0:1
Второй тайм: 84'
0'
43' Желтая карточкаGustav Friberg
0:1
45' ГолЙоханссон Саймон
48' Желтая карточкаРибейро Педро
Ход матча
43'
45'
48'
14
Mikael
Moerk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ског ЭмильПолузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лав Джек Купер
|6 (1)
|0.55
|Башич Алдин
|2
|0.18
|Filip Schyberg
|2
|0.18
|Mikael Moerk
|2
|0.18
|Elmar Abraham
|1
|0.09
|William Granath
|1
|0.09
|Oscar Lennerskog
|1
|0.09
|Маттссон Линус
|0
|0
|Gustav Friberg
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6
|0.55
|Йоханссон Саймон
|3
|0.27
|Dusan Jajic
|1
|0.09
|Гефверт Симон
|1
|0.09
|Max Larsson
|1
|0.09
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.09
|Троне Филип
|0
|0
|Daniel Ask
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лав Джек Купер
|4
|0
|Крейда Владислав
|2
|1
|Filip Schyberg
|2
|0
|Oscar Lennerskog
|2
|0
|Gustav Friberg
|2
|0
|Elias Lindell
|2
|0
|Elmar Abraham
|2
|0
|Marcus Froejd
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Ask
|2
|1
|Dusan Jajic
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Рибейро Педро III
|2
|0
|Раск Теодор
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Йоханссон Саймон
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
20%
4
57%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
13%
5
42%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
17%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
8%
4
18%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
3
25%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эребру 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1
Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|2.
|Браге
|0:1
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|3.
|Утсиктенс
|1:0
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|4.
|Эстер
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|5.
|Сковде АИК
|0:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|7.
|Броммапойкарна
|10
|5
|2
|3
|22 - 18
|17
|8.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|9.
|Треллеборг
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|10.
|Вестерос
|1:0
|11
|3
|4
|4
|14 - 21
|13
|11.
|Норрбю
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|12.
|Ландскруна
|10
|2
|5
|3
|15 - 18
|11
|13.
|Далкурд
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Йёнчёпинг
|10
|2
|1
|7
|17 - 23
|7
|15.
|Эстерсунд
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|16.
|Эргрюте
|10
|0
|4
|6
|12 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Браге
|0:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|Броммапойкарна
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|3.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|4
|0
|2
|17 - 10
|12
|5.
|Утсиктенс
|1:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Хальмстад
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Треллеборг
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Сковде АИК
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Эстер
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Вестерос
|1:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|11.
|Далкурд
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|12.
|Ландскруна
|4
|1
|2
|1
|8 - 9
|5
|13.
|Норрбю
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|14.
|Эстерсунд
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|0
|4
|11 - 13
|3
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Эстер
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Сковде АИК
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Утсиктенс
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Браге
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Вестерос
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|7.
|Норрбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Ландскруна
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Треллеборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Броммапойкарна
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|Эребру
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Эстерсунд
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|15.
|Далкурд
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
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