Стадион: Теле2 Арена Зрители: 22681
0'
23' Желтая карточкаСадику Лорет
50' Желтая карточкаФенгер Мадс
0:1
58' ГолЕремеефф Александер
0:2
61' ГолРюгор Миккель
1:2
82' ГолТравалли Бубакарр
2:2
88' ГолBjoern Paulsen
90' Желтая карточкаРашид Джонатан
90'+8
Ход матча
23'
50'
58'
61'
0:2
82'
88'
2:2
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 6
-
15 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
56 Владение мячом, % 44
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Amane Romeo
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Хаммарбю
Хеккен
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
19 матчей
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Williot Swedberg
|5
|0.45
|Бесара Нахир
|4
|0.36
|Людвигсон Густав
|3
|0.27
|Боянич Дарьян
|2
|0.18
|Куртулус Эдвин
|2
|0.18
|Джазе Моханад
|1
|0.09
|Bjoern Paulsen
|1
|0.09
|Сельмани Астрит
|1
|0.09
|Травалли Бубакарр
|1
|0.09
|Лахдо Майкель
|1
|0.09
|Сандберг Симон
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Нильссон Джоэл
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|11 (2)
|1
|Рюгор Миккель
|4
|0.36
|Удденес Оскар
|3
|0.27
|Берггрен Густав
|2
|0.18
|Ховланд Эвен
|2
|0.18
|Садик Ибраим
|2
|0.18
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тёрготт Блэйр
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Ларсен Ларс Олден
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фенгер Мадс
|3
|0
|Джазе Моханад
|3
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Боянич Дарьян
|1
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
4
40%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
4
57%
76-90
Забито
9
16
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
11%
4
25%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
21
26
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
5%
5
19%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
2
10%
7
27%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
6
29%
5
19%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 10
2
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
8
57%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3
Хеккен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3
Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|2.
|АИК
|12
|7
|3
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Юргорден
|11
|5
|3
|3
|20 - 8
|18
|5.
|Мальмё
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|6.
|Кальмар
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|7.
|Мьельбю
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|Эльфсборг
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|9.
|Норрчёпинг
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Гётеборг
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|11.
|Сириус
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|12.
|Вернаму
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|13.
|Варберг БоИС
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|14.
|Дегерфорс
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|15.
|Сундсвалль
|10
|2
|0
|8
|9 - 24
|6
|16.
|Хельсинборг
|11
|1
|2
|8
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Юргорден
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Хеккен
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|5.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Эльфсборг
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|7.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|8.
|Сириус
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Кальмар
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|10.
|Норрчёпинг
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|11.
|Гётеборг
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|Варберг БоИС
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Сундсвалль
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|15.
|Дегерфорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|16.
|Хельсинборг
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Хаммарбю
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|3.
|Мальмё
|6
|2
|2
|2
|3 - 6
|8
|4.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|5.
|Норрчёпинг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|6.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Гётеборг
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|8.
|Сириус
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|9.
|Эльфсборг
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|10.
|Вернаму
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Мьельбю
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|Варберг БоИС
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|13.
|Дегерфорс
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|14.
|Юргорден
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|15.
|Хельсинборг
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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