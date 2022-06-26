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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Старт
0:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
6' Желтая карточка
Вормгор Вито
29' Желтая карточка
Фаллениус Оскар
43' Желтая карточка
Tobias Bjoernebye
71' Желтая карточка
Harald Holter
0:1
76' Гол
Adem Gueven
82' Желтая карточка
Антонссон Бьярни
90'+8
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
4
Вормгор
Вито
22
Тённесен
Кристоффер
21
Шеквист
Сандер
Хансен
6
Антонссон
Бьярни
7
Дервискадич
Эмир
30
Нчамаа
Базилио
11
Шульц
Эрик
10
Alagie
Sanyang
16
Фаллениус
Оскар
1
Стрёмберг
Август
19
Kristian
Jahr
5
Холме
Фредрик
16
Стейринг
Пер-Магнус
25
Эгель-Йонсен
Кевин
6
Harald
Holter
18
Tobias
Bjoernebye
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
3
Victor
Grodaas
9
Adem
Gueven
23
Martin
Tangen
Vinjor
Старт
3-4-3
Конгсвингер
3-5-2

История личных встреч

Старт
Конгсвингер

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
3:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
3:0
КН
1:0
ПД
0:1
Т
3:3
Т
3:0
А
2:2
А
2:0
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 11 1
Шульц Эрик 3 0.27
Фаллениус Оскар 2 0.18
Антонссон Бьярни 2 (1) 0.18
Нчамаа Базилио 1 0.09
Тённесен Кристоффер 1 0.09
Шеквист Сандер Хансен 1 0.09
Alagie Sanyang 0 0
Дервискадич Эмир 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Tangen Vinjor 4 0.36
Martin Hoel Andersen 2 0.18
Брингакер Матиас 2 0.18
Jesper Grundt 1 0.09
Стейринг Пер-Магнус 1 0.09
Adem Gueven 1 0.09
Victor Grodaas 1 0.09
Kristian Jahr 0 0
Trace Murray 0 0
Mathias Berg Gjerstroem 0 0
Sander Marthinussen 0 0

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонссон Бьярни 3 0
Фаллениус Оскар 3 0
Вормгор Вито 2 0
Шульц Эрик 1 0
Робстад Хенрик 1 0
Alagie Sanyang 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Марес Люк 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Jesper Gregersen 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tobias Bjoernebye 3 0
Adem Gueven 2 0
Harald Holter 2 0
Холме Фредрик 2 0
Kristian Jahr 1 0
Герсон Ларс 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Эгель-Йонсен Кевин 1 0
Sander Marthinussen 1 0
Nikolai Jorgensen 1 0
Jan Hoeiby 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
27%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
4
19%
2
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
4
19%
3
25%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
15%
5
31%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арендал - Старт 2:3 Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2
Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2
Конгсвингер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3
КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 8 2 0 32 - 7 26
2. Мьёндален 10 7 1 2 15 - 14 22
3. Стабек 11 5 5 1 14 - 4 20
4. Ранхейм 10 6 2 2 15 - 14 20
5. Санднес 10 6 1 3 14 - 15 19
6. КФУМ 10 5 3 2 18 - 15 18
7. Согндаль 10 5 2 3 17 - 16 17
8. Старт 11 4 4 3 21 - 13 16
9. Рёуфосс 10 3 4 3 10 - 15 13
10. Фредрикстад 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Конгсвингер 11 3 2 6 12 - 16 11
12. Осане 10 2 3 5 12 - 21 9
13. Брюне 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Гроруд 10 0 6 4 14 - 20 6
15. Стйордалс Блинк 10 1 2 7 11 - 20 5
16. Скейд 11 1 0 10 12 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 6 5 0 1 10 - 5 15
2. Бранн 5 3 2 0 15 - 2 11
3. Рёуфосс 6 3 2 1 6 - 6 11
4. Старт 6 2 3 1 11 - 7 9
5. Согндаль 5 3 0 2 9 - 7 9
6. КФУМ 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Конгсвингер 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Фредрикстад 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Санднес 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Ранхейм 5 2 1 2 7 - 10 7
11. Брюне 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Стабек 5 1 3 1 2 - 2 6
13. Осане 5 1 1 3 6 - 14 4
14. Скейд 6 1 0 5 10 - 13 3
15. Гроруд 4 0 2 2 5 - 9 2
16. Стйордалс Блинк 5 0 0 5 4 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 5 5 0 0 17 - 5 15
2. Стабек 6 4 2 0 12 - 2 14
3. Ранхейм 5 4 1 0 8 - 4 13
4. Санднес 5 4 0 1 6 - 5 12
5. КФУМ 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Согндаль 5 2 2 1 8 - 9 8
7. Мьёндален 4 2 1 1 5 - 9 7
8. Старт 5 2 1 2 10 - 6 7
9. Стйордалс Блинк 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Осане 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Фредрикстад 6 1 2 3 8 - 10 5
12. Гроруд 6 0 4 2 9 - 11 4
13. Конгсвингер 6 1 0 5 3 - 9 3
14. Рёуфосс 4 0 2 2 4 - 9 2
15. Брюне 5 0 1 4 5 - 10 1
16. Скейд 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Tobias Bjoernebye получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Фаллениус Оскар получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      6'
      Вормгор Вито получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Старт 0:1 Конгсвингер онлайн

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