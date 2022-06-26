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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 2639
Мьельбю
1:1
Конец матча
Норрчёпинг
0'
20' Желтая карточка
Йоханссон Херман
44' Желтая карточка
Густафссон Виктор
49' Желтая карточка
Халити Йетмир
0:1
67' Гол
Daniel Eid
68' Желтая карточка
Daniel Eid
1:1
78' Гол
Silas Nwankwo
90' Желтая карточка
Мёрфельт Альбин
90'+6
35
Бролин
Самуэль
15
Кричак
Иван
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
12
Лёфквист
Дэвид
26
Перссон
Ноа
31
Silas
Nwankwo
10
Моро
Мамудо
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
25
Дагерстол
Филип
20
Daniel
Eid
7
Ортмарк
Якоб
18
Скуласон
Ари
14
Бинаку
Эгзон
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
9
Марковик
Эман
Мьельбю
3-5-2
Норрчёпинг
3-4-3

История личных встреч

Мьельбю
Норрчёпинг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

А
2:2
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
3:2
А
1:2
КШ
2:0
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
0:3
С
1:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 4 0.36
Моро Мамудо 2 0.18
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.18
Густавссон Йеспер 1 0.09
Йоханссон Херман 1 0.09
Грасия Карлос 1 0.09
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Эйле Ноа 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леви Йонатан 5 0.45
Нюман Кристоффер 5 0.45
Ортмарк Якоб 3 0.27
Daniel Eid 1 0.09
Марковик Эман 1 0.09
Скуласон Ари 0 0
Сема Майч 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Абдулразак Исхак 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёфквист Дэвид 3 0
Кричак Иван 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Otto Rosengren 3 0
Magnus Woerts 2 0
Грасия Карлос 2 0
Густавссон Йеспер 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Штоль Адам 1 0
Моро Мамудо 1 0
Халити Йетмир 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Эйле Ноа 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 4 0
Абдулразак Исхак 3 0
Daniel Eid 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Вальквист Линус 1 0
Янссон Оскар 1 0
Ортмарк Якоб 1 0
Марковик Эман 1 0
Леви Йонатан 1 0
Экполо Годсвилл 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

12
15
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
4
33%
1
7%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
5
38%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0
Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1
Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 7 3 1 24 - 16 24
2. АИК 12 7 3 2 18 - 14 24
3. Хаммарбю 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Юргорден 11 5 3 3 20 - 8 18
5. Мальмё 11 5 3 3 11 - 9 18
6. Кальмар 10 5 1 4 13 - 9 16
7. Мьельбю 11 4 4 3 11 - 10 16
8. Эльфсборг 10 4 3 3 19 - 11 15
9. Норрчёпинг 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Гётеборг 10 4 2 4 11 - 10 14
11. Сириус 10 4 2 4 12 - 17 14
12. Вернаму 10 3 3 4 11 - 12 12
13. Варберг БоИС 10 3 2 5 7 - 15 11
14. Дегерфорс 11 2 1 8 9 - 24 7
15. Сундсвалль 10 2 0 8 9 - 24 6
16. Хельсинборг 11 1 2 8 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Юргорден 6 5 1 0 19 - 4 16
3. Хеккен 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
5. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Эльфсборг 5 3 1 1 10 - 5 10
7. Мальмё 5 3 1 1 8 - 3 10
8. Сириус 4 3 0 1 5 - 4 9
9. Кальмар 5 3 0 2 6 - 3 9
10. Норрчёпинг 5 2 2 1 10 - 5 8
11. Гётеборг 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
13. Варберг БоИС 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Сундсвалль 5 2 0 3 6 - 10 6
15. Дегерфорс 6 1 1 4 4 - 13 4
16. Хельсинборг 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Хаммарбю 5 3 0 2 9 - 4 9
3. Мальмё 6 2 2 2 3 - 6 8
4. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
5. Норрчёпинг 6 2 1 3 5 - 8 7
6. Кальмар 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Гётеборг 5 2 0 3 4 - 5 6
8. Сириус 6 1 2 3 7 - 13 5
9. Эльфсборг 5 1 2 2 9 - 6 5
10. Вернаму 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Мьельбю 5 1 1 3 2 - 6 4
12. Варберг БоИС 5 1 1 3 3 - 9 4
13. Дегерфорс 5 1 0 4 5 - 11 3
14. Юргорден 5 0 2 3 1 - 4 2
15. Хельсинборг 5 0 1 4 5 - 9 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Густафссон Виктор получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Herman Johansson получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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