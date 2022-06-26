Стадион: Sandefjord Arena
2:2
Второй тайм: 85'
0'
1:0
41' ГолКуртович Виллиам
1:1
48' ГолВестерлунн Никлас
2:1
51' ГолОфкир Мохамед
52' Желтая карточкаНильсен Лассе
57' Желтая карточкаОпсал Сакариас
2:2
81' ГолКаманси Уоррен
Ход матча
41'
1:0
48'
51'
52'
57'
81'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
15
Jesper
Taaje
24
Сингх
Хармет
10
Вега
Дейвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вега ДейверНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Саннефьёрд
Тромсё
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|5
|0.5
|Тветер Александер Рууд
|5
|0.5
|Ньенету Франклин
|2
|0.2
|Куртович Виллиам
|1
|0.1
|Вега Дейвер
|1
|0.1
|Jesper Taaje
|1
|0.1
|Айер Кинин
|1
|0.1
|Ian Smeulers
|0
|0
|Янсен Квинт
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опсал Сакариас
|2
|0.18
|Эбийе Мозес
|2
|0.18
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.18
|Китолано Эрик
|2
|0.18
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.18
|Нильсен Лассе III
|1
|0.09
|Псише Кристоф
|1
|0.09
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.09
|Каманси Уоррен
|1
|0.09
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Енссен Андерс
|0
|0
|Миккельсен Эугуст
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ian Smeulers
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Хаугор Якоб
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
36%
2
22%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
17
13
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
5
29%
29%
1
8%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
6
35%
2
15%
61-75
1
6%
4
31%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
14%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
3
21%
5
31%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4
Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2
Тромсё
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2
Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:2
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|22 - 11
|25
|3.
|Викинг
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|4.
|Стрёмсгодсет
|2:0
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|5.
|Будё-Глимт
|1:0
|11
|5
|4
|2
|21 - 14
|19
|6.
|Русенборг
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|7.
|Сарпсборг-08
|2:3
|11
|5
|1
|5
|24 - 15
|16
|8.
|Олесунн
|0:1
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|9.
|Хам-Кам
|3:2
|11
|3
|6
|2
|17 - 14
|15
|10.
|Тромсё
|2:2
|11
|2
|7
|2
|15 - 18
|13
|11.
|Саннефьёрд
|2:2
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|12.
|Хёугесунн
|12
|3
|3
|6
|20 - 24
|12
|13.
|Одд
|11
|4
|0
|7
|10 - 17
|12
|14.
|Волеренга
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|15.
|Дьерв
|10
|2
|1
|7
|5 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:2
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|2:0
|6
|4
|0
|2
|12 - 12
|12
|5.
|Русенборг
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Будё-Глимт
|1:0
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|7.
|Хам-Кам
|3:2
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Тромсё
|2:2
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|9.
|Олесунн
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Сарпсборг-08
|2:3
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|11.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|12.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Дьерв
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|14.
|Одд
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|2:2
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|2:2
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|3.
|Лиллестрём
|0:2
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|2:3
|5
|3
|0
|2
|15 - 8
|9
|5.
|Будё-Глимт
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Стрёмсгодсет
|2:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Олесунн
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Викинг
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|Хам-Кам
|3:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Русенборг
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Хёугесунн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|13.
|Тромсё
|2:2
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
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