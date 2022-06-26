Стадион: Мариенлист
2:0
Второй тайм: 79'
0'
14' Желтая карточкаВильсвик Ларс-Кристофер
14' Желтая карточкаДрагснес Ветле
22' Желтая карточкаГарнас Эспен
29' Желтая карточкаОгбу Иго
1:0
53' ГолИпалибо Джек
65' Желтая карточкаХольст Фредерик
2:0
76' ГолТокстад Кристоффер
Ход матча
14'
22'
29'
53'
1:0
65'
76'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 2
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Eric Taylor
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
34 матча
47.1%
20.6%
32.3%
16 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|6
|0.5
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.33
|Фрайдей Фред
|2
|0.17
|Ипалибо Джек
|2
|0.17
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.08
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.08
|Энерсен Оле
|1
|0.08
|Токстад Кристоффер
|1
|0.08
|Валсвик Густав
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|4
|0.33
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.25
|Огбу Иго
|3
|0.25
|Драгснес Ветле
|2
|0.17
|Петтерссон Том
|2
|0.17
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.17
|Мэтью Ифиний
|2
|0.17
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.08
|Гарнас Эспен
|1
|0.08
|Кнудсен Магнус
|1
|0.08
|Эд Эскил
|1
|0.08
|Осен Йермунд
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|3
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Огбу Иго
|2
|0
|Кнудсен Магнус
|2
|0
|Осен Йермунд
|1
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
5
56%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Пропущено
8
1
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
16
22
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
8
50%
6
27%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
6%
6
27%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
21
10
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
19%
3
30%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2
Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:2
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|22 - 11
|25
|3.
|Викинг
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|4.
|Стрёмсгодсет
|2:0
|12
|6
|2
|4
|19 - 20
|20
|5.
|Будё-Глимт
|1:0
|11
|5
|4
|2
|21 - 14
|19
|6.
|Русенборг
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|7.
|Сарпсборг-08
|2:3
|11
|5
|1
|5
|24 - 15
|16
|8.
|Олесунн
|0:1
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|9.
|Хам-Кам
|3:2
|11
|3
|6
|2
|17 - 14
|15
|10.
|Тромсё
|2:2
|11
|2
|7
|2
|15 - 18
|13
|11.
|Саннефьёрд
|2:2
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|12.
|Хёугесунн
|12
|3
|3
|6
|20 - 24
|12
|13.
|Одд
|11
|4
|0
|7
|10 - 17
|12
|14.
|Волеренга
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|15.
|Дьерв
|10
|2
|1
|7
|5 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|0:2
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|2:0
|6
|4
|0
|2
|12 - 12
|12
|5.
|Русенборг
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Будё-Глимт
|1:0
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|7.
|Хам-Кам
|3:2
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Тромсё
|2:2
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|9.
|Олесунн
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Сарпсборг-08
|2:3
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|11.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|12.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Дьерв
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|14.
|Одд
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|2:2
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|2:2
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|3.
|Лиллестрём
|0:2
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|2:3
|5
|3
|0
|2
|15 - 8
|9
|5.
|Будё-Глимт
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Стрёмсгодсет
|2:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Олесунн
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Викинг
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|Хам-Кам
|3:2
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Русенборг
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Хёугесунн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|13.
|Тромсё
|2:2
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион