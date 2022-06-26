3:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаAlex Simovski
16' Желтая карточкаРафаэль Йорк
19' Желтая карточкаМаннс Йеспер
29' Желтая карточкаАрин Франк
1:0
36' ГолКабаши Ариан
1:1
45' ГолМаннс Йеспер
1:2
65' ГолГётессон Виктор
2:2
81' ГолArash Motaraghebjafarpour
3:2
90' ГолStefan Wolf2
90' Желтая карточкаStefan Wolf2
90'+6
Ход матча
16'
19'
29'
36'
1:0
45'
65'
1:2
81'
90'
90'
30
Аллен
Бобби
17
Fabio
Dixon
32
Stefan
Wolf2
27
Арин
Франк
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
-
30 Аллен БоббиВратарь
-
17 Fabio DixonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Авад АхмедНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Yasin Aras
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
-
27 Сарр ЛаминВратарь
- Полузащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Далкурд
Сирианска Эскильстуна
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Далкурд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабаши Ариан
|5
|0.45
|Арин Франк
|1
|0.09
|Stefan Wolf2
|1
|0.09
|Рахмани Бахтияр
|1
|0.09
|Ezequiel Montagna
|1
|0.09
|Костонс Кун
|1
|0.09
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0.09
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0.09
|Andreas Katsantonis
|0
|0
|Fabio Dixon
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|9
|0.82
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0.27
|Гётессон Виктор
|3
|0.27
|Sadmir Zekovic
|3
|0.27
|Алсанати Андре
|2
|0.18
|Рафаэль Йорк
|2
|0.18
|Худу Абдул Халик
|1
|0.09
|Joel Berhane
|1
|0.09
|Маннс Йеспер
|1
|0.09
|Форс Виктор
|0
|0
|Якубу Алию
|0
|0
Карточки
Далкурд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костонс Кун
|2
|1
|Alex Simovski
|3
|0
|Олберкис Сигитас
|1
|1
|Fabio Dixon
|1
|1
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Ezequiel Montagna
|2
|0
|Арин Франк
|2
|0
|Аллен Бобби
|1
|0
|Andreas Katsantonis
|1
|0
|Stefan Wolf2
|1
|0
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0
|Rassa Rahmani
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|5
|1
|Форс Виктор
|4
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Маркес Микаэль
|3
|0
|Мишель Феликс
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Anton Ekeroth
|2
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
4
17
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
5
29%
29%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
13
26
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
8%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
31%
4
15%
31-45
2
15%
6
23%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
3
23%
7
27%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
4
25%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Далкурд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1
Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0
Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|2.
|Браге
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|3.
|Утсиктенс
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|4.
|Эстер
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|5.
|Сковде АИК
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|6
|0
|5
|26 - 20
|18
|7.
|Броммапойкарна
|10
|5
|2
|3
|22 - 18
|17
|8.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|9.
|Треллеборг
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|10.
|Вестерос
|11
|3
|4
|4
|15 - 21
|13
|11.
|Норрбю
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|12.
|Ландскруна
|10
|2
|5
|3
|15 - 18
|11
|13.
|Далкурд
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|14.
|Йёнчёпинг
|10
|2
|1
|7
|17 - 23
|7
|15.
|Эстерсунд
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|16.
|Эргрюте
|10
|0
|4
|6
|12 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Браге
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|Броммапойкарна
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|3.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|4
|0
|2
|17 - 10
|12
|5.
|Утсиктенс
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Хальмстад
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Далкурд
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Треллеборг
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|9.
|Сковде АИК
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Эстер
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Вестерос
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|12.
|Ландскруна
|4
|1
|2
|1
|8 - 9
|5
|13.
|Норрбю
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|14.
|Эстерсунд
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|0
|4
|11 - 13
|3
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Эстер
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Сковде АИК
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Утсиктенс
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Браге
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Вестерос
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|7.
|Ландскруна
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|8.
|Треллеборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|9.
|Норрбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|11.
|Броммапойкарна
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|Эребру
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Эстерсунд
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|15.
|Далкурд
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
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