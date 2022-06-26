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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Стабек
0:0
Конец матча
Фредрикстад
0'
29' Желтая карточка
Tage Johansen
72' Желтая карточка
Jakob Lindstroem
90'+5
12
Сандберг
Маркус
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
4
Вангберг
Симен
15
Оттесен
Стурла
14
Крогстад
Фредрик
8
Эдвардс
Кертис
19
Вернерссон
Виктор
11
Хансен
Корнелиус
7
Аземи
Фитим
23
Эдвардсен
Оливер
1
Haavar
Jenssen
2
Хансен
Александер
II
26
Mads
Nielsen
II
17
Tage
Johansen
4
Stian
Stray
Molde
20
Haavard
Aasheim
14
Jakob
Lindstroem
5
Хаджич
Аднан
18
Ludvig
Begby
10
Nicolay
Solberg
11
Riki
Alba
Стабек
3-4-3
Фредрикстад
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Фредрикстад

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
2:1
КН
3:1
ПД
4:0
Т
0:1
Т
5:1
Т
1:2
Т
3:1
ТМС
1:3
Т
2:1
Т
0:1
ТМС
3:2
Т
5:1
Т
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 4 0.36
Геэльмуйден Херман 4 (3) 0.36
Эдвардсен Оливер 2 0.18
Аземи Фитим 1 0.09
Оттесен Стурла 1 0.09
Вангберг Симен 1 0.09
Крогстад Фредрик 1 0.09
Вернерссон Виктор 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolay Solberg 4 0.4
Ludvig Begby 3 0.3
Уильямс Ноа 1 0.1
Драге Томас 1 0.1
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.1
Riki Alba 1 0.1
Эбю Олав 1 0.1
Stian Stray Molde 1 0.1
Ayoub Aleesami 1 0.1
Jakob Lindstroem 0 0
Хаджич Аднан 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 2 1
Вангберг Симен 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Ланге Тор 1 0
Вернерссон Виктор 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Вогт Педер 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджич Аднан 3 0
Драге Томас 2 0
Nicolay Solberg 2 0
Mads Nielsen II 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Янссон Оскар 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Jakob Lindstroem 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Tage Johansen 1 0
Marcus Solhaug Wenneberg 1 0
Obilor Denzel Okeke 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
8%
3
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
7%
4
27%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

3
13
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
67%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0
Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Квик-Халден - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Ранхейм - Фредрикстад 3:2 Фредрикстад - КФУМ 1:2
Бранн - Фредрикстад 3:0 Рааде - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Скейд 2:0 Санднес - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Одд 0:2 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Старт 1:0 Гроруд - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 8 2 0 32 - 7 26
2. Мьёндален 10 7 1 2 15 - 14 22
3. Стабек 11 5 5 1 14 - 4 20
4. Ранхейм 10 6 2 2 15 - 14 20
5. Санднес 10 6 1 3 14 - 15 19
6. КФУМ 10 5 3 2 18 - 15 18
7. Согндаль 10 5 2 3 17 - 16 17
8. Старт 11 4 4 3 21 - 13 16
9. Рёуфосс 10 3 4 3 10 - 15 13
10. Фредрикстад 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Конгсвингер 11 3 2 6 12 - 16 11
12. Осане 10 2 3 5 12 - 21 9
13. Брюне 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Гроруд 10 0 6 4 14 - 20 6
15. Стйордалс Блинк 10 1 2 7 11 - 20 5
16. Скейд 11 1 0 10 12 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 6 5 0 1 10 - 5 15
2. Бранн 5 3 2 0 15 - 2 11
3. Рёуфосс 6 3 2 1 6 - 6 11
4. Старт 6 2 3 1 11 - 7 9
5. Согндаль 5 3 0 2 9 - 7 9
6. КФУМ 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Конгсвингер 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Фредрикстад 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Санднес 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Ранхейм 5 2 1 2 7 - 10 7
11. Брюне 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Стабек 5 1 3 1 2 - 2 6
13. Осане 5 1 1 3 6 - 14 4
14. Скейд 6 1 0 5 10 - 13 3
15. Гроруд 4 0 2 2 5 - 9 2
16. Стйордалс Блинк 5 0 0 5 4 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 5 5 0 0 17 - 5 15
2. Стабек 6 4 2 0 12 - 2 14
3. Ранхейм 5 4 1 0 8 - 4 13
4. Санднес 5 4 0 1 6 - 5 12
5. КФУМ 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Согндаль 5 2 2 1 8 - 9 8
7. Мьёндален 4 2 1 1 5 - 9 7
8. Старт 5 2 1 2 10 - 6 7
9. Стйордалс Блинк 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Осане 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Фредрикстад 6 1 2 3 8 - 10 5
12. Гроруд 6 0 4 2 9 - 11 4
13. Конгсвингер 6 1 0 5 3 - 9 3
14. Рёуфосс 4 0 2 2 4 - 9 2
15. Брюне 5 0 1 4 5 - 10 1
16. Скейд 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Tage Johansen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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