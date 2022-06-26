3:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаJoao Gomes
21' Желтая карточкаАвелар Данило
1:0
41' ГолГабриэл Барбоза
1:0
54' Не забитый пенальтиГабриэл Барбоза
2:0
71' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
3:0
90' ГолMarinho II
90'+4
Ход матча
16'
21'
41'
54'
1:0
54'
71'
72'
72'
90'
3:0
35
Joao
Gomes
33
Eder
2
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
30
Ale
19
Henrique
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
10 Диего РибасЗащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Viktor Hugo
-
31 Marinho II
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
-
30 AleПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Henrique IНападающий
- Запасные игроки
-
12 AirtonВратарь
-
16 Пауло ЖоаоЗащитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Juninho V
-
29 Pedrinho VI4
-
34 Luan Patrick
-
40 Matheus XV
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Фламенго
Америка Минейро
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|4
|0.29
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.14
|Перейра Андреас
|2
|0.14
|Виллиан Арао
|2
|0.14
|Энрике Бруно
|1
|0.07
|Рибейро Эвертон
|1
|0.07
|Marinho II
|1
|0.07
|Айртон Лукас
|1
|0.07
|Педро Гильерме
|1
|0.07
|Исла Маурисио
|1
|0.07
|Лазаро
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майдана Яго
|3 (2)
|0.21
|Felipe Azevedo
|2
|0.14
|Aloisio Santos
|2
|0.14
|Ale
|1
|0.07
|Raul Caceres
|1
|0.07
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0.07
|Pedrinho VI4
|1
|0.07
|Everaldo
|0
|0
|Juninho V
|0
|0
|Paulo1
|0
|0
|Eder 2
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marinho II
|4
|0
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Joao Gomes
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felipe Azevedo
|2
|1
|Майдана Яго
|2
|1
|Marlon VII
|2
|1
|Matheus XV
|1
|1
|Родригиньо Кабрал
|2
|0
|Gustavinho
|2
|0
|Henrique I
|2
|0
|Patric II
|2
|0
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0
|Eder 2
|2
|0
|Ale
|0
|1
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|1
|0
|Everaldo
|1
|0
|Авелар Данило
|1
|0
|Juninho IX
|1
|0
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
3
27%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1
Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1
Америка Минейро
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Форталеза - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Сеара 0:2
Америка Минейро - Куяба 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Америка Минейро 3:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Коритиба Парана - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|8
|4
|1
|25 - 8
|28
|2.
|Коринтианс
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|6
|2
|21 - 14
|24
|5.
|Атлетико Минейро
|0:1
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Сантос
|14
|4
|7
|3
|18 - 13
|19
|7.
|Фламенго
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|8.
|Флуминенсе
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|9.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Сан-Паулу
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|11.
|Ред Булл Брагантино
|14
|4
|6
|4
|20 - 19
|18
|12.
|Аваи
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|14.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 13
|16
|15.
|Коритиба Парана
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|16.
|Америка Минейро
|14
|4
|3
|7
|11 - 17
|15
|17.
|Гойяс
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|18.
|Форталеза
|1:0
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|19.
|Куяба
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|3.
|Атлетико Минейро
|0:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|6.
|Сан-Паулу
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|7.
|Аваи
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|9.
|Сантос
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|11.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|12.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|14.
|Флуминенсе
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|1:0
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Ботафого Рибейрао
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|7.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Гойяс
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Атлетико Минейро
|0:1
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|11.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Форталеза
|1:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|14.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Фламенго
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|18.
|Аваи
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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