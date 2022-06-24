История личных встреч
Кызыл-Жар
Тобол
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
2 победы 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кызыл-Жар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бушман Юрий
|5 (3)
|0.38
|Зорич Дарко
|4
|0.31
|Коне Мусса
|1
|0.08
|Каршакевич Валерий
|1
|0.08
|Н'Кололо Жордан
|1
|0.08
|Козлов Евгений II
|1
|0.08
|Мартинс Жиан
|1
|0.08
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Игорь
|6 (1)
|0.46
|Тошич Зоран
|4 (1)
|0.31
|Тагыберген Асхат
|4 (1)
|0.31
|Малый Сергей
|2
|0.15
|Томашевич Зарко
|1
|0.08
|Бриджидо Рубен
|1
|0.08
|Аманович Алекса
|1
|0.08
|Жаксылыков Айбар
|1
|0.08
Карточки
Кызыл-Жар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каршакевич Валерий
|0
|1
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марочкин Александр
|0
|1
|Аманович Алекса
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
60%
4
36%
76-90
Забито
7
17
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
2
29%
3
18%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Забито
14
21
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
5
36%
5
24%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кызыл-Жар
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1
Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1 Каспий - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Ордабасы 3:2 Атырау - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Тобол 0:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Туран 0:1 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Кайрат - Кызыл-Жар 1:0
Тобол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0
Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1 Рубин - Тобол 2:0 Тобол - Шахтёр Караганда 0:2 Шахтёр Караганда - Тобол 5:2 Акжайык - Тобол 0:2 Тобол - Шахтёр Караганда 4:1 Кызыл-Жар - Тобол 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астана
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|28 - 9
|25
|2.
|Каспий
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|15 - 13
|22
|3.
|Тараз
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|4.
|Тобол
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|5.
|Актобе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 14
|20
|6.
|Атырау
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|7.
|Кайрат
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 16
|19
|8.
|Ордабасы
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 14
|17
|9.
|Кызыл-Жар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Шахтёр Караганда
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|11.
|Аксу
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|12.
|Акжайык
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|5 - 11
|12
|13.
|Туран
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|7 - 10
|12
|14.
|Мактаарал
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тобол
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|2.
|Каспий
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 3
|19
|3.
|Астана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 4
|17
|4.
|Ордабасы
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 8
|16
|5.
|Кайрат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Актобе
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|7.
|Тараз
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|8.
|Атырау
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|9.
|Кызыл-Жар
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Шахтёр Караганда
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 5
|9
|11.
|Аксу
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|12.
|Туран
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 2
|8
|13.
|Мактаарал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Акжайык
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тараз
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|2.
|Астана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|3.
|Актобе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|4.
|Атырау
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|5.
|Акжайык
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 10
|7
|6.
|Кызыл-Жар
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|7.
|Кайрат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|8.
|Шахтёр Караганда
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|9.
|Аксу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|10.
|Туран
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|Каспий
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 10
|3
|12.
|Мактаарал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|13.
|Ордабасы
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
|14.
|Тобол
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
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Прогнозы на матч Кызыл-Жар - Тобол
Исход игры
Кызыл-Жар
10.9% (6)
Ничья
29.1% (16)
Тобол
60% (33)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (20)
Меньше
63.64% (35)
Обе команды забьют
Да
63.64% (35)
Нет
36.36% (20)
Популярный счёт
1:2 Тобол
29.1% (16)
1:1 Ничья
29.1% (16)
0:1 Тобол
21.8% (12)
1:0 Кызыл-Жар
7.3% (4)
0:2 Тобол
3.6% (2)
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