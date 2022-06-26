Стадион: NP3 Arena
2:5
Конец матча
0'
1:0
5' ГолДамус Роналдо
1:1
14' ГолЭкдаль Хьяльмар
1:2
19' ГолАсоро Йоэль
19' Желтая карточкаАсоро Йоэль
1:3
21' ГолРадетинац Харис
1:4
38' ГолЭдвардсен Виктор
38' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
47' Желтая карточкаАндерссон Элиас
65' Желтая карточкаКорона Джо
69' Желтая карточкаForrest Lasso
1:5
73' ГолБанда Эммануэль
80' Желтая карточкаLudvig Naavik
2:5
87' ГолЭнгблум Понтус
90'+4
Ход матча
5'
1:0
14'
1:1
19'
1:2
19'
21'
38'
1:4
38'
47'
65'
69'
73'
80'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 9
-
0 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 5
-
36 Владение мячом, % 64
30
Корона
Джо
11
Юлятупа
Саку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Сундсвалль
Юргорден
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юлятупа Саку
|4
|0.36
|Энгблум Понтус
|3
|0.27
|Блумквист Александр
|1
|0.09
|Дамус Роналдо
|1
|0.09
|Андерссон Эрик
|1
|0.09
|Стенссон Даниэль
|1
|0.09
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асоро Йоэль
|5
|0.42
|Эдвардсен Виктор
|4
|0.33
|Финнделл Хампус
|3
|0.25
|Радетинац Харис
|2
|0.17
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.17
|Хиен Исак
|2
|0.17
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0.17
|Банда Эммануэль
|2
|0.17
|Шуллер Расмус
|1
|0.08
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|3
|1
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|2
|0
|Forrest Lasso
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Силфвер Понтус
|1
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|4
|0
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Викхейм Густав
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
2
33%
76-90
Забито
3
17
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
12%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
1
33%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
33%
4
24%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
2
33%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
4
36%
4
17%
76-90
Пропущено
29
12
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
14%
3
25%
1-15
6
21%
3
25%
16-30
5
17%
2
17%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
3
10%
2
17%
61-75
9
31%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1
Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0
Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|2.
|АИК
|12
|7
|3
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Юргорден
|12
|6
|3
|3
|25 - 10
|21
|5.
|Мальмё
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|6.
|Кальмар
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|7.
|Мьельбю
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|Эльфсборг
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|9.
|Норрчёпинг
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Гётеборг
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|11.
|Сириус
|10
|4
|2
|4
|12 - 17
|14
|12.
|Вернаму
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|13.
|Варберг БоИС
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|14.
|Дегерфорс
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|15.
|Сундсвалль
|11
|2
|0
|9
|11 - 29
|6
|16.
|Хельсинборг
|11
|1
|2
|8
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Юргорден
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Хеккен
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|5.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Эльфсборг
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|7.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|8.
|Сириус
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Кальмар
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|10.
|Норрчёпинг
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|11.
|Гётеборг
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|Варберг БоИС
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Сундсвалль
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|15.
|Дегерфорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|16.
|Хельсинборг
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Хаммарбю
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|3.
|Мальмё
|6
|2
|2
|2
|3 - 6
|8
|4.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|5.
|Норрчёпинг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|6.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Гётеборг
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|8.
|Эльфсборг
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|9.
|Юргорден
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|10.
|Сириус
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|11.
|Вернаму
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|12.
|Мьельбю
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|Варберг БоИС
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Дегерфорс
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Хельсинборг
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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