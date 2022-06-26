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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 5880
Дегерфорс
1:1
Конец матча
АИК
0'
1:0
13' Гол
Джурджич Никола
1:1
44' Гол
Amar Abdirahman Ahmed
74' Желтая карточка
Бьорнстрем Аксель
90' Желтая карточка
Милошевич Александер
90' Желтая карточка
Край Антон
90'+9
1
Уайтмэн
Элфи
5
Гайаю
Джозеф-Клод
2
Гранат
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
17
Край
Антон
16
Эрквист
Расмус
22
Салмон
Джастин
11
Гравиус
Христос
40
Джурджич
Никола
19
Саиди
Абдельрахман
8
Diego
Campos2
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
9
Стефанелли
Николас
26
Айяри
Ясин
8
Хуссейн
Билаль
18
Amar
Abdirahman
Ahmed
19
Ларссон
Джордан
22
Мбунга-Кимпиока
Бенджамин
Дегерфорс
4-3-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Дегерфорс
АИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
3:2
А
2:1
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 5 0.45
Diego Campos2 2 0.18
Джурджич Никола 1 0.09
Гравиус Христос 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Эрквист Расмус 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 4 0.33
Ларссон Себастьян 4 (4) 0.33
Ларссон Джордан 3 0.25
Милошевич Александер 2 0.17
Оума Эрик 1 0.08
Стефанелли Николас 1 0.08
Айяри Ясин 1 0.08
Amar Abdirahman Ahmed 1 0.08
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 4 1
Ольссон Себастьян II 1 1
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Гравиус Христос 2 0
Линделль Эрик 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Сабеткар Шон 2 0
Diego Campos2 2 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Карлен Адам 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Салмон Джастин 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милошевич Александер 4 0
Ларссон Себастьян 3 0
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Оума Эрик 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Айяри Ясин 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Бауи Набиль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Jesper Ceesay 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Пропущено

14
12
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
6
43%
4
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

8
17
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
13%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
4
50%
3
18%
76-90

Пропущено

25
15
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
9
36%
4
27%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
4
16%
5
33%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
6
24%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3
Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1
АИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2
Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен Берген 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 7 3 1 24 - 16 24
2. АИК 12 7 3 2 18 - 14 24
3. Хаммарбю 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Юргорден 11 5 3 3 20 - 8 18
5. Мальмё 11 5 3 3 11 - 9 18
6. Кальмар 10 5 1 4 13 - 9 16
7. Мьельбю 11 4 4 3 11 - 10 16
8. Эльфсборг 10 4 3 3 19 - 11 15
9. Норрчёпинг 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Гётеборг 10 4 2 4 11 - 10 14
11. Сириус 10 4 2 4 12 - 17 14
12. Вернаму 10 3 3 4 11 - 12 12
13. Варберг БоИС 10 3 2 5 7 - 15 11
14. Дегерфорс 11 2 1 8 9 - 24 7
15. Сундсвалль 10 2 0 8 9 - 24 6
16. Хельсинборг 11 1 2 8 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Юргорден 6 5 1 0 19 - 4 16
3. Хеккен 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
5. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Эльфсборг 5 3 1 1 10 - 5 10
7. Мальмё 5 3 1 1 8 - 3 10
8. Сириус 4 3 0 1 5 - 4 9
9. Кальмар 5 3 0 2 6 - 3 9
10. Норрчёпинг 5 2 2 1 10 - 5 8
11. Гётеборг 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
13. Варберг БоИС 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Сундсвалль 5 2 0 3 6 - 10 6
15. Дегерфорс 6 1 1 4 4 - 13 4
16. Хельсинборг 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Хаммарбю 5 3 0 2 9 - 4 9
3. Мальмё 6 2 2 2 3 - 6 8
4. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
5. Норрчёпинг 6 2 1 3 5 - 8 7
6. Кальмар 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Гётеборг 5 2 0 3 4 - 5 6
8. Сириус 6 1 2 3 7 - 13 5
9. Эльфсборг 5 1 2 2 9 - 6 5
10. Вернаму 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Мьельбю 5 1 1 3 2 - 6 4
12. Варберг БоИС 5 1 1 3 3 - 9 4
13. Дегерфорс 5 1 0 4 5 - 11 3
14. Юргорден 5 0 2 3 1 - 4 2
15. Хельсинборг 5 0 1 4 5 - 9 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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