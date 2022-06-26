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Швеция: Суперэттан

2022
Сковде АИК
0:1
Второй тайм: 84'
Вестерос
0'
43' Желтая карточка
Gustav Friberg
0:1
45' Гол
Йоханссон Саймон
48' Желтая карточка
Рибейро Педро
1
Marcus
Froejd
6
Gabriel
Wallentin
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
19
Сёрман
Самуэль
8
Oscar
Lennerskog
10
Elmar
Abraham
15
Gustav
Friberg
14
Mikael
Moerk
16
Лав
Джек
Купер
9
William
Granath
1
Фагерстрём
Антон
30
Раск
Теодор
5
Энгстрём
Давид
2
Herman
Magnusson
7
Рибейро
Педро
III
26
Mohammed
Yousef
23
Dusan
Jajic
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
11
Гефверт
Симон
14
Viktor
Granath
Сковде АИК
3-4-3
Вестерос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лав Джек Купер 6 (1) 0.55
Башич Алдин 2 0.18
Filip Schyberg 2 0.18
Mikael Moerk 2 0.18
Elmar Abraham 1 0.09
William Granath 1 0.09
Oscar Lennerskog 1 0.09
Маттссон Линус 0 0
Gustav Friberg 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 0.55
Йоханссон Саймон 3 0.27
Dusan Jajic 1 0.09
Гефверт Симон 1 0.09
Max Larsson 1 0.09
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.09
Троне Филип 0 0
Daniel Ask 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Раск Теодор 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лав Джек Купер 4 0
Крейда Владислав 2 1
Filip Schyberg 2 0
Oscar Lennerskog 2 0
Gustav Friberg 2 0
Elias Lindell 2 0
Elmar Abraham 2 0
Marcus Froejd 1 0
William Granath 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Ask 2 1
Dusan Jajic 3 0
Max Larsson 3 0
Рибейро Педро III 2 0
Раск Теодор 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Йоханссон Саймон 1 0
Гефверт Симон 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
20%
4
57%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
13%
5
42%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
17%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
8%
4
18%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
3
25%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эребру 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1
Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0
Вестерос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0
Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 21 - 9 23
2. Браге 0:1 11 6 3 2 21 - 10 21
3. Утсиктенс 1:0 11 6 2 3 21 - 14 20
4. Эстер 10 6 1 3 17 - 11 19
5. Сковде АИК 0:1 11 5 3 3 15 - 13 18
6. Сирианска Эскильстуна 10 6 0 4 24 - 17 18
7. Броммапойкарна 10 5 2 3 22 - 18 17
8. Эребру 10 5 1 4 10 - 11 16
9. Треллеборг 10 4 3 3 16 - 15 15
10. Вестерос 1:0 11 3 4 4 14 - 21 13
11. Норрбю 10 3 2 5 7 - 13 11
12. Ландскруна 10 2 5 3 15 - 18 11
13. Далкурд 10 2 2 6 9 - 15 8
14. Йёнчёпинг 10 2 1 7 17 - 23 7
15. Эстерсунд 10 1 3 6 8 - 19 6
16. Эргрюте 10 0 4 6 12 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Браге 0:1 6 4 1 1 13 - 4 13
2. Броммапойкарна 5 4 1 0 14 - 7 13
3. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
4. Сирианска Эскильстуна 6 4 0 2 17 - 10 12
5. Утсиктенс 1:0 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Хальмстад 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Треллеборг 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Сковде АИК 0:1 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Эстер 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Вестерос 1:0 5 1 3 1 7 - 9 6
11. Далкурд 5 2 0 3 6 - 7 6
12. Ландскруна 4 1 2 1 8 - 9 5
13. Норрбю 5 1 2 2 2 - 5 5
14. Эстерсунд 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Йёнчёпинг 5 1 0 4 11 - 13 3
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Эстер 5 4 0 1 10 - 4 12
3. Сковде АИК 0:1 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Утсиктенс 1:0 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Браге 0:1 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Вестерос 1:0 6 2 1 3 7 - 12 7
7. Норрбю 5 2 0 3 5 - 8 6
8. Сирианска Эскильстуна 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Ландскруна 6 1 3 2 7 - 9 6
10. Треллеборг 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Броммапойкарна 5 1 1 3 8 - 11 4
12. Эребру 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Йёнчёпинг 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Эстерсунд 6 0 2 4 4 - 13 2
15. Далкурд 5 0 2 3 3 - 8 2
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 12 2
  • — Выход в Аллсвенскан
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Вестерос
9.00
4.43
2.80
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