0'
8' Желтая карточкаJacob Stensson
30' Желтая карточкаAlbin Skoglund
36' Желтая карточкаБрандт Йеспер
1:0
46' ГолAlbin Skoglund
67' Желтая карточкаКонрадсен-Сейде Миккель
85' Желтая карточкаMalte Persson
Ход матча
30'
36'
46'
85'
19
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Nsima PeterНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 David David
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|5 (1)
|0.45
|Allan Mohideen
|2
|0.18
|Erik Westermark
|2
|0.18
|Бьорквист Маркус
|2
|0.18
|Nsima Peter
|2
|0.18
|Lucas Hedlund
|2
|0.18
|Брандт Йеспер
|1
|0.09
|Jonathan Quintero
|1
|0.09
|Albin Skoglund
|1
|0.09
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.09
|Jakob Hedenquist
|1
|0.09
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Боувин Маттиас
|0
|0
|Diocounda Gory
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перссон Хоаким
|4
|0.36
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.27
|Карлберг Дуглас
|3
|0.27
|Johan Arvidsson
|3
|0.27
|Рейнхольдссон Андре
|2 (1)
|0.18
|Christopher Redenstrand
|1
|0.09
|Хеллберг Сет
|1
|0.09
|Тамими Джонатан
|1
|0.09
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.09
|Лундин Антон
|1
|0.09
|Jacob Stensson
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брандт Йеспер
|4
|1
|Бом Карл
|3
|0
|Lucas Hedlund
|3
|0
|Nsima Peter
|1
|1
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Predrag Randjelovic II
|2
|0
|Albin Skoglund
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Бьорквист Маркус
|2
|0
|Wilhelm Nilsson
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Diocounda Gory
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеллберг Сет
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Редин Понтус
|1
|1
|Зеттерстрём Александр
|2
|0
|Карлберг Дуглас
|2
|0
|Henry Sletsjoee
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
5
63%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
4
80%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
4
44%
4
31%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
19
21
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
5
26%
5
24%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
6
29%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
7%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
6
67%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2
Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0
Браге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3
Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|2.
|Браге
|0:1
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|3.
|Утсиктенс
|1:0
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|4.
|Эстер
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|5.
|Сковде АИК
|0:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|7.
|Броммапойкарна
|10
|5
|2
|3
|22 - 18
|17
|8.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|9.
|Треллеборг
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|10.
|Вестерос
|1:0
|11
|3
|4
|4
|14 - 21
|13
|11.
|Норрбю
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|12.
|Ландскруна
|10
|2
|5
|3
|15 - 18
|11
|13.
|Далкурд
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Йёнчёпинг
|10
|2
|1
|7
|17 - 23
|7
|15.
|Эстерсунд
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|16.
|Эргрюте
|10
|0
|4
|6
|12 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Браге
|0:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|Броммапойкарна
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|3.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|4
|0
|2
|17 - 10
|12
|5.
|Утсиктенс
|1:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Хальмстад
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Треллеборг
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Сковде АИК
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Эстер
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Вестерос
|1:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|11.
|Далкурд
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|12.
|Ландскруна
|4
|1
|2
|1
|8 - 9
|5
|13.
|Норрбю
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|14.
|Эстерсунд
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|0
|4
|11 - 13
|3
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Эстер
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Сковде АИК
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Утсиктенс
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Браге
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Вестерос
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|7.
|Норрбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Ландскруна
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Треллеборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Броммапойкарна
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|Эребру
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Эстерсунд
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|15.
|Далкурд
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан