Стадион: Брискеби
3:2
Второй тайм: 85'
0'
0:1
14' Гол в свои воротаHasan Kurucay
1:1
16' ГолAleksander Melgalvis
18' Желтая карточкаХорн Йорген
1:2
40' ГолЛиннсет Йонатан
2:2
44' ГолKristian Eriksen
3:2
65' ГолJonas Enkerud
67' Желтая карточкаAleksander Melgalvis
Ход матча
14'
0:1
16'
18'
40'
1:2
44'
65'
3:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
96
Ахен
Николас
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Хам-Кам
Сарпсборг-08
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonas Enkerud
|4
|0.36
|Kristian Eriksen
|3
|0.27
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.18
|Конгсро Вегар
|2
|0.18
|Киркеволд Пол
|2
|0.18
|Hasan Kurucay
|2
|0.18
|Яковенко Юрий
|1
|0.09
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинс Гильермо
|5
|0.45
|Хейнтс Тобиас
|5
|0.45
|Майгор Миккел
|4
|0.36
|Салетрос Антон
|3 (2)
|0.27
|Линнсет Йонатан
|2
|0.18
|Солтведт Йоахим
|2
|0.18
|Эдегор Магнар
|1
|0.09
|Упсет Кристиан
|1
|0.09
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|3
|0
|Конгсро Вегар
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Яковенко Юрий
|1
|0
|Hasan Kurucay
|1
|0
|Vetle Skjaervik
|1
|0
|Дашкевич Эдуард
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорн Йорген
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Скиппер Антон
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
13
22
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
23%
4
18%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
23%
6
27%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
3
23%
4
18%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
5
38%
4
33%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2
Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5
Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:2
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|22 - 11
|25
|3.
|Викинг
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|4.
|Стрёмсгодсет
|2:0
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|5.
|Будё-Глимт
|1:0
|11
|5
|4
|2
|21 - 14
|19
|6.
|Русенборг
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|7.
|Сарпсборг-08
|2:3
|11
|5
|1
|5
|24 - 15
|16
|8.
|Олесунн
|0:1
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|9.
|Хам-Кам
|3:2
|11
|3
|6
|2
|17 - 14
|15
|10.
|Тромсё
|2:2
|11
|2
|7
|2
|15 - 18
|13
|11.
|Саннефьёрд
|2:2
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|12.
|Хёугесунн
|12
|3
|3
|6
|20 - 24
|12
|13.
|Одд
|11
|4
|0
|7
|10 - 17
|12
|14.
|Волеренга
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|15.
|Дьерв
|10
|2
|1
|7
|5 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:2
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|2:0
|6
|4
|0
|2
|12 - 12
|12
|5.
|Русенборг
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Будё-Глимт
|1:0
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|7.
|Хам-Кам
|3:2
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Тромсё
|2:2
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|9.
|Олесунн
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Сарпсборг-08
|2:3
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|11.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|12.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Дьерв
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|14.
|Одд
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|2:2
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|2:2
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|3.
|Лиллестрём
|0:2
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|2:3
|5
|3
|0
|2
|15 - 8
|9
|5.
|Будё-Глимт
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Стрёмсгодсет
|2:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Олесунн
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Викинг
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|Хам-Кам
|3:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Русенборг
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Хёугесунн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|13.
|Тромсё
|2:2
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
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