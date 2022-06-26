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Бразилия: Серия A

2022
Фламенго
3:0
Конец матча
Америка Минейро
0'
16' Желтая карточка
Joao Gomes
21' Желтая карточка
Авелар Данило
1:0
41' Гол
Габриэл Барбоза
1:0
54' Не забитый пенальти
Габриэл Барбоза
54' Желтая карточка
2:0
71' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
3:0
90' Гол
Marinho II
90'+4
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
2
Энрике
Густаво
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
18
Перейра
Андреас
8
Тьяго
Маия
35
Joao
Gomes
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
21
Педро
Гильерме
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
2
Patric
II
33
Eder
2
22
Авелар
Данило
6
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
8
Juninho
IX
30
Ale
11
Felipe
Azevedo
19
Henrique
I
Фламенго
4-3-1-2
Америка Минейро
4-1-4-1

История личных встреч

Фламенго
Америка Минейро

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:0
КСМР
1:0
СA
0:1
СA
2:1
КСМР
1:0
СA
2:1
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 4 0.29
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.14
Перейра Андреас 2 0.14
Виллиан Арао 2 0.14
Энрике Бруно 1 0.07
Рибейро Эвертон 1 0.07
Marinho II 1 0.07
Айртон Лукас 1 0.07
Педро Гильерме 1 0.07
Исла Маурисио 1 0.07
Лазаро 0 0
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майдана Яго 3 (2) 0.21
Felipe Azevedo 2 0.14
Aloisio Santos 2 0.14
Ale 1 0.07
Raul Caceres 1 0.07
Juan Pablo Ramirez 1 0.07
Pedrinho VI4 1 0.07
Everaldo 0 0
Juninho V 0 0
Paulo1 0 0
Eder 2 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marinho II 4 0
Габриэл Барбоза 4 0
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Joao Gomes 3 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Тьяго Маия 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Айртон Лукас 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felipe Azevedo 2 1
Майдана Яго 2 1
Marlon VII 2 1
Matheus XV 1 1
Родригиньо Кабрал 2 0
Gustavinho 2 0
Henrique I 2 0
Patric II 2 0
Juan Pablo Ramirez 2 0
Eder 2 2 0
Ale 0 1
Карлос Алберто Гомес де Жезус 1 0
Everaldo 1 0
Авелар Данило 1 0
Juninho IX 1 0
Жаилсон Марселино 1 0
Мело Артур 1 0
Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
4
33%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
3
19%
3
27%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1
Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1
Америка Минейро
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Форталеза - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Сеара 0:2
Америка Минейро - Куяба 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Америка Минейро 3:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Коритиба Парана - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 8 4 1 25 - 8 28
2. Коринтианс 14 7 5 2 17 - 10 26
3. Атлетико Паранаэнсе 14 7 3 4 17 - 15 24
4. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 6 2 21 - 14 24
5. Атлетико Минейро 0:1 14 5 6 3 19 - 15 21
6. Сантос 14 4 7 3 18 - 13 19
7. Фламенго 14 5 3 6 16 - 15 18
8. Флуминенсе 13 5 3 5 15 - 14 18
9. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 16 - 18 18
10. Сан-Паулу 13 4 6 3 18 - 15 18
11. Ред Булл Брагантино 14 4 6 4 20 - 19 18
12. Аваи 13 5 2 6 15 - 19 17
13. Атлетико Гойяненсе 13 4 4 5 15 - 18 16
14. Сеара 13 3 7 3 13 - 13 16
15. Коритиба Парана 14 4 3 7 16 - 22 15
16. Америка Минейро 14 4 3 7 11 - 17 15
17. Гойяс 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Форталеза 1:0 14 3 4 7 11 - 16 13
19. Куяба 13 3 4 6 9 - 15 13
20. Жувентуде 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 7 4 3 0 9 - 2 15
2. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 2 1 16 - 6 14
3. Атлетико Минейро 0:1 8 4 2 2 12 - 7 14
4. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
6. Сан-Паулу 6 4 1 1 12 - 6 13
7. Аваи 6 4 1 1 11 - 8 13
8. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
9. Сантос 7 3 3 1 12 - 6 12
10. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
11. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
12. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
13. Атлетико Гойяненсе 7 3 2 2 9 - 6 11
14. Флуминенсе 7 3 1 3 10 - 9 10
15. Ботафого Рибейрао 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 1:0 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
3. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Ботафого Рибейрао 7 3 2 2 9 - 10 11
6. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 6 - 8 10
7. Флуминенсе 6 2 2 2 5 - 5 8
8. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Атлетико Минейро 0:1 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
11. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
12. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Форталеза 1:0 6 2 0 4 7 - 10 6
14. Жувентуде 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Фламенго 7 1 2 4 6 - 11 5
16. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
18. Аваи 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Авелар Данило получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Жоао Гомес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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