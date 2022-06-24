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Казахстан: Премьер-лига

2022
Кызыл-Жар
 
Позже
Тобол
Прогнозы 56
Кызыл-Жар 10.7% (6)
X 28.6% (16)
Тобол 60.7% (34)
Все прогнозы

История личных встреч

Кызыл-Жар
Тобол

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
2 победы 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
К
0:0
С
0:7
С
3:0
С
2:1
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кызыл-Жар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бушман Юрий 5 (3) 0.38
Зорич Дарко 4 0.31
Коне Мусса 1 0.08
Каршакевич Валерий 1 0.08
Н'Кололо Жордан 1 0.08
Козлов Евгений II 1 0.08
Мартинс Жиан 1 0.08
Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Игорь 6 (1) 0.46
Тошич Зоран 4 (1) 0.31
Тагыберген Асхат 4 (1) 0.31
Малый Сергей 2 0.15
Томашевич Зарко 1 0.08
Бриджидо Рубен 1 0.08
Аманович Алекса 1 0.08
Жаксылыков Айбар 1 0.08

Карточки

Кызыл-Жар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каршакевич Валерий 0 1
Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марочкин Александр 0 1
Аманович Алекса 0 1

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
60%
4
36%
76-90

Забито

7
17
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Забито

14
21
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
2
14%
4
19%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кызыл-Жар
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шахтёр Караганда - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Акжайык 2:0 Атырау - Кызыл-Жар 3:3 Кызыл-Жар - Тараз 1:1
Кайрат - Кызыл-Жар 1:1 Кызыл-Жар - Мактаарал 1:1 Ордабасы - Кызыл-Жар 3:1 Кызыл-Жар - Актобе 1:1 Туран - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Аксу 2:1 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Кызыл-Жар - Шахтёр Караганда 0:1 Каспий - Кызыл-Жар 1:0 Кызыл-Жар - Ордабасы 3:2 Атырау - Кызыл-Жар 0:0 Кызыл-Жар - Тобол 0:2 Каспий - Кызыл-Жар 1:2 Кызыл-Жар - Туран 0:1 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Кайрат - Кызыл-Жар 1:0
Тобол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тобол - Каспий 1:0 Тобол - Мактаарал 4:2 Актобе - Тобол 2:1 Тобол - Аксу 2:0
Шахтёр Караганда - Тобол 4:1 Тобол - Астана 1:1 Атырау - Тобол 2:1 Тобол - Кайрат 2:2 Ордабасы - Тобол 3:1 Тобол - Туран 3:0 Тобол - Кызыл-Жар 2:0 Каспий - Тобол 0:0 Тобол - Акжайык 1:0 Тобол - Кайрат 2:1 Рубин - Тобол 2:0 Тобол - Шахтёр Караганда 0:2 Шахтёр Караганда - Тобол 5:2 Акжайык - Тобол 0:2 Тобол - Шахтёр Караганда 4:1 Кызыл-Жар - Тобол 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астана Заявка 13 7 4 2 28 - 9 25
2. Каспий Заявка 13 7 1 5 15 - 13 22
3. Тараз Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
4. Тобол Заявка 13 6 3 4 20 - 16 21
5. Актобе Заявка 12 6 2 4 13 - 14 20
6. Атырау Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
7. Кайрат Заявка 13 5 4 4 12 - 16 19
8. Ордабасы Заявка 12 5 2 5 19 - 14 17
9. Кызыл-Жар Заявка 13 3 6 4 14 - 16 15
10. Шахтёр Караганда Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
11. Аксу Заявка 11 4 1 6 10 - 17 13
12. Акжайык Заявка 12 3 3 6 5 - 11 12
13. Туран Заявка 11 2 6 3 7 - 10 12
14. Мактаарал Заявка 13 2 3 8 10 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тобол Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
2. Каспий Заявка 7 6 1 0 13 - 3 19
3. Астана Заявка 7 5 2 0 21 - 4 17
4. Ордабасы Заявка 7 5 1 1 17 - 8 16
5. Кайрат Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Актобе Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
7. Тараз Заявка 5 4 0 1 8 - 2 12
8. Атырау Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
9. Кызыл-Жар Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10. Шахтёр Караганда Заявка 5 3 0 2 11 - 5 9
11. Аксу Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
12. Туран Заявка 7 1 5 1 3 - 2 8
13. Мактаарал Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
14. Акжайык Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тараз Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
2. Астана Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
3. Актобе Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
4. Атырау Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
5. Акжайык Заявка 8 2 1 5 4 - 10 7
6. Кызыл-Жар Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
7. Кайрат Заявка 5 1 2 2 4 - 10 5
8. Шахтёр Караганда Заявка 7 1 2 4 3 - 11 5
9. Аксу Заявка 6 1 1 4 3 - 13 4
10. Туран Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
11. Каспий Заявка 6 1 0 5 2 - 10 3
12. Мактаарал Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
13. Ордабасы Заявка 5 0 1 4 2 - 6 1
14. Тобол Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
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  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кызыл-Жар - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2022, осталось 2 дня 5 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Кызыл-Жар 10.7% (6)
    X 28.6% (16)
    Тобол 60.7% (34)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Кызыл-Жар - Тобол онлайн

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    Прогнозы на матч Кызыл-Жар - Тобол

    Исход игры
    Кызыл-Жар
    10.9% (6)
    Ничья
    29.1% (16)
    Тобол
    60% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (20)
    Меньше
    63.64% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (35)
    Нет
    36.36% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Тобол
    29.1% (16)
    1:1 Ничья
    29.1% (16)
    0:1 Тобол
    21.8% (12)
    1:0 Кызыл-Жар
    7.3% (4)
    0:2 Тобол
    3.6% (2)
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