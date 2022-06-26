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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 22681
Хаммарбю
2:2
Конец матча
Хеккен
0'
23' Желтая карточка
Садику Лорет
50' Желтая карточка
Фенгер Мадс
0:1
58' Гол
Еремеефф Александер
0:2
61' Гол
Рюгор Миккель
1:2
82' Гол
Травалли Бубакарр
2:2
88' Гол
Bjoern Paulsen
90' Желтая карточка
Рашид Джонатан
90'+8
25
Блажевич
Давор
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
14
Колландер
Деннис
16
Людвигсон
Густав
11
Травалли
Бубакарр
23
Рашид
Джонатан
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
17
Берггрен
Густав
11
Густафссон
Самуэль
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
19
Удденес
Оскар
Хаммарбю
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Хеккен

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

19 матчей

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

К
4:0
А
1:1
К
0:0
А
1:1
А
1:1
А
3:0
А
4:1
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:2
А
2:0
А
2:3
А
4:2
К
2:3
А
3:3
А
2:0
А
0:1
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Williot Swedberg 5 0.45
Бесара Нахир 4 0.36
Людвигсон Густав 3 0.27
Боянич Дарьян 2 0.18
Куртулус Эдвин 2 0.18
Джазе Моханад 1 0.09
Bjoern Paulsen 1 0.09
Сельмани Астрит 1 0.09
Травалли Бубакарр 1 0.09
Лахдо Майкель 1 0.09
Сандберг Симон 0 0
Садику Лорет 0 0
Нильссон Джоэл 0 0
Колландер Деннис 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 11 (2) 1
Рюгор Миккель 4 0.36
Удденес Оскар 3 0.27
Берггрен Густав 2 0.18
Ховланд Эвен 2 0.18
Садик Ибраим 2 0.18
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тёрготт Блэйр 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Ларсен Ларс Олден 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Franklin Uchenna 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенгер Мадс 3 0
Джазе Моханад 3 0
Садику Лорет 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Williot Swedberg 2 0
Боянич Дарьян 1 0
Сандберг Симон 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Довин Оливер 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Еремеефф Александер 2 0
Берггрен Густав 2 0
Густафссон Самуэль 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Удденес Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
4
40%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
4
57%
76-90

Забито

9
16
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
11%
4
25%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
5%
5
19%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
2
10%
7
27%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
6
29%
5
19%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 10
2
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
8
57%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3
Хеккен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3
Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 7 3 1 24 - 16 24
2. АИК 12 7 3 2 18 - 14 24
3. Хаммарбю 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Юргорден 11 5 3 3 20 - 8 18
5. Мальмё 11 5 3 3 11 - 9 18
6. Кальмар 10 5 1 4 13 - 9 16
7. Мьельбю 11 4 4 3 11 - 10 16
8. Эльфсборг 10 4 3 3 19 - 11 15
9. Норрчёпинг 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Гётеборг 10 4 2 4 11 - 10 14
11. Сириус 10 4 2 4 12 - 17 14
12. Вернаму 10 3 3 4 11 - 12 12
13. Варберг БоИС 10 3 2 5 7 - 15 11
14. Дегерфорс 11 2 1 8 9 - 24 7
15. Сундсвалль 10 2 0 8 9 - 24 6
16. Хельсинборг 11 1 2 8 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Юргорден 6 5 1 0 19 - 4 16
3. Хеккен 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
5. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Эльфсборг 5 3 1 1 10 - 5 10
7. Мальмё 5 3 1 1 8 - 3 10
8. Сириус 4 3 0 1 5 - 4 9
9. Кальмар 5 3 0 2 6 - 3 9
10. Норрчёпинг 5 2 2 1 10 - 5 8
11. Гётеборг 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
13. Варберг БоИС 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Сундсвалль 5 2 0 3 6 - 10 6
15. Дегерфорс 6 1 1 4 4 - 13 4
16. Хельсинборг 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Хаммарбю 5 3 0 2 9 - 4 9
3. Мальмё 6 2 2 2 3 - 6 8
4. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
5. Норрчёпинг 6 2 1 3 5 - 8 7
6. Кальмар 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Гётеборг 5 2 0 3 4 - 5 6
8. Сириус 6 1 2 3 7 - 13 5
9. Эльфсборг 5 1 2 2 9 - 6 5
10. Вернаму 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Мьельбю 5 1 1 3 2 - 6 4
12. Варберг БоИС 5 1 1 3 3 - 9 4
13. Дегерфорс 5 1 0 4 5 - 11 3
14. Юргорден 5 0 2 3 1 - 4 2
15. Хельсинборг 5 0 1 4 5 - 9 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
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    • Желтая карточка
      23'
      Садику Лорет получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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