  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сундсвалль
2:5
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
5' Гол
Дамус Роналдо
1:1
14' Гол
Экдаль Хьяльмар
1:2
19' Гол
Асоро Йоэль
19' Желтая карточка
Асоро Йоэль
1:3
21' Гол
Радетинац Харис
1:4
38' Гол
Эдвардсен Виктор
38' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
47' Желтая карточка
Андерссон Элиас
65' Желтая карточка
Корона Джо
69' Желтая карточка
Forrest Lasso
1:5
73' Гол
Банда Эммануэль
80' Желтая карточка
Ludvig Naavik
2:5
87' Гол
Энгблум Понтус
90'+4
1
Андерссон
Андреас
22
Линдквист
Расмус
2
Эрикссон
Антон
3
Forrest
Lasso
5
Олссон
Деннис
16
Бурман
Маркус
30
Корона
Джо
6
Стенссон
Даниэль
11
Юлятупа
Саку
12
Дамус
Роналдо
7
Андерссон
Эрик
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
8
Андерссон
Элиас
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
9
Радетинац
Харис
Сундсвалль
4-4-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Юргорден

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

А
1:4
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
0:5
А
2:1
А
2:5
А
1:3
А
4:2
А
0:2
А
0:1
А
3:1
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юлятупа Саку 4 0.36
Энгблум Понтус 3 0.27
Блумквист Александр 1 0.09
Дамус Роналдо 1 0.09
Андерссон Эрик 1 0.09
Стенссон Даниэль 1 0.09
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 5 0.42
Эдвардсен Виктор 4 0.33
Финнделл Хампус 3 0.25
Радетинац Харис 2 0.17
Хакшабанович Сеад 2 0.17
Хиен Исак 2 0.17
Экдаль Хьяльмар 2 0.17
Банда Эммануэль 2 0.17
Шуллер Расмус 1 0.08
Эрикссон Магнус 0 0
Андерссон Элиас 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 3 1
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Лундстрём Роберт 2 0
Forrest Lasso 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Силфвер Понтус 1 0
Олссон Деннис 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 4 0
Шуллер Расмус 3 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Хиен Исак 2 0
Радетинац Харис 1 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Викхейм Густав 1 0
Андерссон Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
2
33%
76-90

Забито

3
17
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
12%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
1
33%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
33%
4
24%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
2
33%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
4
36%
4
17%
76-90

Пропущено

29
12
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
14%
3
25%
1-15
6
21%
3
25%
16-30
5
17%
2
17%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
3
10%
2
17%
61-75
9
31%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1
Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0
Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 7 3 1 24 - 16 24
2. АИК 12 7 3 2 18 - 14 24
3. Хаммарбю 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Юргорден 12 6 3 3 25 - 10 21
5. Мальмё 11 5 3 3 11 - 9 18
6. Кальмар 10 5 1 4 13 - 9 16
7. Мьельбю 11 4 4 3 11 - 10 16
8. Эльфсборг 10 4 3 3 19 - 11 15
9. Норрчёпинг 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Гётеборг 10 4 2 4 11 - 10 14
11. Сириус 10 4 2 4 12 - 17 14
12. Вернаму 10 3 3 4 11 - 12 12
13. Варберг БоИС 10 3 2 5 7 - 15 11
14. Дегерфорс 11 2 1 8 9 - 24 7
15. Сундсвалль 11 2 0 9 11 - 29 6
16. Хельсинборг 11 1 2 8 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Юргорден 6 5 1 0 19 - 4 16
3. Хеккен 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
5. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Эльфсборг 5 3 1 1 10 - 5 10
7. Мальмё 5 3 1 1 8 - 3 10
8. Сириус 4 3 0 1 5 - 4 9
9. Кальмар 5 3 0 2 6 - 3 9
10. Норрчёпинг 5 2 2 1 10 - 5 8
11. Гётеборг 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
13. Варберг БоИС 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Сундсвалль 6 2 0 4 8 - 15 6
15. Дегерфорс 6 1 1 4 4 - 13 4
16. Хельсинборг 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Хаммарбю 5 3 0 2 9 - 4 9
3. Мальмё 6 2 2 2 3 - 6 8
4. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
5. Норрчёпинг 6 2 1 3 5 - 8 7
6. Кальмар 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Гётеборг 5 2 0 3 4 - 5 6
8. Эльфсборг 5 1 2 2 9 - 6 5
9. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
10. Сириус 6 1 2 3 7 - 13 5
11. Вернаму 5 1 1 3 7 - 10 4
12. Мьельбю 5 1 1 3 2 - 6 4
13. Варберг БоИС 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Дегерфорс 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Хельсинборг 5 0 1 4 5 - 9 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Сундсвалль 2:5 Юргорден онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     