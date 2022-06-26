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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Хам-Кам
3:2
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
14' Гол в свои ворота
Hasan Kurucay
1:1
17' Гол
Aleksander Melgalvis
18' Желтая карточка
Хорн Йорген
1:2
42' Гол
Линнсет Йонатан
2:2
44' Гол
Kristian Eriksen
3:2
65' Гол
Jonas Enkerud
67' Желтая карточка
Aleksander Melgalvis
90' Желтая карточка
Дашкевич Эдуард
90'+6

Ход матча

14'
0:1
Hasan Kurucay
17'
Aleksander Melgalvis
(Kristian Eriksen)
1:1
18'
 
Хорн Йорген
42'
1:2
Линнсет Йонатан
(Майгор Миккел)
44'
Kristian Eriksen
(Конгсро Вегар)
2:2
65'
Jonas Enkerud
3:2
67'
Aleksander Melgalvis
 
71'
 
Вишне Эйрик
Хальворсен Уле Йорген
79'
Кобе Эрнандес-Фостер
Шельстад Фредрик
 
83'
Дашкевич Эдуард
Kristian Loenstad Onsrud
 
90'
Дашкевич Эдуард
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
23
Шельстад
Фредрик
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
16
Киркеволд
Пол
9
Jonas
Enkerud
1
Видтун-Нильсен
Симен
7
Хальворсен
Уле
Йорген
3
Хорн
Йорген
4
Утвик
Бьорн
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
25
Майгор
Миккел
11
Линнсет
Йонатан
41
Хейнтс
Тобиас
8
Молинс
Гильермо
Хам-Кам
3-4-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Хам-Кам
Сарпсборг-08

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:0
ПД
3:5
ПД
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonas Enkerud 4 0.36
Kristian Eriksen 3 0.27
Aleksander Melgalvis 2 0.18
Конгсро Вегар 2 0.18
Киркеволд Пол 2 0.18
Hasan Kurucay 2 0.18
Яковенко Юрий 1 0.09
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинс Гильермо 5 0.45
Хейнтс Тобиас 5 0.45
Майгор Миккел 4 0.36
Салетрос Антон 3 (2) 0.27
Линнсет Йонатан 2 0.18
Солтведт Йоахим 2 0.18
Эдегор Магнар 1 0.09
Упсет Кристиан 1 0.09
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 3 0
Конгсро Вегар 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Шельстад Фредрик 1 1
Jonas Enkerud 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Яковенко Юрий 1 0
Hasan Kurucay 1 0
Vetle Skjaervik 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорн Йорген 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Скиппер Антон 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Хальворсен Уле Йорген 1 0
Салетрос Антон 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Майгор Миккел 1 0
Солтведт Йоахим 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Martin Hoeyland 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

17
23
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
24%
4
17%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
4
24%
7
30%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
5
36%
5
31%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2
Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5
Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 12 8 3 1 24 - 11 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 13 6 3 4 24 - 17 21
4. Стрёмсгодсет 12 6 2 4 20 - 20 20
5. Будё-Глимт 11 5 4 2 22 - 14 19
6. Русенборг 11 4 5 2 19 - 14 17
7. Сарпсборг-08 11 5 1 5 24 - 15 16
8. Олесунн 12 4 4 4 14 - 17 16
9. Хам-Кам 11 3 6 2 17 - 14 15
10. Одд 1:0 12 5 0 7 11 - 17 15
11. Тромсё 11 2 7 2 15 - 18 13
12. Саннефьёрд 10 4 1 5 16 - 19 13
13. Хёугесунн 12 3 3 6 20 - 24 12
14. Волеренга 0:1 12 3 2 7 12 - 22 11
15. Дьерв 10 2 1 7 5 - 19 7
16. Кристиансунд 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 6 4 0 2 13 - 12 12
5. Русенборг 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Будё-Глимт 6 2 4 0 13 - 7 10
7. Хам-Кам 6 2 3 1 10 - 7 9
8. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
9. Олесунн 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
11. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Волеренга 0:1 5 2 1 2 4 - 7 7
13. Дьерв 6 2 1 3 4 - 9 7
14. Одд 1:0 6 2 0 4 7 - 11 6
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 6 2 3 1 11 - 10 9
4. Сарпсборг-08 5 3 0 2 15 - 8 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Одд 1:0 6 3 0 3 4 - 6 9
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Викинг 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
11. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
12. Хёугесунн 6 1 2 3 10 - 12 5
13. Тромсё 5 0 4 1 6 - 8 4
14. Волеренга 0:1 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 5 0 0 5 2 - 9 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Kristian Eriksen бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Линнсет Йонатан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Хорн Йорген получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Aleksander Melgalvis бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Hasan Kurucay уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 онлайн

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