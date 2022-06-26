Стадион: Наддеруд
0:0
Конец матча
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Gift Orban
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyНападающий
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
-
19 Эбю ОлавПолузащитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bjoern Johansen
История личных встреч
Стабек
Фредрикстад
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Корнелиус
|4
|0.36
|Геэльмуйден Херман
|4 (3)
|0.36
|Эдвардсен Оливер
|2
|0.18
|Аземи Фитим
|1
|0.09
|Оттесен Стурла
|1
|0.09
|Вангберг Симен
|1
|0.09
|Крогстад Фредрик
|1
|0.09
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolay Solberg
|4
|0.4
|Ludvig Begby
|3
|0.3
|Уильямс Ноа
|1
|0.1
|Драге Томас
|1
|0.1
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.1
|Riki Alba
|1
|0.1
|Эбю Олав
|1
|0.1
|Stian Stray Molde
|1
|0.1
|Ayoub Aleesami
|1
|0.1
|Jakob Lindstroem
|0
|0
|Хаджич Аднан
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|1
|Оттесен Стурла
|2
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Ланге Тор
|1
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджич Аднан
|3
|0
|Драге Томас
|2
|0
|Nicolay Solberg
|2
|0
|Mads Nielsen II
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Jakob Lindstroem
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Tage Johansen
|1
|0
|Marcus Solhaug Wenneberg
|1
|0
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
8%
3
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
7%
4
27%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Пропущено
3
13
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
67%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0
Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Квик-Халден - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Ранхейм - Фредрикстад 3:2 Фредрикстад - КФУМ 1:2
Бранн - Фредрикстад 3:0 Рааде - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Скейд 2:0 Санднес - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Одд 0:2 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Старт 1:0 Гроруд - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|8
|2
|0
|32 - 7
|26
|2.
|Мьёндален
|10
|7
|1
|2
|15 - 14
|22
|3.
|Стабек
|11
|5
|5
|1
|14 - 4
|20
|4.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|15 - 14
|20
|5.
|Санднес
|10
|6
|1
|3
|14 - 15
|19
|6.
|КФУМ
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|7.
|Согндаль
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|8.
|Старт
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|9.
|Рёуфосс
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|Фредрикстад
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Конгсвингер
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|12.
|Осане
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|13.
|Брюне
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Гроруд
|10
|0
|6
|4
|14 - 20
|6
|15.
|Стйордалс Блинк
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|16.
|Скейд
|11
|1
|0
|10
|12 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|2.
|Бранн
|5
|3
|2
|0
|15 - 2
|11
|3.
|Рёуфосс
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|4.
|Старт
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|5.
|Согндаль
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|КФУМ
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Конгсвингер
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Фредрикстад
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Санднес
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Ранхейм
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|11.
|Брюне
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Стабек
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|13.
|Осане
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|14.
|Скейд
|6
|1
|0
|5
|10 - 13
|3
|15.
|Гроруд
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Стабек
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|3.
|Ранхейм
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Санднес
|5
|4
|0
|1
|6 - 5
|12
|5.
|КФУМ
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Согндаль
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|7.
|Мьёндален
|4
|2
|1
|1
|5 - 9
|7
|8.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|9.
|Стйордалс Блинк
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Осане
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Фредрикстад
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|12.
|Гроруд
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|13.
|Конгсвингер
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|Рёуфосс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|15.
|Брюне
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|16.
|Скейд
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
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