20 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
5. Даллас 15 7 4 4 24 - 15 25
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Миннесота Юнайтед 0:0 16 5 4 7 16 - 17 19
10. Колорадо Рэпидс 15 5 4 6 17 - 18 19
11. Хьюстон Динамо 0:0 16 5 4 7 18 - 19 19
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 1:1 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Торонто 1:0 8 5 0 3 12 - 12 15
4. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
5. Атланта Юнайтед 0:1 8 4 3 1 17 - 10 15
6. Интер Майами 0:0 9 4 3 2 12 - 11 15
7. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
8. Клёб де Фут Монреаль 1:1 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 0:0 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 7 6 1 0 13 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
7. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
8. Хьюстон Динамо 0:0 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Миннесота Юнайтед 0:0 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 1:1 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 0:0 9 1 3 5 8 - 15 6
10. Атланта Юнайтед 0:1 7 1 1 5 5 - 11 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 0:0 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 1:0 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 1:1 9 0 3 6 6 - 15 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Миннесота Юнайтед 0:0 8 2 2 4 6 - 10 8
8. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 0:0 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Guzman Corujo бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Шарлотт
2.05
3.64
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 1:1 Шарлотт онлайн

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