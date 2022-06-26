Стадион: Сапуто
1:1
Первый тайм: 32'
Ход матча
6'
1:0
9'
1:1
30
Киото
Ромель
31
George
Marks
28
Мора
Хосеф
36
Koa
Santos
20
Джонс
Деррик
12
Риос
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
28 Коне Исмаэль
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
-
31 George MarksВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
-
36 Koa SantosПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Шарлотт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|7
|0.44
|Киото Ромель
|6 (2)
|0.38
|Камара Кей
|3
|0.19
|Торрес Хоакин
|3
|0.19
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.13
|Уотерман Джоэль
|2
|0.13
|Миллер Камаль
|1
|0.06
|Джонстон Алистер
|1
|0.06
|Коне Исмаэль
|1
|0.06
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.06
|Камашо Руди
|1
|0.06
|Шуэньер Матьё
|1
|0.06
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ben Bender
|3
|0.18
|Джонс Деррик
|1
|0.06
|Guzman Corujo
|1
|0.06
|Adam Armour
|1
|0.06
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|6
|0
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|2
|1
|Камашо Руди
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Пьетт Самуэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Миллер Камаль
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Jonatan Ortiz
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Фухс Кристиан
|2
|0
|Аффул Харрисон
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Риос Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
2
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 14
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
11
17
1 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
5
45%
3
18%
46-60
5
45%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
15
2
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
1
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
1
50%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
4
27%
5
36%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Забито
29
4
15 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 13
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
7
24%
1
25%
31-45
7
24%
1
25%
46-60
3
10%
1
25%
61-75
4
14%
1
25%
76-90
Пропущено
26
31
8 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 14
5
19%
7
23%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
8
31%
6
19%
46-60
7
27%
6
19%
61-75
3
12%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2
Шарлотт
(19 матчей)
42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 поражений
Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1
Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|4.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|16
|7
|3
|6
|29 - 28
|24
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|5
|5
|27 - 26
|23
|7.
|Цинциннати
|16
|7
|2
|7
|23 - 26
|23
|8.
|Шарлотт
|1:1
|17
|6
|3
|8
|17 - 20
|21
|9.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|15
|5
|4
|6
|22 - 21
|19
|10.
|Интер Майами
|0:0
|16
|5
|4
|7
|15 - 24
|19
|11.
|Торонто
|1:0
|16
|5
|3
|8
|22 - 29
|18
|12.
|Коламбус Кру
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|13.
|Чикаго Файр
|0:0
|16
|3
|6
|7
|14 - 20
|15
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|4
|4
|20 - 19
|28
|2.
|Остин
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|5.
|Даллас
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|16
|5
|4
|7
|16 - 17
|19
|10.
|Колорадо Рэпидс
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|1:1
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Торонто
|1:0
|8
|5
|0
|3
|12 - 12
|15
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|5.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|6.
|Интер Майами
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|7.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|13.
|Цинциннати
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|14.
|Чикаго Файр
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:1
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|10.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|0:0
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|1:0
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|1:1
|9
|0
|3
|6
|6 - 15
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию