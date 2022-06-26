Стадион: Стора Валла Зрители: 5880
0'
1:0
13' ГолДжурджич Никола
1:1
44' ГолAmar Abdirahman Ahmed
74' Желтая карточкаБьорнстрем Аксель
90' Желтая карточкаМилошевич Александер
90' Желтая карточкаКрай Антон
90'+9
Ход матча
13'
44'
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 5
-
9 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
44 Владение мячом, % 56
17
Край
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Henry Atola
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
История личных встреч
Дегерфорс
АИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|5
|0.45
|Diego Campos2
|2
|0.18
|Джурджич Никола
|1
|0.09
|Гравиус Христос
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Эрквист Расмус
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|4
|0.33
|Ларссон Себастьян
|4 (4)
|0.33
|Ларссон Джордан
|3
|0.25
|Милошевич Александер
|2
|0.17
|Оума Эрик
|1
|0.08
|Стефанелли Николас
|1
|0.08
|Айяри Ясин
|1
|0.08
|Amar Abdirahman Ahmed
|1
|0.08
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|4
|1
|Ольссон Себастьян II
|1
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Гравиус Христос
|2
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Сабеткар Шон
|2
|0
|Diego Campos2
|2
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Карлен Адам
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милошевич Александер
|4
|0
|Ларссон Себастьян
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|Оума Эрик
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Айяри Ясин
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Jesper Ceesay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Пропущено
14
12
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
6
43%
4
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
8
17
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
13%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
4
50%
3
18%
76-90
Пропущено
25
15
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
9
36%
4
27%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
4
16%
5
33%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
6
24%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3
Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1
АИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2
Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен Берген 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|2.
|АИК
|12
|7
|3
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Юргорден
|11
|5
|3
|3
|20 - 8
|18
|5.
|Мальмё
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|6.
|Кальмар
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|7.
|Мьельбю
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|Эльфсборг
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|9.
|Норрчёпинг
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Гётеборг
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|11.
|Сириус
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|12.
|Вернаму
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|13.
|Варберг БоИС
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|14.
|Дегерфорс
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|15.
|Сундсвалль
|10
|2
|0
|8
|9 - 24
|6
|16.
|Хельсинборг
|11
|1
|2
|8
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Юргорден
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Хеккен
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|5.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Эльфсборг
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|7.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|8.
|Сириус
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Кальмар
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|10.
|Норрчёпинг
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|11.
|Гётеборг
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|Варберг БоИС
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Сундсвалль
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|15.
|Дегерфорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|16.
|Хельсинборг
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Хаммарбю
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|3.
|Мальмё
|6
|2
|2
|2
|3 - 6
|8
|4.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|5.
|Норрчёпинг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|6.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Гётеборг
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|8.
|Сириус
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|9.
|Эльфсборг
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|10.
|Вернаму
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Мьельбю
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|Варберг БоИС
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|13.
|Дегерфорс
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|14.
|Юргорден
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|15.
|Хельсинборг
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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