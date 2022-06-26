Стадион: Сёр Арена
0:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаВормгор Вито
29' Желтая карточкаФаллениус Оскар
43' Желтая карточкаTobias Bjoernebye
71' Желтая карточкаHarald Holter
0:1
76' ГолAdem Gueven
82' Желтая карточкаАнтонссон Бьярни
90'+8
Ход матча
6'
29'
71'
76'
0:1
82'
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
История личных встреч
Старт
Конгсвингер
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
12 матчей
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|11
|1
|Шульц Эрик
|3
|0.27
|Фаллениус Оскар
|2
|0.18
|Антонссон Бьярни
|2 (1)
|0.18
|Нчамаа Базилио
|1
|0.09
|Тённесен Кристоффер
|1
|0.09
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0.09
|Alagie Sanyang
|0
|0
|Дервискадич Эмир
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Tangen Vinjor
|4
|0.36
|Martin Hoel Andersen
|2
|0.18
|Брингакер Матиас
|2
|0.18
|Jesper Grundt
|1
|0.09
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.09
|Adem Gueven
|1
|0.09
|Victor Grodaas
|1
|0.09
|Kristian Jahr
|0
|0
|Trace Murray
|0
|0
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|Sander Marthinussen
|0
|0
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонссон Бьярни
|3
|0
|Фаллениус Оскар
|3
|0
|Вормгор Вито
|2
|0
|Шульц Эрик
|1
|0
|Робстад Хенрик
|1
|0
|Alagie Sanyang
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Jesper Gregersen
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Bjoernebye
|3
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Harald Holter
|2
|0
|Холме Фредрик
|2
|0
|Kristian Jahr
|1
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Эгель-Йонсен Кевин
|1
|0
|Sander Marthinussen
|1
|0
|Nikolai Jorgensen
|1
|0
|Jan Hoeiby
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
27%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
4
19%
2
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
4
19%
3
25%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арендал - Старт 2:3 Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2
Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2
Конгсвингер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3
КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|8
|2
|0
|32 - 7
|26
|2.
|Мьёндален
|10
|7
|1
|2
|15 - 14
|22
|3.
|Стабек
|11
|5
|5
|1
|14 - 4
|20
|4.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|15 - 14
|20
|5.
|Санднес
|10
|6
|1
|3
|14 - 15
|19
|6.
|КФУМ
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|7.
|Согндаль
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|8.
|Старт
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|9.
|Рёуфосс
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|Фредрикстад
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Конгсвингер
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|12.
|Осане
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|13.
|Брюне
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Гроруд
|10
|0
|6
|4
|14 - 20
|6
|15.
|Стйордалс Блинк
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|16.
|Скейд
|11
|1
|0
|10
|12 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|2.
|Бранн
|5
|3
|2
|0
|15 - 2
|11
|3.
|Рёуфосс
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|4.
|Старт
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|5.
|Согндаль
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|КФУМ
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Конгсвингер
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Фредрикстад
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Санднес
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Ранхейм
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|11.
|Брюне
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Стабек
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|13.
|Осане
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|14.
|Скейд
|6
|1
|0
|5
|10 - 13
|3
|15.
|Гроруд
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Стабек
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|3.
|Ранхейм
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Санднес
|5
|4
|0
|1
|6 - 5
|12
|5.
|КФУМ
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Согндаль
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|7.
|Мьёндален
|4
|2
|1
|1
|5 - 9
|7
|8.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|9.
|Стйордалс Блинк
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Осане
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Фредрикстад
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|12.
|Гроруд
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|13.
|Конгсвингер
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|Рёуфосс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|15.
|Брюне
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|16.
|Скейд
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
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