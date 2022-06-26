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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
2:1
Конец матча
Шарлотт
0'
1:0
6' Гол
Киото Ромель
1:1
9' Гол
Guzman Corujo
2:1
47' Гол
Шуэньер Матьё
55' Желтая карточка
Торрес Хоакин
70' Желтая карточка
Камашо Руди
79' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
85' Желтая карточка
Guzman Corujo
88' Желтая карточка
Chris Hegardt
90'+8
1
Бреза
Себастьян
22
Джонстон
Алистер
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэль
15
Бро-Гийяр
Закари
2
Ваньяма
Виктор
6
Пьетт
Самуэль
21
Лаппалайнен
Ласси
10
Торрес
Хоакин
7
Хафиз
Хуссейн
Ахмед
30
Киото
Ромель
31
George
Marks
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
5
Уолкс
Антон
28
Мора
Хосеф
13
Бронико
Брандт
36
Koa
Santos
8
Алсивар
Хорди
20
Джонс
Деррик
11
Свидерски
Кароль
12
Риос
Даниэль
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Шарлотт
4-1-4-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Шарлотт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 7 0.44
Киото Ромель 6 (2) 0.38
Камара Кей 3 0.19
Торрес Хоакин 3 0.19
Бро-Гийяр Закари 2 0.13
Шуэньер Матьё 2 0.13
Уотерман Джоэль 2 0.13
Миллер Камаль 1 0.06
Джонстон Алистер 1 0.06
Коне Исмаэль 1 0.06
Лаппалайнен Ласси 1 0.06
Камашо Руди 1 0.06
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ben Bender 3 0.18
Джонс Деррик 1 0.06
Guzman Corujo 1 0.06
Adam Armour 1 0.06

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 7 0
Ваньяма Виктор 5 0
Коне Исмаэль 5 0
Камашо Руди 4 0
Киото Ромель 2 1
Торрес Хоакин 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Пьетт Самуэль 2 0
Matko Miljevic 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Миллер Камаль 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Jonatan Ortiz 4 0
Бронико Брандт 4 0
Фухс Кристиан 2 0
Аффул Харрисон 2 0
Франко Алан 2 0
Риос Даниэль 1 0
Chris Hegardt 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
3
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 0
9 Не забивали 14
4
25%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

12
19
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
17%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
5
42%
4
21%
46-60
5
42%
3
16%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Забито

15
2
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
1
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
1
50%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
4
27%
5
36%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Забито

31
5
16 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
2 Не забивали 13
4
13%
1
20%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
7
23%
1
20%
31-45
8
26%
1
20%
46-60
3
10%
1
20%
61-75
4
13%
1
20%
76-90

Пропущено

27
33
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 15
6
22%
8
24%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
0
0%
5
15%
31-45
8
30%
30%
7
21%
46-60
7
26%
6
18%
61-75
3
11%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2
Шарлотт
(19 матчей)
42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 поражений
Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1
Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 26 - 11 27
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
3. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
4. Клёб де Фут Монреаль 16 8 2 6 30 - 28 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 5 5 27 - 26 23
7. Цинциннати 16 7 2 7 23 - 26 23
8. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
9. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
10. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
11. Коламбус Кру 0:0 14 4 6 4 18 - 15 18
12. Торонто 16 5 3 8 23 - 30 18
13. Чикаго Файр 16 3 5 8 14 - 22 14
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 17 8 5 4 20 - 19 29
2. Даллас 1:0 16 8 4 4 25 - 15 28
3. Остин 0:1 16 8 3 5 29 - 19 27
4. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Хьюстон Динамо 16 6 3 7 20 - 19 21
9. Ванкувер Уайткэпс 16 6 2 8 18 - 28 20
10. Колорадо Рэпидс 15 5 4 6 17 - 18 19
11. Миннесота Юнайтед 16 5 3 8 17 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
5. Торонто 8 5 0 3 13 - 13 15
6. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
7. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
8. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Коламбус Кру 0:0 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
13. Цинциннати 7 3 0 4 12 - 11 9
14. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 0:0 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 1:0 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
7. Остин 0:1 8 4 2 2 17 - 6 14
8. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 0:0 8 1 5 2 8 - 10 8
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
8. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 0:1 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Даллас 1:0 8 3 3 2 10 - 7 12
4. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Реал Солт-Лейк 0:0 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 8 2 1 5 7 - 12 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 5 - 14 2
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Guzman Corujo бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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