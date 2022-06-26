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Швеция: Суперэттан

2022
Утсиктенс
1:0
Конец матча
Браге
0'
8' Желтая карточка
Jacob Stensson
30' Желтая карточка
Albin Skoglund
36' Желтая карточка
Брандт Йеспер
1:0
46' Гол
Albin Skoglund
67' Желтая карточка
Конрадсен-Сейде Миккель
85' Желтая карточка
Malte Persson
90'+7
1
Браттберг
Йохан
4
Allan
Mohideen
3
Брандт
Йеспер
2
Wilhelm
Nilsson
25
Конрадсен-Сейде
Миккель
18
Милованович
Вилльям
6
Erik
Westermark
22
Predrag
Randjelovic
II
19
Nsima
Peter
21
Jonathan
Quintero
10
Albin
Skoglund
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
5
Редин
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
11
Лундин
Антон
14
Jacob
Stensson
8
Хеллберг
Сет
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
12
Johan
Arvidsson
Утсиктенс
4-3-3
Браге
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 5 (1) 0.45
Allan Mohideen 2 0.18
Erik Westermark 2 0.18
Бьорквист Маркус 2 0.18
Nsima Peter 2 0.18
Lucas Hedlund 2 0.18
Брандт Йеспер 1 0.09
Jonathan Quintero 1 0.09
Albin Skoglund 1 0.09
Wilhelm Nilsson 1 0.09
Jakob Hedenquist 1 0.09
Милованович Вилльям 0 0
Боувин Маттиас 0 0
Diocounda Gory 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перссон Хоаким 4 0.36
Сёдерберг Никлас 3 0.27
Карлберг Дуглас 3 0.27
Johan Arvidsson 3 0.27
Рейнхольдссон Андре 2 (1) 0.18
Christopher Redenstrand 1 0.09
Хеллберг Сет 1 0.09
Тамими Джонатан 1 0.09
Зеттерстрём Александр 1 0.09
Лундин Антон 1 0.09
Jacob Stensson 0 0
Henry Sletsjoee 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брандт Йеспер 4 1
Бом Карл 3 0
Lucas Hedlund 3 0
Nsima Peter 1 1
Jonathan Quintero 1 1
Predrag Randjelovic II 2 0
Albin Skoglund 2 0
Erik Westermark 2 0
Бьорквист Маркус 2 0
Wilhelm Nilsson 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Милованович Вилльям 1 0
Allan Mohideen 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Diocounda Gory 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеллберг Сет 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Редин Понтус 1 1
Зеттерстрём Александр 2 0
Карлберг Дуглас 2 0
Henry Sletsjoee 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Лундин Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Malte Persson 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
5
63%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
5
83%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
4
44%
4
31%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
10%
3
14%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
6
30%
5
24%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
3
15%
6
29%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
1
7%
7
70%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2
Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0
Браге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3
Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 21 - 9 23
2. Браге 11 6 3 2 21 - 10 21
3. Утсиктенс 11 6 2 3 21 - 14 20
4. Эстер 10 6 1 3 17 - 11 19
5. Сковде АИК 11 5 3 3 15 - 14 18
6. Сирианска Эскильстуна 11 6 0 5 26 - 20 18
7. Броммапойкарна 10 5 2 3 22 - 18 17
8. Эребру 10 5 1 4 10 - 11 16
9. Треллеборг 10 4 3 3 16 - 15 15
10. Вестерос 11 3 4 4 15 - 21 13
11. Норрбю 10 3 2 5 7 - 13 11
12. Ландскруна 10 2 5 3 15 - 18 11
13. Далкурд 11 3 2 6 12 - 17 11
14. Йёнчёпинг 10 2 1 7 17 - 23 7
15. Эстерсунд 10 1 3 6 8 - 19 6
16. Эргрюте 10 0 4 6 12 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
2. Броммапойкарна 5 4 1 0 14 - 7 13
3. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
4. Сирианска Эскильстуна 6 4 0 2 17 - 10 12
5. Утсиктенс 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Хальмстад 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Далкурд 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Треллеборг 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Эстер 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Вестерос 5 1 3 1 7 - 9 6
12. Ландскруна 4 1 2 1 8 - 9 5
13. Норрбю 5 1 2 2 2 - 5 5
14. Эстерсунд 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Йёнчёпинг 5 1 0 4 11 - 13 3
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Эстер 5 4 0 1 10 - 4 12
3. Сковде АИК 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Утсиктенс 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Браге 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Вестерос 6 2 1 3 8 - 12 7
7. Ландскруна 6 1 3 2 7 - 9 6
8. Треллеборг 4 2 0 2 7 - 9 6
9. Норрбю 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
11. Броммапойкарна 5 1 1 3 8 - 11 4
12. Эребру 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Йёнчёпинг 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Эстерсунд 6 0 2 4 4 - 13 2
15. Далкурд 5 0 2 3 3 - 8 2
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 12 2
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    85'
    Malte Persson получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Christopher Redenstrand уходит с поля. Malte Persson выходит вместо него
  • 82'
    Wilhelm Nilsson уходит с поля. Erik Gunnarsson выходит вместо него
  • 82'
    William Milovanovic уходит с поля. Jakob Hedenquist выходит вместо него
  • 79'
    Хеллберг Сет уходит с поля. Filip Sjoeberg выходит вместо него
  • 73'
    Jonathan Quintero уходит с поля. Боувин Маттиас выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      36'
      Брандт Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Albin Skoglund получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Jacob Stensson получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 1:0 Браге онлайн

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