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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Саннефьёрд
2:2
Второй тайм: 85'
Тромсё
0'
1:0
41' Гол
Куртович Виллиам
1:1
48' Гол
Вестерлунн Никлас
2:1
51' Гол
Офкир Мохамед
52' Желтая карточка
Нильсен Лассе
57' Желтая карточка
Опсал Сакариас
2:2
81' Гол
Каманси Уоррен

Ход матча

34'
Айер Кинин
Хокенстад Матс
 
41'
Куртович Виллиам
(Янсен Квинт)
1:0
46'
 
Енссен Андерс
Эйванн Каспер
48'
1:1
Вестерлунн Никлас
51'
Офкир Мохамед
(Тветер Александер Рууд)
2:1
52'
 
Нильсен Лассе
57'
 
Опсал Сакариас
63'
 
Китолано Эрик
Миккельсен Эугуст
73'
Гуссиос Сиверт
Вега Дейвер
 
73'
Ордагич Амер
Сингх Хармет
 
75'
 
Туоминен Яссе
Антонсен Кент-Аре
75'
 
Каманси Уоррен
Псише Кристоф
81'
2:2
Каманси Уоррен
(Вестерлунн Никлас)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Тромсё
4.30
4.38
2.18
Все Коэффициенты
1
Стуревик
Якоб
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
8
Куртович
Виллиам
24
Сингх
Хармет
5
Нильссон
Александер
II
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
10
Вега
Дейвер
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
25
Нильсен
Лассе
III
9
Эбийе
Мозес
10
Миккельсен
Эугуст
Саннефьёрд
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Тромсё

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Т
1:1
Т
1:3
Т
1:0
Т
4:1
Т
3:0
Т
1:1
ТМК
0:5
Т
1:1
Т
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
Т
3:5
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 5 0.5
Тветер Александер Рууд 5 0.5
Ньенету Франклин 2 0.2
Куртович Виллиам 1 0.1
Вега Дейвер 1 0.1
Jesper Taaje 1 0.1
Айер Кинин 1 0.1
Ian Smeulers 0 0
Янсен Квинт 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опсал Сакариас 2 0.18
Эбийе Мозес 2 0.18
Гундерсен Йостейн 2 0.18
Китолано Эрик 2 0.18
Вестерлунн Никлас 2 0.18
Нильсен Лассе III 1 0.09
Псише Кристоф 1 0.09
Антонсен Кент-Аре 1 0.09
Каманси Уоррен 1 0.09
Йенсен Рубен 0 0
Енссен Андерс 0 0
Миккельсен Эугуст 0 0
Винтер Феликс 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Jesper Taaje 2 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ian Smeulers 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Рубен 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Нильсен Лассе III 2 0
Псише Кристоф 1 0
Хаугор Якоб 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Опсал Сакариас 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
36%
2
22%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
5
29%
29%
1
8%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
6
35%
2
15%
61-75
1
6%
4
31%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
14%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
3
21%
5
31%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4
Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 3:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2
Тромсё
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2
Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:2 12 8 3 1 24 - 10 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 13 6 3 4 24 - 17 21
4. Стрёмсгодсет 2:0 12 6 2 4 19 - 20 20
5. Будё-Глимт 1:0 11 5 4 2 21 - 14 19
6. Русенборг 11 4 5 2 19 - 14 17
7. Сарпсборг-08 2:3 11 5 1 5 24 - 15 16
8. Олесунн 0:1 12 4 4 4 14 - 16 16
9. Хам-Кам 3:2 11 3 6 2 17 - 14 15
10. Тромсё 2:2 11 2 7 2 15 - 18 13
11. Саннефьёрд 2:2 10 4 1 5 16 - 19 13
12. Хёугесунн 12 3 3 6 20 - 24 12
13. Одд 11 4 0 7 10 - 17 12
14. Волеренга 11 3 2 6 12 - 21 11
15. Дьерв 10 2 1 7 5 - 19 7
16. Кристиансунд 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 0:2 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 2:0 6 4 0 2 12 - 12 12
5. Русенборг 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Будё-Глимт 1:0 6 2 4 0 12 - 7 10
7. Хам-Кам 3:2 6 2 3 1 10 - 7 9
8. Тромсё 2:2 6 2 3 1 9 - 10 9
9. Олесунн 0:1 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Сарпсборг-08 2:3 6 2 1 3 9 - 7 7
11. Волеренга 4 2 1 1 4 - 6 7
12. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Дьерв 6 2 1 3 4 - 9 7
14. Одд 6 2 0 4 7 - 11 6
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 2:2 4 0 1 3 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 2:2 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 0:2 6 2 3 1 11 - 9 9
4. Сарпсборг-08 2:3 5 3 0 2 15 - 8 9
5. Будё-Глимт 1:0 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Стрёмсгодсет 2:0 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Олесунн 0:1 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Викинг 6 2 1 3 11 - 13 7
9. Хам-Кам 3:2 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
11. Одд 5 2 0 3 3 - 6 6
12. Хёугесунн 6 1 2 3 10 - 12 5
13. Тромсё 2:2 5 0 4 1 6 - 8 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 5 0 0 5 2 - 9 0
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Саннефьёрд
    Ничья
    Тромсё
    4.30
    4.38
    2.18
    Все Коэффициенты
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    Саннефьёрд
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