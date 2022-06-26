Стадион: NAMMO Stadion
0'
15' Желтая карточкаБоянг Сулайман
1:0
49' ГолКарлсбакк Маркус
68' Желтая карточкаStian Pettersen I
90' Желтая карточкаБраттбакк Филип
90'+6
Ход матча
15'
49'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
25 Erik Froeysa
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ulrich NessНападающий
-
-
-
25 Henrik Hagen
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Рёуфосс
Скейд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хауген Херман
|3
|0.3
|Gard Simenstad
|2
|0.2
|Карлсбакк Маркус
|1
|0.1
|Markus Johnsgaard
|1
|0.1
|Nicolai Fremstad
|1
|0.1
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.1
|Sivert Westerlund
|1
|0.1
|Markus Aanesland
|0
|0
|Хугаард-Верни Сандер
|0
|0
|Haakon Butli Hammer
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.36
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.27
|Anders Johansen
|1
|0.09
|Gabriel Andersen
|1
|0.09
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.09
|Мельхиор Маркус
|1
|0.09
|Bendik Rise
|0
|0
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Erik Nordengen
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ole Kristian Gjefle Lauvli
|2
|0
|Gard Simenstad
|2
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|0
|1
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anders Johansen
|2
|0
|Bendik Rise
|2
|0
|Stian Pettersen I
|2
|0
|Боянг Сулайман
|2
|0
|Мельхиор Маркус
|2
|0
|Gabriel Andersen
|1
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 10
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
50%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
3
30%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
4
27%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рёуфосс - Осане 1:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Стабек 0:4 Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1
Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1
Скейд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Скейд - Согндаль 2:3 Фригг - Скейд 0:1 КФУМ - Скейд 3:0 Скейд - Санднес 0:1
Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оппсал - Скейд 0:4 Фредрикстад - Скейд 2:0 Скейд - Мьёндален 1:2 Старт - Скейд 3:2 Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|8
|2
|0
|32 - 7
|26
|2.
|Мьёндален
|10
|7
|1
|2
|15 - 14
|22
|3.
|Стабек
|11
|5
|5
|1
|14 - 4
|20
|4.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|15 - 14
|20
|5.
|Санднес
|10
|6
|1
|3
|14 - 15
|19
|6.
|КФУМ
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|7.
|Согндаль
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|8.
|Старт
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|9.
|Рёуфосс
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|Фредрикстад
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Конгсвингер
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|12.
|Осане
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|13.
|Брюне
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Гроруд
|10
|0
|6
|4
|14 - 20
|6
|15.
|Стйордалс Блинк
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|16.
|Скейд
|11
|1
|0
|10
|12 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|2.
|Бранн
|5
|3
|2
|0
|15 - 2
|11
|3.
|Рёуфосс
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|4.
|Старт
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|5.
|Согндаль
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|КФУМ
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Конгсвингер
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Фредрикстад
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Санднес
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Ранхейм
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|11.
|Брюне
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Стабек
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|13.
|Осане
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|14.
|Скейд
|6
|1
|0
|5
|10 - 13
|3
|15.
|Гроруд
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Стабек
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|3.
|Ранхейм
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Санднес
|5
|4
|0
|1
|6 - 5
|12
|5.
|КФУМ
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Согндаль
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|7.
|Мьёндален
|4
|2
|1
|1
|5 - 9
|7
|8.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|9.
|Стйордалс Блинк
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Осане
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Фредрикстад
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|12.
|Гроруд
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|13.
|Конгсвингер
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|Рёуфосс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|15.
|Брюне
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|16.
|Скейд
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
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