Стадион: Страндваллен Зрители: 2639
1:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаЙоханссон Херман
44' Желтая карточкаГустафссон Виктор
49' Желтая карточкаХалити Йетмир
0:1
67' ГолDaniel Eid
68' Желтая карточкаDaniel Eid
1:1
78' ГолSilas Nwankwo
90' Желтая карточкаМёрфельт Альбин
90'+6
Ход матча
20'
49'
67'
0:1
68'
78'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
46 Владение мячом, % 54
15
Кричак
Иван
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
20
Daniel
Eid
18
Скуласон
Ари
14
Бинаку
Эгзон
10
Леви
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
30 Otto Lindell
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
История личных встреч
Мьельбю
Норрчёпинг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|4
|0.36
|Моро Мамудо
|2
|0.18
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.18
|Густавссон Йеспер
|1
|0.09
|Йоханссон Херман
|1
|0.09
|Грасия Карлос
|1
|0.09
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леви Йонатан
|5
|0.45
|Нюман Кристоффер
|5
|0.45
|Ортмарк Якоб
|3
|0.27
|Daniel Eid
|1
|0.09
|Марковик Эман
|1
|0.09
|Скуласон Ари
|0
|0
|Сема Майч
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лёфквист Дэвид
|3
|0
|Кричак Иван
|3
|0
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Magnus Woerts
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Густавссон Йеспер
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Daniel Eid
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Ортмарк Якоб
|1
|0
|Марковик Эман
|1
|0
|Леви Йонатан
|1
|0
|Экполо Годсвилл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
12
15
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
4
33%
1
7%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
5
38%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0
Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1
Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|2.
|АИК
|12
|7
|3
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Юргорден
|11
|5
|3
|3
|20 - 8
|18
|5.
|Мальмё
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|6.
|Кальмар
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|7.
|Мьельбю
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|Эльфсборг
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|9.
|Норрчёпинг
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Гётеборг
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|11.
|Сириус
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|12.
|Вернаму
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|13.
|Варберг БоИС
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|14.
|Дегерфорс
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|15.
|Сундсвалль
|10
|2
|0
|8
|9 - 24
|6
|16.
|Хельсинборг
|11
|1
|2
|8
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Юргорден
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Хеккен
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|5.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Эльфсборг
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|7.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|8.
|Сириус
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Кальмар
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|10.
|Норрчёпинг
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|11.
|Гётеборг
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|Варберг БоИС
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Сундсвалль
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|15.
|Дегерфорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|16.
|Хельсинборг
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Хаммарбю
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|3.
|Мальмё
|6
|2
|2
|2
|3 - 6
|8
|4.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|5.
|Норрчёпинг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|6.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Гётеборг
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|8.
|Сириус
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|9.
|Эльфсборг
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|10.
|Вернаму
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Мьельбю
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|Варберг БоИС
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|13.
|Дегерфорс
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|14.
|Юргорден
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|15.
|Хельсинборг
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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