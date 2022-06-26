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Швеция: Суперэттан

2022
Далкурд
3:2
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
7' Желтая карточка
Alex Simovski
16' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
19' Желтая карточка
Маннс Йеспер
29' Желтая карточка
Арин Франк
1:0
36' Гол
Кабаши Ариан
1:1
45' Гол
Маннс Йеспер
1:2
65' Гол
Гётессон Виктор
2:2
81' Гол
Arash Motaraghebjafarpour
3:2
90' Гол
Stefan Wolf2
90' Желтая карточка
Stefan Wolf2
90'+6
30
Аллен
Бобби
17
Fabio
Dixon
4
Umit
Aras
25
Олберкис
Сигитас
3
Alex
Simovski
32
Stefan
Wolf2
6
Suleman
Zurmati
27
Арин
Франк
22
Ezequiel
Montagna
7
Кабаши
Ариан
20
Andreas
Katsantonis
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
13
Мишель
Феликс
16
Рафаэль
Йорк
6
Ryan
Williams
II
10
Алсанати
Андре
33
Amar
Muhsin
Далкурд
4-2-3-1
Сирианска Эскильстуна
5-3-2

История личных встреч

Далкурд
Сирианска Эскильстуна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:1
С
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Далкурд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабаши Ариан 5 0.45
Арин Франк 1 0.09
Stefan Wolf2 1 0.09
Рахмани Бахтияр 1 0.09
Ezequiel Montagna 1 0.09
Костонс Кун 1 0.09
Arash Motaraghebjafarpour 1 0.09
Лагерфельдт Лукас 1 0.09
Andreas Katsantonis 0 0
Fabio Dixon 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 9 0.82
Шауш Абделькарим Маммар 3 0.27
Гётессон Виктор 3 0.27
Sadmir Zekovic 3 0.27
Алсанати Андре 2 0.18
Рафаэль Йорк 2 0.18
Худу Абдул Халик 1 0.09
Joel Berhane 1 0.09
Маннс Йеспер 1 0.09
Форс Виктор 0 0
Якубу Алию 0 0

Карточки

Далкурд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костонс Кун 2 1
Alex Simovski 3 0
Олберкис Сигитас 1 1
Fabio Dixon 1 1
Кабаши Ариан 2 0
Ezequiel Montagna 2 0
Арин Франк 2 0
Аллен Бобби 1 0
Andreas Katsantonis 1 0
Stefan Wolf2 1 0
Лагерфельдт Лукас 1 0
Rassa Rahmani 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 5 1
Форс Виктор 4 0
Рафаэль Йорк 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Маркес Микаэль 3 0
Мишель Феликс 2 0
Алсанати Андре 2 0
Anton Ekeroth 2 0
Ryan Williams II 1 0
Amar Muhsin 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

4
17
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
5
29%
29%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

13
26
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
8%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
31%
4
15%
31-45
2
15%
6
23%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
3
23%
7
27%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
4
25%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Далкурд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эргрюте - Далкурд 3:3 Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1
Утсиктенс - Далкурд 3:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0
Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 21 - 9 23
2. Браге 11 6 3 2 21 - 10 21
3. Утсиктенс 11 6 2 3 21 - 14 20
4. Эстер 10 6 1 3 17 - 11 19
5. Сковде АИК 11 5 3 3 15 - 14 18
6. Сирианска Эскильстуна 11 6 0 5 26 - 20 18
7. Броммапойкарна 10 5 2 3 22 - 18 17
8. Эребру 10 5 1 4 10 - 11 16
9. Треллеборг 10 4 3 3 16 - 15 15
10. Вестерос 11 3 4 4 15 - 21 13
11. Норрбю 10 3 2 5 7 - 13 11
12. Ландскруна 10 2 5 3 15 - 18 11
13. Далкурд 11 3 2 6 12 - 17 11
14. Йёнчёпинг 10 2 1 7 17 - 23 7
15. Эстерсунд 10 1 3 6 8 - 19 6
16. Эргрюте 10 0 4 6 12 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
2. Броммапойкарна 5 4 1 0 14 - 7 13
3. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
4. Сирианска Эскильстуна 6 4 0 2 17 - 10 12
5. Утсиктенс 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Хальмстад 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Далкурд 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Треллеборг 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Эстер 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Вестерос 5 1 3 1 7 - 9 6
12. Ландскруна 4 1 2 1 8 - 9 5
13. Норрбю 5 1 2 2 2 - 5 5
14. Эстерсунд 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Йёнчёпинг 5 1 0 4 11 - 13 3
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Эстер 5 4 0 1 10 - 4 12
3. Сковде АИК 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Утсиктенс 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Браге 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Вестерос 6 2 1 3 8 - 12 7
7. Ландскруна 6 1 3 2 7 - 9 6
8. Треллеборг 4 2 0 2 7 - 9 6
9. Норрбю 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
11. Броммапойкарна 5 1 1 3 8 - 11 4
12. Эребру 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Йёнчёпинг 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Эстерсунд 6 0 2 4 4 - 13 2
15. Далкурд 5 0 2 3 3 - 8 2
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 12 2
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  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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