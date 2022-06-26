  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Рёуфосс
1:0
Конец матча
Скейд
0'
15' Желтая карточка
Боянг Сулайман
1:0
49' Гол
Карлсбакк Маркус
68' Желтая карточка
Stian Pettersen I
90' Желтая карточка
Браттбакк Филип
90'+6
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
27
Хауген
Херман
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
11
Nicolai
Fremstad
3
Amund
Moellerhagen
20
Gard
Simenstad
22
Карлсбакк
Маркус
6
Haakon
Butli
Hammer
26
Браттбакк
Филип
8
Markus
Johnsgaard
14
Хугаард-Верни
Сандер
1
Lars
Kvarekvaal
8
Stian
Pettersen
I
4
Fredrik
Tobias
Berglie
33
Tomas
Borgersen
15
Morten
Renaa
Olsen
7
Мельхиор
Маркус
39
Bendik
Rise
29
Боянг
Сулайман
11
David
Hickson
9
Будусон
Джонни
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
Рёуфосс
4-3-3
Скейд
3-4-3

История личных встреч

Рёуфосс
Скейд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
4:5
ПД
2:3
ВД
1:1
ВД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хауген Херман 3 0.3
Gard Simenstad 2 0.2
Карлсбакк Маркус 1 0.1
Markus Johnsgaard 1 0.1
Nicolai Fremstad 1 0.1
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.1
Sivert Westerlund 1 0.1
Markus Aanesland 0 0
Хугаард-Верни Сандер 0 0
Haakon Butli Hammer 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будусон Джонни 4 (1) 0.36
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.27
Anders Johansen 1 0.09
Gabriel Andersen 1 0.09
Fredrik Tobias Berglie 1 0.09
Мельхиор Маркус 1 0.09
Bendik Rise 0 0
Боянг Сулайман 0 0
Erik Nordengen 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ole Kristian Gjefle Lauvli 2 0
Gard Simenstad 2 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Nicolai Fremstad 0 1
Mame Mor Ndiaye 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anders Johansen 2 0
Bendik Rise 2 0
Stian Pettersen I 2 0
Боянг Сулайман 2 0
Мельхиор Маркус 2 0
Gabriel Andersen 1 0
Fredrik Tobias Berglie 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 10
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
50%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
3
30%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
4
27%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рёуфосс - Осане 1:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Стабек 0:4 Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1
Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1
Скейд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Скейд - Согндаль 2:3 Фригг - Скейд 0:1 КФУМ - Скейд 3:0 Скейд - Санднес 0:1
Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оппсал - Скейд 0:4 Фредрикстад - Скейд 2:0 Скейд - Мьёндален 1:2 Старт - Скейд 3:2 Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 8 2 0 32 - 7 26
2. Мьёндален 10 7 1 2 15 - 14 22
3. Стабек 11 5 5 1 14 - 4 20
4. Ранхейм 10 6 2 2 15 - 14 20
5. Санднес 10 6 1 3 14 - 15 19
6. КФУМ 10 5 3 2 18 - 15 18
7. Согндаль 10 5 2 3 17 - 16 17
8. Старт 11 4 4 3 21 - 13 16
9. Рёуфосс 10 3 4 3 10 - 15 13
10. Фредрикстад 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Конгсвингер 11 3 2 6 12 - 16 11
12. Осане 10 2 3 5 12 - 21 9
13. Брюне 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Гроруд 10 0 6 4 14 - 20 6
15. Стйордалс Блинк 10 1 2 7 11 - 20 5
16. Скейд 11 1 0 10 12 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 6 5 0 1 10 - 5 15
2. Бранн 5 3 2 0 15 - 2 11
3. Рёуфосс 6 3 2 1 6 - 6 11
4. Старт 6 2 3 1 11 - 7 9
5. Согндаль 5 3 0 2 9 - 7 9
6. КФУМ 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Конгсвингер 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Фредрикстад 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Санднес 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Ранхейм 5 2 1 2 7 - 10 7
11. Брюне 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Стабек 5 1 3 1 2 - 2 6
13. Осане 5 1 1 3 6 - 14 4
14. Скейд 6 1 0 5 10 - 13 3
15. Гроруд 4 0 2 2 5 - 9 2
16. Стйордалс Блинк 5 0 0 5 4 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 5 5 0 0 17 - 5 15
2. Стабек 6 4 2 0 12 - 2 14
3. Ранхейм 5 4 1 0 8 - 4 13
4. Санднес 5 4 0 1 6 - 5 12
5. КФУМ 5 3 1 1 10 - 7 10
6. Согндаль 5 2 2 1 8 - 9 8
7. Мьёндален 4 2 1 1 5 - 9 7
8. Старт 5 2 1 2 10 - 6 7
9. Стйордалс Блинк 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Осане 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Фредрикстад 6 1 2 3 8 - 10 5
12. Гроруд 6 0 4 2 9 - 11 4
13. Конгсвингер 6 1 0 5 3 - 9 3
14. Рёуфосс 4 0 2 2 4 - 9 2
15. Брюне 5 0 1 4 5 - 10 1
16. Скейд 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      15'
      Боянг Сулайман получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рёуфосс 1:0 Скейд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     